Internetový kabel byl přerušen v Baltském moři po varování zpravodajských služeb před ruskou sabotáží

20. 11. 2024

Telekomunikační kabel položený mezi Finskem a Německem poblíž ruského plynovodu Nord Stream se přetrhl v Baltském moři, uvedl finský státní operátor Cinia Oy. Podle předběžných údajů byl příčinou "vnější vliv". Společnost nevyloučila "úmyslné přerušení". Bylo zahájeno vyšetřování. Telekomunikační kabel položený mezi Finskem a Německem poblíž ruského plynovodu Nord Stream se přetrhl v Baltském moři, uvedl finský státní operátor Cinia Oy. Podle předběžných údajů byl příčinou "vnější vliv". Společnost nevyloučila "úmyslné přerušení". Bylo zahájeno vyšetřování.

Poškození bylo objeveno kolem 4. hodiny ráno na kabelu C-Lion1 o rychlosti 144 terabytů za sekundu, který vede ze Santahaminu ve Finsku do Rostocku v Německu. Na místo byla vyslána opravárenská loď. Kabelové služby nejsou dočasně k dispozici. Porucha má být odstraněna do 15 dnů.

C-Lion1 byl prvním kabelem, který byl položen přímo mezi Finskem a Německem. Předchozí komunikační kanály procházely Švédskem a Dánskem. Do provozu byl uveden v roce 2016 a je dlouhý 1173 kilometrů. Jedná se o jediný finský podmořský komunikační kabel, který vede přímo do střední Evropy a vede podél ruského plynovodu Nord Stream, který byl v roce 2022 vyhozen do povětří při sabotáži.

V září američtí představitelé řekli CNN, že Rusko vyvíjí specializovanou vojenskou jednotku k provádění sabotáží zaměřených na poškození infrastruktury podmořských kabelů zemí NATO. Podle nich je vývoj zadáván Hlavním ředitelstvím pro hlubinný výzkum (GUGI) ruského ministerstva obrany a zahrnuje flotilu, ponorky a námořní drony.

V říjnu 2023 byl poškozen plynovod Balticconnector mezi Estonskem a Finskem. Ukázalo se, že viníkem je čínská loď Newnew Polar Bear. Peking přiznal odpovědnost a upřesnil, že se to stalo náhodou: Kotva kontejnerové lodi se během silné bouře dotkla Baltského konektoru.

Kromě plynovodu byl ve stejné oblasti poškozen telekomunikační kabel mezi Finskem a Estonskem a další kabel mezi Estonskem a Švédskem. Čína se o tom ve své zprávě nezmínila.

Na jaře 2023 NATO oznámilo zvýšenou aktivitu ruské flotily v blízkosti podmořských kabelů v Baltském moři. V loňském roce také společné vyšetřování novinářů ze Švédska, Dánska, Norska a Finska zjistilo, že Rusko má flotilu špionážních lodí, které by mohly představovat hrozbu pro podmořskou infrastrukturu a větrné farmy v severní Evropě.

