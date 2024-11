"Evropská strategie podpory Ukrajiny selhala"

20. 11. 2024

Litevský ministr zahraničních věcí Gabrielius Landsbergis se domnívá, že strategie Evropské unie vůči Ukrajině během její války s Ruskem se ukázala jako neúčinná a vyžaduje revizi, píší Uljana Kryčkovska a Anastasia Protz.

Landsbergis uvedl, že "evropská deeskalační taktika již není účinná a Evropa potřebuje novou strategii na podporu Ukrajiny".

"Domnívám se, že jsme dospěli do bodu, kdy je spravedlivé říci, že selhala strategie, jak pomáhat Ukrajině během tříletého období, téměř tisíce dní."

Landsbergis také zdůraznil, že "mír prostřednictvím deeskalace selhává a je selháním strategie", což naznačuje, že Evropa potřebuje nový přístup.

Litevský ministr zahraničí se však nedomnívá, že by se nová strategie měla opírat o diplomacii.

Potřebujeme strategii, která by vycházela ze síly. [...] A když mluvím o síle, mluvím o zbraních, mluvím o skutečném odstranění všech omezení."

V komentáři ke zprávám médií o tom, že USA udělily Ukrajině povolení zasáhnout ruské území raketami ATACMS, Landsbergis zdůraznil, že je důležité vědět, kolik takových raket mají ukrajinské síly k dispozici.

Média uvedla, že americký prezident Joe Biden poprvé povolil ukrajinským silám použít rakety dlouhého doletu ATACMS k úderu na ruské území.

Axios poznamenal, že toto rozhodnutí se týká Kurské oblasti a je zamýšleno jako reakce na zapojení severokorejského vojenského personálu do konfliktu.

Mezitím The New York Times uvedly, že Bílý dům odmítl přímo potvrdit povolení Ukrajině použít rakety dlouhého doletu na vojenské cíle v Rusku, ale připustil, že vyvíjí reakci na zapojení Severní Koreje do konfliktu.

