Papež František vyzývá k vyšetření obvinění z genocidy v Gaze

Papež František prohlásil, že obvinění z genocidy v Gaze by měla být „pečlivě prošetřena“, což je zatím jeho nejostřejší kritika války Izraele s Hamásem.





„Podle některých odborníků... má to, co se děje v Gaze, znaky genocidy,“ citoval pontifikovo vyjádření v připravované knize oficiální zpravodaj Svatého stolce Vatican News. „Mělo by být pečlivě prozkoumáno, zda odpovídá technické definici formulované právníky a mezinárodními orgány.“