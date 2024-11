EU uvalila sankce na přepravní společnosti za dodávky íránských zbraní do Ruska

20. 11. 2024

Evropská unie potrestala ruské a íránské přepravní společnosti podílející se na dodávkách íránských zbraní, které Putinova armáda používá ve válce proti Ukrajině. Evropská unie potrestala ruské a íránské přepravní společnosti podílející se na dodávkách íránských zbraní, které Putinova armáda používá ve válce proti Ukrajině.

EU zařadila na černou listinu národního námořního dopravce The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group (IRISL) a jeho ředitele, jakož i tři ruské společnosti – MG-Flot, VTS-Broker a Arapaks. Plavidla IRISL přepravují bezpilotní vzdušné prostředky (UAV) pro jednotky Islámských revolučních gard, na které se vztahují sankce EU, uvádí se v prohlášení. Pokud jde o ruské společnosti, ty jsou "zapojeny do přepravy zbraní a munice íránské výroby, včetně komponentů bezpilotních letounů, přes Kaspické moře, aby doplnily zásoby ruských vojáků bojujících na Ukrajině".

Osobám z EU je zakázáno spolupracovat a provádět transakce s těmito společnostmi, umožnit jejich lodím vplout do přístavů a poskytovat další služby. Omezující opatření byla zavedena "v souvislosti s vojenskou podporou Íránu pro ruskou agresivní válku proti Ukrajině, jakož i ozbrojeným skupinám na Blízkém východě a v oblasti Rudého moře". Cílem sankcí je "zabránit využívání lodí a přístavů k přepravě bezpilotních letounů, raket a souvisejících technologií a komponentů vyrobených v Íránu," vysvětluje Evropská rada.

MG-Fleet, VTS-Broker a Arapaks jsou registrovány v Astrachani a zabývají se námořní a říční dopravou. Podle západních a blízkovýchodních zpravodajských služeb přepravily nejprve íránské granáty z Íránu přes Kaspické moře a poté bezpilotní letouny. MG-Fleet byla při takových aktivitách spatřena již v březnu 2023, kdy plavidlo Rasul Gamzatov přepravilo 2000 granátů z íránského přístavu Amirabad do Astrachaně. MG-Flot byl provozovatelem plavidla.

