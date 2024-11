Greenpeace vyjadřuje solidaritu s hnutím Limity jsme my. ČEZ by se měl vyhraného milionu za blokádu uhelného dolu Bílina vzdát

20. 11. 2024

Tiskový komentář Greenpeace ČR

Praha 20. listopadu 2024: Organizace Greenpeace vyjadřuje solidaritu aktivistům a aktiviskám, kteří podle středečního rozhodnutí soudu mají zaplatit více než milion korun Severočeským dolům kvůli své účasti na nenásilné blokádě v roce 2018. Jejich cílem bylo upozornit na neudržitelnost těžby a spalování uhlí a naléhavost klimatické krize. Od té doby se klimatická krize stále prohlubuje a její negativní dopady, jako jsou sucha, požáry či rozsáhlé povodně, jsou stále více vidět.



Aktuálně vlastníci uhelných dolů a elektráren hovoří o tom, že využívání uhlí skončí už výrazně před rokem 2033, který si jako svůj cíl stanovila vláda. Skupina ČEZ, pod kterou Severočeské doly spadají, by se proto měla podle Greenpeace raději zaměřit na rychlý přechod na obnovitelné zdroje a ideálně by se měla úplně vzdát milionu korun, který nyní vysoudila od aktivních lidí.

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:

„Rozhodnutí soudu, podle kterého 83 aktivistů a aktivistek má zaplatit více než milion korun v souvislosti s nenásilnou blokádou dolu Bílina, považujeme za nepřiměřený zásah proti občanské společnosti. Jde o nebezpečný precedens, jehož cílem je především zastrašit aktivní lidi a umlčet kritiku. Pro skupinu ČEZ je uvedená částka naprosto marginální a z hlediska jejích provozních nákladů zcela zanedbatelná. Čas dal aktivistům a aktivistkám za pravdu, Severočeské doly by proto udělaly nejlépe, kdyby ocenily jejich prozíravost a vyhraného milionu se vzdaly. Nejenom, že by tak ukázaly velkorysost a nadhled, ale napravily by si i pochroumanou pověst poté, co vyšlo najevo, že sponzorovaly akci klimatických dezinformátorů."

Severočeské doly ještě v loňském roce usilovaly o prodloužení těžby na dole Bílina výrazně za rok 2035. Na letošní valné hromadě skupiny ČEZ se však představitelé společnosti vyjádřili, že těžba na Bílině skončí už kolem roku 2030. Severočeské doly letos rovněž oznámily, že počínaje příštím rokem se omezí těžba na Bílině v noci v letních měsících. Právě hluk z noční těžby v létě přitom nejvíce obtěžuje obyvatele z nedalekých Mariánských Radčic.

