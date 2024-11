Británie zatkne Netanjahua, pokud by přicestoval do této země

22. 11. 2024

Na rozdíl od Na rozdíl od problematického prohlášení českého premiéra Fialy, ochotného porušovat mezinárodní právo , mluvčí britského premiéra Keira Starmera oznámil, že pokud by Netanjahu přijel do Británie, Británie ho zatkne.





Mluvčí britského premiéra uvedl, že v případě návštěvyNetanjahua ve Spojeném království by byly dodrženy „právní povinnosti“.



Úřad britského premiéra v Downing Street naznačil, že Benjamin Netanjahu by byl zatčen, pokud by přijel do Spojeného království poté, co na něj byl vydán mezinárodní zatykač.



Irský taoiseach Simon Harris v pátek uvedl, že irská policie Netanjahua zatkne, pokud přijede do Irska, a v rozhovoru pro RTÉ dodal: „Podporujeme mezinárodní soudy a realizujeme jejich zatykače.“





Vedle Irska patří mezi státy EU, které prohlásily, že splní své závazky vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu, také Nizozemsko, Finsko, Itálie a Španělsko. Maďarský prezident Viktor Orbán však prohlásil, že Netanjahua pozve na návštěvu země navzdory zatykači.



Kolabující britští konzervativci zatykač na Netanjahua odsoudili.





V roce 1998 se generál Augusto Pinochet, bývalý chilský diktátor, stal první bývalou hlavou státu cestující na diplomatický pas, která byla zatčena na britské půdě. Stalo se tak však po žádosti španělských soudců o vydání a čtyři roky před založením Mezinárodního trestního soudu v roce 2002. Propuštěn byl v březnu 2000.



Carla Denyerová ze strany Zelených Anglie a Walesu včera uvedla, že zatykač „jasně ukazuje, že pokračovat v prodeji zbraní Izraeli znamená napomáhat válečným zločinům“ a že „vláda musí uznat, že její přístup k válce v Gaze selhal“.Podle ní musí vláda „zvážit mnohem přímější opatření, která by podnítila příměří“, včetně „ukončení prodeje zbraní a zavedení divestic, bojkotů a sankcí“.Britštáí lLiberální demokraté soud rovněž podpořili, přičemž mluvčí pro zahraniční záležitosti, poslanec Calum Miller, ve čtvrtek prohlásil: „Předchozí konzervativní vláda očerňovala mezinárodní trestní soud a podkopávala postavení Spojeného království na světové scéně. Je nezbytné, aby nová vláda plnila naše závazky vyplývající z mezinárodního práva a zavázala se k dodržování tohoto rozhodnutí, včetně prosazování zatykačů.“Downing Street uvedla, že vnitrostátní proces spojený se zatykačem ICC dosud Spojené království nikdy nevyužilo, protože zemi nenavštívil nikdo, po kom by mezinárodní soud vyhlásil pátrání.Příslušná ustanovení jsou uvedena v zákoně o Mezinárodním trestním soudu z roku 2001.Zákon stanoví, že státní tajemník musí po obdržení žádosti o zatčení od ICC „předat žádost a dokumenty, které ji doprovázejí, příslušnému soudnímu úředníkovi“.Podle agentury PA Media Downing Street nechtěla upřesnit, který ministr vlády by za to byl zodpovědný.