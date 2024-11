Angela Merkelová vyjádřila „obrovské znepokojení“ nad rolí Elona Muska ve vládě USA

23. 11. 2024

Bývalá německá kancléřka říká, že politika by měla řídit sociální rovnováhu mezi mocnými a běžnými občany



Angela Merkelová, která ve svých nových pamětech vyjadřuje obavy o západní demokratické uspořádání s Donaldem Trumpem ve funkci prezidenta USA, vyjádřila také hluboké znepokojení nad nadměrnou rolí, kterou má v Trumpově vládě hrát Elon Musk.



Bývalá německá kancléřka, které během Trumpova prvního funkčního období někteří pozorovatelé přisoudili označení „vůdce svobodného světa", jež je obvykle vyhrazeno americkým prezidentům, uvedla, že 16 let u moci ji naučilo, že obchodní a politické zájmy je třeba udržovat v rovnováze.





Na otázku časopisu Der Spiegel v rozhovoru, zda výzva, kterou představuje Trump, od jeho prvního zvolení v roce 2016 vzrostla, Merkelová odpověděla: „Nyní je zde viditelné spojenectví mezi ním a velkými společnostmi ze Silicon Valley, které mají díky kapitálu obrovskou moc.“



Musk, který Trumpovi radí při jeho druhém funkčním období, byl Trumpem pověřen, aby spolu s Vivekem Ramaswamym vedl nově vytvořené ministerstvo pro efektivitu vlády. Merkelová uvedla, že finanční propletence šéfa SpaceX a Tesly činí takové jmenování velmi problematickým.



„Pokud je člověk jako on vlastníkem 60 % všech satelitů na oběžné dráze ve vesmíru, pak to pro nás musí být vedle politických otázek velkým problémem,“ řekla. „Politika musí určovat sociální rovnováhu mezi mocnými a běžnými občany.“



Poznamenala, že během finanční krize v letech 2007-2008, kdy byla poprvé německou kancléřkou, byla „politická sféra tou poslední autoritou, která mohla věci urovnat“ pomocí opatření, jako je záchrana spojená s novými regulacemi.



„A pokud je tato konečná autorita příliš silně ovlivňována firmami, ať už prostřednictvím kapitálové síly nebo technologických možností, pak je to pro nás všechny bezprecedentní výzva,“ uvedla Merkelová, jejíž více než 700stránkové paměti vyjdou v úterý.



Řekla, že jedním z měřítek, které odlišují svobodné společnosti, je jasná kontrola moci společností a vlivu ultrabohatých. „V demokracii není politika nikdy bezmocná vůči firmám,“ řekla.



O platformách sociálních médií, jako je Muskův X, Merkelová řekla: „Je důležité vyvažovat rozruch v sociálních médiích, který u nás vyvolává například AfD,“ s odkazem na krajně pravicovou stranu Alternative für Deutschland, která se nyní před předčasnými volbami 23. února umisťuje v průzkumech veřejného mínění na druhém místě.



Merkelová konstatovala, že podporovala Hillary Clintonovou a Kamalu Harrisovou v jejich nakonec neúspěšných prezidentských kandidaturách proti Trumpovi, a uvedla, že jejich porážky ji naplnily smutkem.



V úryvcích z pamětí zveřejněných v německém týdeníku Die Zeit uvedla, že Trump jako prezident přistupoval ke vztahům s dlouholetými spojenci jako k agresivně transakčním, „jako realitní developer, kterým byl před vstupem do politiky“.



Fascinuje ho zejména ruský prezident Vladimir Putin a „politici s autokratickými a diktátorskými rysy“. Merkelová po odchodu z funkce čelila silné kritice, že nedokázala stanovit jasné červené linie ve vztahu k Putinovi a učinila Německo příliš závislým na ruském plynu.



Musk, nejbohatší muž světa, vedl za Trumpa tvrdou kampaň a pomáhá mu řídit přechod zpět do Bílého domu, včetně zvažování jmenování, telefonování se světovými lídry, jako je ukrajinský Volodymyr Zelenskyj, a projednávání snížení třetiny federálního rozpočtu ve výši 6,75 bilionu dolarů.





Muskovy firemní holdingy údajně získaly veřejné zakázky v hodnotě 15 miliard dolarů, přičemž se očekává, že tato částka se během Trumpova působení ještě zvýší.







