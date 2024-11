Trump vyhrožuje zavedením cel proti Mexiku a Kanadě a hlubších cel proti Číně

26. 11. 2024

Tump útočí na sousední země kvůli imigraci a obviňuje Čínu kvůli vstupu fentanylu do USA





Donald Trump prohlásil, že jakmile se znovu stane prezidentem USA, podepíše exekutivní příkaz o uvalení 25% cla na všechny výrobky dovážené do Spojených států z Mexika a Kanady a dalších cel na Čínu.



„20. ledna jako jeden z mnoha mých prvních výkonných příkazů podepíšu všechny potřebné dokumenty, abych Mexiku a Kanadě naúčtoval 25% clo na VŠECHNY výrobky přicházející do Spojených států a za jejich směšné otevřené hranice,“ uvedl Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social. Donald Trump prohlásil, že jakmile se znovu stane prezidentem USA, podepíše exekutivní příkaz o uvalení 25% cla na všechny výrobky dovážené do Spojených států z Mexika a Kanady a dalších cel na Čínu.„20. ledna jako jeden z mnoha mých prvních výkonných příkazů podepíšu všechny potřebné dokumenty, abych Mexiku a Kanadě naúčtoval 25% clo na VŠECHNY výrobky přicházející do Spojených států a za jejich směšné otevřené hranice,“ uvedl Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social.





Trump uvedl, že cla zůstanou v platnosti, dokud tyto dvě země nezkrotí drogy, zejména fentanyl, a migranty, kteří nelegálně překračují hranice.





V následném příspěvku Trump oznámil, že USA „budou Číně účtovat dodatečné 10% clo, nad rámec jakýchkoli dalších cel, na všechny jejich četné výrobky přicházející do Spojených států amerických“.



Uvedl, že důvodem dodatečného cla je neschopnost Číny omezit množství drog dovážených do USA. Čína je významným výrobcem chemických prekurzorů, které získávají drogové kartely, mimo jiné v Mexiku, k výrobě fentanylu, vysoce účinného syntetického opioidu.



„S Čínou jsem mnohokrát jednal o obrovském množství drog, zejména fentanylu, které se posílají do Spojených států - ale bezvýsledně... Dokud s tím nepřestanou, budeme Číně účtovat dodatečné 10% clo, nad rámec všech dalších cel, na všechny jejich četné výrobky dovážené do Spojených států amerických.“



Čína v reakci na to varovala, že „obchodní válku nikdo nevyhraje“.



Liu Pengyu, mluvčí čínského velvyslanectví, uvedl, že Čína podnikla kroky v boji proti obchodu s drogami poté, co bylo loni dosaženo dohody mezi Joe Bidenem a Si Ťin-pchingem.



„Čínská strana informovala americkou stranu o pokroku, kterého bylo dosaženo v rámci operací zaměřených na vymáhání práva USA v boji proti drogám,“ uvedl v prohlášení. „To vše dokazuje, že myšlenka, že Čína vědomě umožňuje přísun prekurzorů fentanylu do Spojených států, je zcela v rozporu s fakty a realitou.“



Místopředsedkyně kanadské vlády Chrystia Freelandová vydala v pondělí večer prohlášení, v němž uvedla, že země klade nejvyšší důraz na bezpečnost hranic a integritu společné hranice s USA. Trump a kanadský premiér Justin Trudeau hovořili v pondělí večer o obchodu a bezpečnosti hranic, uvedla agentura Reuters s odvoláním na kanadský zdroj přímo obeznámený se situací.



Freelandová se ve svém prohlášení o clech přímo nezmínila. Uvedla také, že Kanadská agentura pro pohraniční stráž, americký Úřad pro kontrolu obchodu s drogami a americká celní a pohraniční ochrana „každý den spolupracují na narušení metly fentanylu pocházejícího z Číny a dalších zemí“.



Bill Ackman, šéf newyorského hedgeového fondu Pershing Square Capital Management, na Twitteru uvedl: „Donald Trump se chystá použít cla jako zbraň k dosažení ekonomických a politických výsledků, které jsou v nejlepším zájmu Ameriky, čímž naplňuje svou politiku America first. Pro Trumpa je to skvělý způsob, jak uskutečnit změny v zahraniční politice ještě před nástupem do úřadu.“



V reakci trhů na Trumpovy komentáře vzrostl dolar vůči čínskému jüanu na nejvyšší úroveň od července. Vůči mexickému pesu vzrostl o téměř 2 % a vůči kanadskému dolaru dosáhl čtyřapůlletého maxima. Většina asijských akciových trhů klesla, stejně jako evropské akcie na začátku obchodování.



Nálada mezi německými vývozci se tento měsíc mírně zlepšila, a to i přes hrozbu nových amerických cel. Ukazatel očekávání vývozu ekonomického institutu Ifo v listopadu vzrostl na minus 5,9 bodu z říjnových minus 6,5 bodu, což je první nárůst za posledních šest měsíců.



„Firmy jsou zneklidněné, ale stále čekají, jakou obchodní politiku Trump nakonec zavede,“ uvedl Klaus Wohlrabe, vedoucí průzkumů Ifo. „Navíc dolar od voleb silně posílil, což může být pro vývozce výhodné.“



Během říjnové volební kampaně Trump označil cla za „nejkrásnější slovo ve slovníku“ a dal najevo svůj záměr omezit používání zahraničního zboží a dílů americkými společnostmi tím, že zvýší jejich cenu. V kampani se opíral o sliby zvýšit cla na 60 % pro veškeré zboží dovážené z Číny a na 20 % pro zboží dovážené pro zbytek světa. Tato politika podle něj posílí mezinárodní obchodní pozici USA a podpoří růst zaměstnanosti v USA.



Clo je daň uvalená na zboží při překročení státních hranic. Dovozní cla, jaká navrhuje Trump, mohou mít za následek ochranu domácího průmyslu před zahraniční konkurencí a zároveň přinést vládě daňové příjmy. Ekonomové je však obecně považují za neefektivní nástroj, který obvykle způsobuje, že spotřebitelé a daňoví poplatníci nesou hlavní tíhu vyšších nákladů.



V reakci na cla, jaká navrhuje Trump, země obvykle uplatňují vlastní odvetná cla, což může vyvolat obchodní válku - jako se to stalo mezi USA a Čínou během Trumpova prvního prezidentství.



„Clo je v podstatě daň z prodeje, která zvyšuje cenu téměř všeho, co si koupíte. Je také regresivní - z výplat pracujících lidí si bere vyšší procento než z výplat bohatých,“ napsal na sociální síti Robert Reich, bývalý americký ministr práce



Petersonův institut pro mezinárodní ekonomiku, nestranická výzkumná organizace se sídlem ve Washingtonu, odhaduje, že Trumpem navrhovaná cla by typickou americkou domácnost stála více než 2 600 USD ročně.



Trumpův návrh přichází jen několik dní poté, co si vybral na post ministra financí manažera hedgeových fondů Scotta Bessenta - tento krok podle mnoha manažerů z Wall Street signalizuje ochotu zmírnit jeho přístup k celním tarifům.



„Skoro to vypadá, jako by Trump chtěl trhům připomenout, kdo je u moci, poté co jmenoval na post ministra financí Scotta Bessenta - člověka, od kterého trhy očekávaly, že zchladí Trumpovu potenci,“ řekl agentuře Reuters Matt Simpson, hlavní analytik trhu ve společnosti City Index.



Ačkoli je příslib 10% cla nižší než jeho předchozí hrozby vůči Číně, podle analytiků se pravděpodobně jedná o úvodní gambit, zejména vzhledem k tomu, že čínská ekonomika je v mnohem zranitelnější pozici než během předchozí obchodní války vedené mezi oběma zeměmi vzhledem k dlouhodobému poklesu nemovitostí v zemi, rizikům zadlužení a slabé domácí poptávce.



William Reinsch, vedoucí poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia, uvedl, že jde o klasický Trumpův krok: „Vyhrožovat a pak vyjednávat“.



Tahra Jirariová, ředitelka ekonomické analýzy americké obchodní skupiny Chamber of Progress, reagovala na Trumpova cla a poukázala na to, že povedou ke zvýšení cen pro spotřebitele.



„Trump v případě svého zvolení slibuje 25% clo na VŠECHNY dovozy z Mexika/Kanady. To znamená vyšší ceny pro Američany. Cla = daně, které VY zaplatíte v obchodě. Auta, potraviny, elektronika - vše bude dražší. Dokonce i váš účet za potraviny by vyskočil. Firmy nemohou absorbovat 25 % - zasáhne to vaši peněženku,“ napsala v příspěvku na sociálních sítích.



Navrhovaná cla mohou také signalizovat Trumpovy plány ohledně dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA), kterou během svého prvního funkčního období znovu vyjednal, a předznamenat budoucí obchodní válku.



„Ačkoli dohoda USMCA bude technicky znovu projednávána až v roce 2026, Trump se dnešním oznámením cel pravděpodobně snaží proces obnovy s Kanadou a Mexikem zahájit dříve,“ uvedl Alex Loo, devizový a makro stratég společnosti TD Securities.



„Mexiko a Kanada zůstávají silně závislé na americkém trhu, takže jejich schopnost odejít od hrozeb zvoleného prezidenta Trumpa zůstává omezená,“ řekla agentuře AFP Wendy Cutlerová, viceprezidentka Asia Society Policy Institute a bývalá obchodní úřednice USA.





Více než 83 % vývozu z Mexika směřovalo v loňském roce do USA a 75 % kanadského vývozu směřuje do této země.







