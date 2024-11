Trumpův výběr Sebastiana Gorky se setkává s pobouřením: je „stejně nebezpečný jako nekvalifikovaný"

28. 11. 2024

I mezi řadou televizních osobností a údajných obchodníků se sexem je krajně pravicový komentátor pro některé příliš extremním krokem



Výběr krajně pravicového komentátora Sebastiana Gorky na vysoký post v oblasti národní bezpečnosti vyvolal pobouření a posměšky kvůli výběru, který se zdá být extrémní i v proudu nominací konspiračních teoretiků, údajných obchodníků se sexem, televizních moderátorů a opakovatelů ruské státní propagandy.



Minulý týden Trump jmenoval Gorku zástupcem asistenta prezidenta a vrchním ředitelem pro boj proti terorismu. Na rozdíl od vrcholných kandidátů na posty v oblasti národní bezpečnosti - Tulsi Gabbardové na post ředitelky národních zpravodajských služeb a Peta Hegsetha na post ministra obrany - nepodléhá tato pozice potvrzení Senátem.





Trump uvedl, že Gorka je „legální přistěhovalec“ s „více než 30 lety zkušeností v oblasti národní bezpečnosti“, včetně křesel a stipendií ve významných institucích.



John Bolton, bývalý velvyslanec OSN, který byl třetím Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost v jeho prvním funkčním období, však pro CNN uvedl, že Gorka je „podvodník“, který by neměl být „v žádné americké vládě“ a jehož výběr „nevěstí nic dobrého pro protiteroristické úsilí“.



Boltonův předchůdce ve funkci poradce pro národní bezpečnost, bývalý armádní generál HR McMaster, řekl v televizi CBS, že Gorka není dobrá volba, a dodal: „Myslím, že prezident, ostatní, kteří s ním spolupracují, to pravděpodobně zjistí velmi rychle, brzy poté, co nastoupí do této funkce.“



Současní Trumpovi poradci byli údajně zděšeni. Nejmenovaná „osoba blízká [Trumpovu] týmu národní bezpečnosti“ řekla listu Washington Post: „Téměř všeobecně celý tým považuje Gorku za klauna. Děsí se spolupráce s ním.“



Michael Anton, konzervativní spisovatel, který působil v první Trumpově administrativě, se údajně na protest proti výběru Gorky sám stáhl z úvah o funkci zástupce poradce pro národní bezpečnost.



Pozorovatelé předpovídají, že Gorkův pobyt v druhém Trumpově Bílém domě bude stejně krátký jako jeho pobyt v prvním. Tehdy Gorka vydržel sedm měsíců jako stratég pro národní bezpečnost, než mu tehdejší personální šéf John Kelly ukázal dveře, a to na základě zpráv, že Gorka nezískal bezpečnostní prověrku. Jeho odchod následoval po odchodu jeho krajně pravicového spojence a mentora Steva Bannona, pro kterého kdysi pracoval v Breitbart News.



I během tak krátkého pobytu Gorka vyvolal spoustu kontroverzí. Gorka, který podporoval extrémní politiku včetně zákazu vstupu do USA lidem z převážně islámských zemí, řekl deníku Washington Post, že „zcela zavrhl“ tradiční, „nuancované a komplikované“ přístupy k boji proti teroristickým hrozbám.



„Každý, kdo bagatelizuje roli náboženské ideologie ... vymazává realitu tak, aby odpovídala jeho vlastnímu světu,“ řekl Gorka.



Cindy Storerová, bývalá analytička CIA, „která vyvinula agenturní modely, jež sledují cestu od náboženského fanatismu k násilí“, řekla listu Post, že Gorka „si myslí, že vláda a zpravodajské služby o radikalizaci nic nevědí, ale vláda toho ví hodně a myslí si, že Gorka je blázen“.



Gorka se o svém vlastním náboženství vyjadřoval militaristicky, mimo jiné řekl, že on a jeho kolegové z křesťanské pravice „nejsou beránci z Bible; to je Ježíš, náš spasitel. My převracíme stoly lichvářů. Jsme u toho, když volá: 'Prodej všechno, co máš, a kup si meč'“.



Když loni Hamás zaútočil na Izrael, Gorka mu nabídl radu: „Zabijte je všechny do jednoho. Bůh žehnej Izraeli. Bůh žehnej židovsko-křesťanské civilizaci.“



Gorka na sebe upoutal pozornost také okázalým chováním. Dne 20. ledna 2017 se zúčastnil Trumpových inauguračních oslav ve vojenské tunice a s medailí udělenou maďarskou nacionalistickou skupinou Vitézi Rend.



Pro televizi Fox News se pochlubil, že „alfa samci jsou zpět“, a uvedl, že medaili si vzal na památku svého otce, který v 50. letech minulého století uprchl z Maďarska do Londýna, aby unikl komunistickému převratu. Kritici poukazovali na vazby skupiny na nacisty za druhé světové války. Gorka obvinění z antisemitismu odmítl, stejně jako novodobí členové Vitézi Rend.



Mimo úřad Gorka přispíval do Fox News a Newsmax a vedl rozhlasový pořad pro Salem. V roce 2019, kdy se Trump snažil pomstít za vyšetřování ruského vměšování do voleb, Gorka zveřejnil video, v němž k velkému posměchu oznámil, že „kraken byl vypuštěn“. V roce 2021 mu byl zakázán přístup na YouTube za to, že obhajoval Trumpovu lež o volebním podvodu.



Gorka vzbudil posměch také tím, že natočil video s reklamou na Relief Factor, doplněk stravy s rybím tukem, o němž tvrdil, že ho „zbavil bolesti“ po problémech s dolní částí zad. V reklamě byl uváděn jako doktor Sebastian Gorka. Kritici poukazovali na to, že Gorka není lékař. Jeho oborem je politologie. Hodnota jeho doktorátu, který získal na Korvínově univerzitě v Budapešti, je široce zpochybňována.



Přesto si Gorka udržel místo na pravicovém nebi, a to i přes právní potíže, včetně obvinění z přestupku z roku 2016 za to, že pronesl pistoli přes bezpečnostní kontrolu na letišti ve Washingtonu, a zprávy, že v době, kdy byl v prvním Trumpově Bílém domě, zůstal na něj v Maďarsku otevřený zatykač v souvislosti se zbraněmi.



Gorka pochybení popřel. Oba případy byly staženy.



Gorka, pravidelný účastník akcí jako CPAC, každoročního marylandského setkání pravicových klanů, se do Trumpova světa vrátil před volbami 2020 jako člen Rady pro vzdělávání v oblasti národní bezpečnosti. Letos pomáhal s přípravou debat. Jeho manželka Katharine Gorka rovněž pracovala pro Trumpa, a to jako poradkyně na ministerstvu vnitřní bezpečnosti.



Zpráva o Gorkově nové práci v Bílém domě vyvolala pokračující znepokojení.



Charles P. Pierce, sloupkař časopisu Esquire, napsal: „Z toho, co se zdá být nekonečnou přehlídkou bláznů, šmakuládů, skalních fanatiků, šílenců a všeobecných sraček místo mozku, která provází El Caudilla del Mar-a-Lago [Trumpa] od chvíle, kdy sjel po eskalátoru [v Trump Tower v roce 2015] a poslal americkou myšlenku samosprávy po expresním eskalátoru do pekel, není nikdo směšnější než ‚doktor‘ Sebastian Gorka.“



Alex Floyd, mluvčí Demokratického národního výboru, označil Gorku za „krajně pravicového extremistu, který je stejně nebezpečný jako nekvalifikovaný pro vedení americké protiteroristické strategie“.





Bolton prohlásil: „Všichni se nyní samozřejmě soustředí na nejvyšší posty. Ale otázky, kdo jsou náměstci ministrů, kdo jsou náměstci ministrů a tak dále, nám také hodně napoví o tom, kdo vlastně řídí vládu.“







