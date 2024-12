Unrwa po útoku na konvoj pozastavila dodávky pomoci hlavní trasou v Gaze

2. 12. 2024

čas čtení 5 minut





Agentura uvádí, že ozbrojené gangy přepadly několik nákladních automobilů s potravinami, a vyzývá Izrael, aby zajistil bezpečný tok pomoci



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky pozastavila dodávky pomoci hlavní trasou pro pásmo Gazy po novém útoku ozbrojených gangů na humanitární konvoj uprostřed vážné potravinové krize způsobené více než rokem bojů mezi Izraelem a Hamásem.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky pozastavila dodávky pomoci hlavní trasou pro pásmo Gazy po novém útoku ozbrojených gangů na humanitární konvoj uprostřed vážné potravinové krize způsobené více než rokem bojů mezi Izraelem a Hamásem.



Philippe Lazzarini, vedoucí Unrwa, v nedělním prohlášení uvedl, že den předtím bylo na silnici z Kerem Šalom na hranici s Izraelem, která je nyní hlavním přechodem pro pomoc na obléhaném palestinském území, vyloupeno několik nákladních aut s potravinami. Tato trasa nebyla bezpečná již několik měsíců, uvedl na Twitteru s odkazem na bezprecedentní přepadení téměř 100 kamionů s humanitární pomocí minulý měsíc.



„Toto obtížné rozhodnutí přichází v době, kdy se hlad rychle prohlubuje ... kvůli pokračujícímu obléhání, překážkám ze strany izraelských úřadů, politickým rozhodnutím omezit množství pomoci, nedostatečné bezpečnosti na trasách pomoci a cílení na místní policii. To vše vedlo k narušení veřejného pořádku,“ uvedl.



Lazzarini uvedl, že ochrana humanitárních pracovníků a zásobování je odpovědností Izraele jako okupační mocnosti na palestinských územích, a vyzval zemi, aby „zajistila bezpečný přísun pomoci do Gazy“ a „zdržela se útoků na humanitární pracovníky“.



Podle palestinských médií izraelský letecký útok v sobotu v Chán Júnisu zabil tři dodavatele pracující pro World Central Kitchen, což vedlo tuto charitativní organizaci se sídlem v USA k přerušení činnosti. Izraelská armáda uvedla, že jeden ze zaměstnanců World Central Kitchen byl bojovníkem Hamásu zapojeným do útoků ze 7. října, které vyvolaly válku. Důkazy na podporu tohoto tvrzení neposkytla.



Tato humanitární organizace přišla v dubnu o sedm pracovníků při útoku izraelského bezpilotního letounu, který Izrael označil za omyl.



Humanitární organizace působící v Gaze se snaží shromažďovat a distribuovat zásoby v podmínkách izraelské vojenské aktivity, blokád pohybu a izraelských útoků, které se zaměřují na zaměstnance a opakovaně brání humanitární činnosti. Podle organizace Unrwa v listopadu do Gazy denně vjíždělo pouze 65 kamionů s humanitární pomocí, zatímco před válkou to bylo v průměru 500 kamionů.



Od října bylo podle OSN od začátku konfliktu zabito 333 humanitárních pracovníků. Světová organizace odhaduje, že přibližně třetina pomoci je ukradena ozbrojenými gangy, které ji dále prodávají za vyděračské ceny.



Izrael popírá, že by úmyslně omezoval pomoc do Gazy nebo ignoroval šíření gangů a organizovaného zločinu. Obviňuje také Hamás z odklonu pomoci.



Palestinská militantní skupina to popírá a naopak tvrdí, že se Izrael snaží vyvolat anarchii tím, že systematicky útočí na policisty zaměstnané Hamásem, kteří střeží konvoje s pomocí.



V uplynulých 24 hodinách bylo při izraelských úderech v celé enklávě zabito nejméně 32 lidí, zatímco představitelé Hamásu se v neděli v Káhiře setkali s egyptskými bezpečnostními představiteli, aby projednali obnovení rozhovorů o příměří. Izraelská armáda se k útokům bezprostředně nevyjádřila.



Bidenova administrativa chce navázat na úspěch příměří mezi Izraelem a libanonskou skupinou Hizballáh z minulého týdne, ačkoli zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Hamás nebo Izrael změnily své podmínky pro příměří.



Bílý dům pracuje na dohodě o příměří a propuštění rukojmích v Gaze, ale „ještě není u konce“, řekl v neděli televizi NBC Jake Sullivan, poradce pro národní bezpečnost USA.



Podle místního ministerstva zdravotnictví, jehož údaje považuje OSN za přesné, bylo za více než rok bojů zabito asi 44 300 Palestinců a 90 % z 2,3 milionu obyvatel bylo vyhnáno ze svých domovů.



Při útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 bylo zabito celkem 1 200 Izraelců a 250 jich bylo zajato. Podle Izraele je 63 ze zbývajících 101 rukojmích stále naživu.



Mezitím se zdálo, že libanonské příměří je na vratké půdě, protože obě strany se navzájem obviňují z jeho porušování. Izraelská armáda v sobotu provedla nálety ve čtyřech oblastech na syrsko-libanonské hranici proti tomu, co podle ní představovalo vojenskou infrastrukturu a aktivity Hizballáhu, které „představovaly hrozbu“. Syrská hranice je pro skupinu spojenou s Íránem klíčovou trasou pro dodávky zbraní.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelský úder na automobil v Majdal Zounu zranil tři osoby včetně sedmiletého dítěte.



Izraelské bojové letouny ve čtvrtek zaútočily na místo, o němž armáda tvrdila, že se jedná o sklad raket, a údajně zasáhly lokalitu severně od řeky Litani, která není zahrnuta do dohody o 60denním příměří a postupném stažení.





Izraelské síly zaměřily palbu z děl a tanků na auta a lidi vracející se do oblastí poblíž modré linie vymezené OSN, která odděluje obě země a kterou Izrael stále považuje za zakázanou. Tisíce vysídlených civilistů se v minulých dnech pokoušely vrátit do svých domovů v jižním Libanonu za rozporuplných pokynů libanonských a izraelských představitelů.







Zdroj v angličtině ZDE

0