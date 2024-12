Syrští povstalci po dobytí Aleppa postupují na město Hamá

4. 12. 2024

5 minut



Síly věrné Bašáru Asadovi se podle zpráv „násilně střetávají“ s ozbrojenými skupinami v Hamá





Syrští povstalci bojující proti silám věrným prezidentu Bašáru Asadovi zahájili útoky v centrální provincii Hamá a hrozí, že odříznou vládní jednotky od klíčové trasy spojující hlavní město Damašek s povstalci ovládaným Aleppem.



Armáda se zapojila do „násilných střetů“ s ozbrojenými skupinami v Hamá, uvedla syrská státní tisková agentura Sana.

Povstalci uvedli, že jsou rozmístěni asi 6 mil od města Hamá, čtvrtého největšího města v zemi, a že jejich síly obsadily města Maardis a Soran severně od města.



„Syrské a ruské letectvo provedlo v oblasti desítky úderů,“ uvedl monitor se sídlem ve Velké Británii, který má síť zdrojů uvnitř Sýrie.



Po bleskovém útoku na Aleppo v minulých dnech postoupili bojovníci vedení islamistickou organizací Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na jih směrem k Hamá. Město leží na kritické silnici spojující Aleppo na severu s významnými centrálními místy, jako je město Homs, pobřežní přístavy Latakia a Tartús a Damašek na jihu.



Hamá bylo baštou opozice proti Asadově vládě, když během arabského jara v roce 2011 poprvé vypukly prodemokratické protesty. Krvavá reakce bezpečnostních složek na pokojné pochody po celé zemi vedla opozici k ozbrojení a následovala několikaletá občanská válka.



Od znovudobytí Aleppa v roce 2016 Asad znovu pevně ovládl zemi, ačkoli nikdy zcela nezískal zpět všechny syrské hranice. Náhlé vítězství povstalců v Aleppu je nejvážnější výzvou diktátorově kontrole za poslední roky.







Asad zůstává na Západě vyvrhelem, i když v poslední době dochází k pokusům o obnovení diplomatických kontaktů. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller na pondělním brífinku uvedl, že Asad je „brutální diktátor s krví na rukou, krví nevinných civilistů“, a že postoj Washingtonu k jeho vládě se nezměnil.







Zdroj v angličtině ZDE

Írán, Asadův nejvýznamnější podporovatel, v úterý uvedl, že zváží vyslání vojáků do Sýrie, pokud o to Damašek požádá. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí prohlásil, že „rozšíření aktivit teroristických skupin v Sýrii“ by mohlo dále destabilizovat region.Teherán je stále více znepokojen tím, že rozšíření konfliktu v Sýrii by mohlo ohrozit některé z klíčových zásobovacích linek pro jeho spojenecké milice v Libanonu a Iráku.Sýrie se stala zástupným bojištěm mezinárodního boje o moc, přičemž Rusko a Írán podporují Asada, zatímco Turecko a USA podporují různé povstalecké skupiny. Povstalci podporovaní Tureckem se zapojili do posledního útoku na Aleppo.Mezitím Izrael na jihu pravidelně bombarduje íránské, syrské a libanonské milice v Sýrii. V úterý izraelská armáda potvrdila, že její síly zabily v Damašku Salmána Džumaa, vysoce postaveného představitele libanonské skupiny Hizballáh. Jumaa byl zodpovědný za spojení se syrskou armádou.Několik set kilometrů východně od Hamá a Aleppa bojovali v úterý brzy ráno bojovníci koalice podporované Spojenými státy a vedené Kurdy proti vládním silám, čímž se Asadově armádě otevřela nová fronta. Boje Syrských demokratických sil (SDF) byly hlášeny ve vesnicích za řekou Eufrat od Deir ez-Zur, regionálního hlavního města.Americký představitel, který pro agenturu Reuters hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že Washington provedl v Deir ez-Zuru nejméně jeden úder v rámci „sebeobrany“, který prý nesouvisel s ofenzívou v Aleppu. Washington udržuje malý počet vojáků na základně v plynovém poli v provincii Deir ez-Zur. V regionu jsou rovněž přítomni bojovníci Islámského státu, proti nimž americké jednotky bojují od roku 2014.Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyjádřil v úterý znepokojení nad eskalací bojů na severozápadě Sýrie. Zdravotníci informovali o intenzivních leteckých útocích syrských a ruských letadel.Türkův úřad uvedl, že zdokumentoval „řadu mimořádně znepokojivých incidentů, které měly za následek četné civilní oběti, včetně vysokého počtu žen a dětí“, způsobené útoky HTS a provládních sil.Podle OSN bylo v důsledku bojů, při nichž od konce listopadu zahynuly stovky lidí, většinou bojovníků, vysídleno téměř 50 000 osob.Rusko je spolu s Íránem klíčovým podporovatelem Asada a do syrské občanské války vstoupilo téměř před deseti lety na podporu jeho režimu. Mezitím HTS, bývalá pobočka al-Káidy, bojuje po boku povstaleckých skupin podporovaných Tureckem.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který je hlavním podporovatelem skupin stojících proti Asadovi, v úterý prohlásil, že postup bojovníků ukazuje, že syrský prezident musí vést rozhovory s opozicí.Útěk syrských armádních sil z Aleppa a zprávy, že se jejich obranné linie rozpadly, podkopaly Asadovu již tak narušenou kontrolu nad zemí. Jeho síly sice stále kontrolují Hamá, ale město má dlouhou historii nesouhlasu s dynastickou autoritářskou vládou. Asadův zesnulý otec Hafez zde v roce 1982 potlačil protivládní povstání.V úterý viděl novinář agentury AFP na severu Hamá desítky tanků syrské armády a vojenských vozidel opuštěných u silnice vedoucí do Hamá.