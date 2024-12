Jak senátor Hraba sklízí plody vypuštěného rozpočtu

3. 12. 2024 / Boris Cvek

Když jsem v pondělí poslouchal Dvacet minut Radiožurnálu se senátorem Hrabou, chápal jsem jeho rozhořčení nad tím, že někde na veřejném prostranství jsou výkaly. Já se tím v běžně setkávám v centru Olomouce. Jsou to výkaly psů. Jenže panu senátorovi za ODS jde o bezdomovce, ti podle něj kálejí na veřejnosti a otravují děti. A něco se s tím, sakra, musí udělat. V krajním případě by to podle pana senátora mělo být vězení.





Logika, kterou se řídí, je jednoduchá: ty lidi nelze pokutovat a nějak musí pocítit sankci. Marně jsem čekal, zda se moderátor zeptá, jestli by nebylo tedy lepší mučení, protože ve vězení by těm lidem mohlo být dokonce lépe než na ulici. Také nepadla otázka na to, jak dlouho by ti lidé měli do toho vězení jít. Na doživotí?

Naopak jsem musel vysoce ocenit moderátora za to, jak tlačil pana senátora k tomu, že musel uznat, že pokud chce řešit problém bezdomovectví, musí se zaměřit na sociální práci a na zdravotnictví. Bohužel nepadlo slovo o sociálním bydlení. Ale debata k tomu byla velmi blízko, když moderátor panu senátorovi vysvětlil, že levněji by vyšlo ty lidi bez domova ubytovat někde v hotelu, než je zavírat do vězení.

Je pravda, že pan senátor se dokázal opravdu rozohnit, totiž v souvislosti s tím, že přeplněnost českých věznic nemůže být argument proti věznění bezdomovců a že stát musí, bez ohledu na peníze, zajistit bezpečnost a stavět nové věznice. Co kdyby se místo toho opravdu investovalo do sociální práce a zdravotní péče? To by bylo pro spojeného s ODS asi těžko únosné. Navíc bych panu senátorovi připomněl, že přece pro vládu je nejvyšší prioritou rozpočet.

Dokonale celou situaci rámuje seriál Českého rozhlasu o situaci v tzv. pasťácích. Vyjadřovala se k tomu v Radiožurnálu dokonce i paní vládní zmocněnkyně pro lidská práva Šimáčková Laurenčíková. Situace je zoufalá, nejsou peníze, nejsou lidi, nejsou prostory. Odtud se právě, pane senátore Hrabo, mohou klubat další a další bezdomovci, dokonce mnohem hůře: vrahové a zločinci.

Ale samozřejmě stát musí zajistit bezpečnost. A vězení v ceně luxusního hotelu ex post, až bude někdo zavražděn, je jistě to nejlepší řešení. Jen rozjeďme výstavbu věznic, když neumíme stavět byty. Ostatně vláda nemá peníze ani pro policisty, hasiče, soudy, zdravotníky, učitele, zemědělce. Hlavně že ozdravuje rozpočet. Vlastně ani to nedělá.





Excelující Hraba

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zakazat-ziti-na-ulici-bylo-idealni-neberu-argumenty-ze-mame-preplnena-vezeni-9365349

Děti, které chtějí být sériovými vrahy

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vychovne-ustavy-krize-deti-seriovi-vrazi-extremni-pripady-agrese_2412030500_har

