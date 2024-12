Pouhé čtyři minuty fyzického výkonu mohou snížit riziko infarktu u žen na polovinu, zjistila studie

4. 12. 2024

Podle výzkumu britské biobanky mohou mít na zdraví velký vliv i krátké intenzivní pohyby, jako je například výstup do schodů



Studie naznačuje, že ženy, které si denně přidají čtyři minuty intenzivních rutinních činností, jako je například chůze do schodů místo jízdy výtahem, mohou snížit riziko infarktu na polovinu.



Necelých pět minut krátké námahy v každodenním životě by mohlo mít významný vliv na zdraví srdce a snížit riziko závažných kardiovaskulárních příhod, zjistili vědci. Výsledky byly zveřejněny v časopise British Journal of Sports Medicine.



Je známo, že delší dávky vysoce intenzivní fyzické aktivity jsou spojeny s výrazně nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.



Dosud však nebylo jasné, zda mohou být pro zdraví srdce účinné i mnohem kratší úseky tohoto typu aktivity, které jsou často součástí každodenní rutiny, a pokud ano, jaká je minimální hranice měřitelných účinků.



Podle vědců je to důležité zejména pro ženy, které z jakéhokoli důvodu necvičí nebo nemohou pravidelně cvičit, protože ženy mají v daném věku obvykle nižší úroveň kardiorespirační zdatnosti než muži.



Ve studii vědci zkoumali vliv „intenzivní přerušované pohybové aktivity“ na zdraví srdce u žen a mužů.



Přínos těchto nárazových aktivit, mezi něž může patřit například rychlá chůze na autobus, byl výrazný u žen - 1,5 až čtyři minuty denně vedly k „podstatně nižšímu riziku“ srdečních problémů.



Výzkumníci navrhli, že by mohly sloužit jako „slibný cíl fyzické aktivity“, zejména pro ženy, které nemohou nebo nechtějí cvičit.



Ve studii byly použity údaje od 81 052 osob středního věku, které se účastnily studie UK Biobank a které v letech 2013-2015 nosily po dobu sedmi dnů zařízení pro sledování aktivity. Z nich 22 368 osob uvedlo, že pravidelně necvičí, a pokud cvičili, tak pouze jednou týdně na procházku.



Zdraví jejich srdce bylo sledováno až do konce listopadu 2022.



Ženy, které zaznamenaly denně v průměru 3,4 minuty intenzivní aktivity, ale neuvedly žádné formální cvičení, měly o 45 % nižší pravděpodobnost infarktu, mrtvice nebo srdečního selhání ve srovnání s ženami, které žádnou aktivitu nezvládaly.



Konkrétně riziko infarktu bylo nižší o 51 % a riziko vzniku srdečního selhání o 67 %.



U mužů byly tyto souvislosti méně zřetelné a méně významné. Muži, kteří zvládli 5,6 minuty těchto úseků aktivity denně, ale žádné formální cvičení, snížili riziko infarktu, mrtvice a srdečního selhání o 16 %.



Regina Giblinová, vrchní kardiologická sestra v British Heart Foundation, která se na studii nepodílela, uvedla: „Již víme, že při snaze snížit riziko infarktu a mrtvice je prospěšné jakékoli množství pohybu. Tato rozsáhlá studie je důkazem toho, že rozhýbání těla a zvýšení tepové frekvence, byť jen na několik minut denně, může mít pro zdravé srdce skutečně velký význam.



„Studie ukázala, že i pouhých několik minut intenzivní aktivity denně může významně snížit celkové riziko kardiovaskulárních příhod u žen ve středním věku, které pravidelně necvičí.“



Pro lidi schopné cvičit však nadále platí doporučení, že byste se měli snažit o alespoň 150 minut středně intenzivního cvičení týdně, uvedla Giblinová.



