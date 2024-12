Trump vyhrožuje, že pokud nebudou propuštěni izraelští rukojmí, „nastane peklo“

5. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

„Řekněte někdo Trumpovi, že Izrael už v Gaze rozpoutal peklo a že rukojmí nebyla propuštěna.“ Donald Trump tento týden prohlásil, že „na Blízkém východě nastane ÚPLNÉ PEKLO“, pokud Hamás nepropustí rukojmí unesená Hamásem v Izraeli. Trump požadoval propuštění rukojmích zajatých při útoku 7. října loňského roku, jinak bude následovat jím slíbená odplata. Od doby, kdy Izrael po operaci vedené Hamásem zahájil rozsáhlou invazi do Gazy, bylo zabito již téměř 45 000 Palestinců - většinou nekombatantů, žen a dětí. Z 251 lidí, kteří byli loni zajati, jich podle údajů deníku The Washington Post, které byly aktualizovány minulý týden, žije v Gaze pravděpodobně ještě 63. Dosud bylo osvobozeno nebo zachráněno 117 dalších osob a u 71 bylo potvrzeno, že byly zabity, píše Jessica Corbett.

Poté, co Trump v neděli večer povečeřel s manželkou izraelského premiéra Sarou Netanjahuovou ve svém mezinárodním golfovém klubu na Floridě, se zvolený americký prezident na své platformě Truth Social vyjádřil ke své hrozbě ohledně rukojmích.

„Všichni mluví o rukojmích, kteří jsou tak násilně, nelidsky a proti vůli celého světa drženi na Blízkém východě,“ napsal Trump. „Ale jsou to jen řeči a žádné činy! Prosím, nechť tato PRAVDA slouží jako reprezentace toho, že pokud rukojmí nebudou propuštěni před 20. lednem 2025, kdy hrdě převezmu úřad prezidenta Spojených států, nastane na Blízkém východě a pro ty, kteří jsou za tato zvěrstva proti lidstvu zodpovědní, ÚPLNÉ PEKLO.“

„Ti, kdo jsou za to zodpovědní, budou zasaženi tvrději, než byl kdokoli zasažen v dlouhé a slavné historii Spojených států amerických,“ dodal Trump. „OKAMŽITĚ PROPUSŤTE RUKOJMÍ!“

Šéfredaktor The Jewish Chronicle Stephen Pollard reagoval, že „toto je vzkaz, který měl prezident USA vyslat 8. října 2023“.

Rohan Talbot, ředitel propagace a kampaní britské organizace Medical Aid for Palestinians, si všiml Pollardových komentářů a řekl: „Upřímně by mě zajímalo, co si Stephen myslí? Jak by USA mohly podpořit Izrael, aby v Gaze udělal víc, než v současnosti dělá. Jadernými zbraněmi?“

„Tohle prohlášení je nehorázné,“ dodal Talbot.

Andreas Krieg, docent na Škole bezpečnostních studií na King's College London, řekl: ,,Sdělte někdo Trumpovi, že Izrael už v Gaze rozpoutal peklo a rukojmí propuštěna nebyla.“

Web Drop Site News zdůraznil, že „Trumpovo prohlášení - které následuje po videu zveřejněném o víkendu ozbrojeným křídlem Hamásu, v němž vystupuje americko-izraelský zajatec Edan Alexander, který se výslovně obrací na Trumpa - nepřipouští, že Netanjahu opakovaně sabotoval dohody o příměří, které mohly osvobodit izraelská rukojmí. Zdá se také, že je načasováno tak, aby si Trump mohl připsat zásluhy za případný pokrok v jednáních o příměří, protože jednání mezi Hamásem a egyptskými zprostředkovateli již probíhají.“

Jak v pondělí informoval americký list Forward:

"Bílý dům se pokouší o poslední nátlak, aby dosáhl dohody. Prezident Joe Biden minulý týden prohlásil, že příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu vytvořilo příležitost k obnovení zablokovaných jednání o podobné dohodě v Gaze. „Využijeme každý den, který máme v úřadu, abychom se pokusili dosáhnout co největšího pokroku směrem k tomuto cíli,“ řekl v neděli ráno v pořadu ABC „This Week“ Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan."

Vzhledem k neúspěšným snahám v minulosti rodiny amerických rukojmích doufají, že by Trump mohl využít své popularity v Izraeli a vztahů s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem k okamžitým krokům během přechodného období. „Trump nesmí čekat až do své inaugurace, aby pomohl dosáhnout dohody, která zajistí svobodu Edanovi, šesti dalším Američanům a ostatním rukojmím,“ uvedli v sobotu Edanovi rodiče Adi a Yael Alexanderovi.

Navzdory množství důkazů, které ukazují, jak Izrael používá americké zbraně k vyvražďování civilistů v Gaze a výrazně omezuje přísun humanitární pomoci, přičemž tvrdí, že se zaměřuje na Hamás, Biden a Kongres odmítli přerušit dodávky zbraní Netanjahuově vládě. Ve skutečnosti jen několik hodin poté, co vstoupilo v platnost příměří mezi izraelskou vládou a Hizballáhem - dohoda, kterou Izrael od té doby přibližně stokrát porušil -, Financial Times minulý týden oznámily, že „Biden předběžně schválil prodej zbraní Izraeli v hodnotě 680 milionů dolarů“.

Celý text v angličtině ZDE

0