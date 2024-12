Ruští učitelé jsou školeni k převýchově dětí na Ukrajině

6. 12. 2024

Zatímco po celém světě pěstuje krajně pravicová a neonacistická hnutí, Rusko a jeho propagandistické orgány prezentují snahy o zničení ukrajinské identity jako "boj proti neonacismu", píše Halya Coynash. Zatímco po celém světě pěstuje krajně pravicová a neonacistická hnutí, Rusko a jeho propagandistické orgány prezentují snahy o zničení ukrajinské identity jako "boj proti neonacismu",

Ruští učitelé mají projít školením o "práci" s dětmi v okupovaných částech Ukrajiny s cílem vymýt dětem mozky a pokusit se rozdrtit jejich identitu jako Ukrajinců. Snahy o vymýcení ukrajinského jazyka a identity a o přesvědčování dětí, že jsou "Rusové", nejsou ničím novým, ale je znepokojující, že tyto metody jsou prezentovány jako "profesní rozvoj" učitelů a vymývání mozků je prezentováno jako "boj proti neonacismu".

Byla to ruská nezávislá publikace Věrstka, která jako první upozornila na bezplatný kurz nabízený Znanijem [Znalosti], organizací obnovenou v roce 2016 z bývalé sovětské organizace a štědře financovanou Kremlem. Věrstka poukazuje na to, že od totální ruské invaze na Ukrajinu uskutečnila Znanije stovky "vlasteneckých akcí", včetně přednášek o této útočné válce, kterou Moskva nazývá "speciální vojenskou operací"; jde o opatření, která prosazují zkreslení historických faktů ve prospěch Moskvy, stejně jako četná setkání, často ve školách, s těmi, kteří bojují proti Ukrajině.

Tento nový kurz také úzce navazuje na kremelský narativ o údajném "neonacismu" jako tomu, proti čemu Rusko bojuje na Ukrajině. Při faktickém vyhlášení války 24. února 2022 ve 4 hodiny ráno ruský vůdce Vladimir Putin prohlásil, že jeho agresivní válka je "speciální vojenskou operací zaměřenou na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny". Toto tvrzení bylo odsouzeno ukrajinskými židovskými lídry a přeživšími holokaustu a mezinárodní společenství jej právem odmítlo jako cynický trik. Navzdory zjevnému zmatení, v neposlední řadě nad tvrzením, že ukrajinský židovský prezident je "nacista", to zůstává oficiálním ruským příběhem, kdy Znanije cituje Putina, když tvrdí, že "existují všechny důvody považovat současné vedení Ukrajiny za neonacistický režim".

Ačkoli volitelný a bezplatný kurz Znanije tvrdí, že je o tom, "jak chránit studenty před propagandou ukrajinského neonacismu a náborem", navrhované části kurzu jasně ukazují, proti čemu kurz a Moskva bojují. Patří mezi ně: "Rusofobie jako součást neonacistických hrozeb Rusku"; důvody pro "speciální vojenskou operaci" pro ruskou národní bezpečnost; "současné historické mýty v ukrajinské nacionalistické propagandě" a legislativa týkající se boje proti "terorismu a extremismu". Učitelé také dostanou pokyny pro detekci známek toho, že děti byly "naverbovány", jinými slovy, že si jsou vědomy své ukrajinské identity.

Budou také, "samozřejmě", instruováni, jak vytvořit to, co se nazývá "pozitivní profylaktický obsah". Během deseti dnů od totální ruské invaze na Ukrajinu Putin podepsal zákon, který zavádí čtyři nové "trestné činy", které umožňují odsoudit lidi až na 15 let za to, že řeknou pravdu o ruském bombardování civilistů a dalších válečných zločinech na Ukrajině. Nyní je povolen pouze takový "pozitivní obsah", který odráží oficiální lži, a s ním i takový "obsah", že učitelé budou jasně instruováni, jak psát a prezentovat svým studentům.

Věrstka se pravděpodobně "přihlásila" do kurzu, protože poskytuje kopie informací, které nejsou bez registrace dostupné. To zahrnuje údajné "mýty o Ukrajině", které si "historici" a další tvůrci kurzu zřejmě jednoduše vymysleli (že Adam a Eva; Kristus; a Buddha "byli Ukrajinci", a další). Takové absurdity jsou pravděpodobně zaměřeny na odvedení pozornosti od jiných, zcela legitimních faktů ukrajinské historie, které se Rusko snažilo přivlastnit, zejména od prvních století Kyjevské Rusi. Autoři také přišli s tabulkou, která má za cíl sledovat "cestu" k tomu, co je všude nazýváno "speciální vojenskou operací", přičemž ta začala v roce 1900! Údajně "šokující" prvky ukrajinského nacionalismu z tohoto roku zahrnují potvrzení nezávislého ukrajinského státu a "myšlenku", že by Ukrajinci měli mluvit ukrajinsky.

V části o "práci" s dětmi z okupovaného ukrajinského území nebo z "uprchlických" rodin je jasně kladen důraz na prosazování myšlenky, že ukrajinská mládež může získat dobré vzdělání, rozkvět atd. pouze jako součást Ruska. Znanije tvrdí, že vše, co jim Ukrajina může dát, je "zničení; utrpení; chudoba a vymazání tradičních hodnot", aniž by zmínil, že to bylo Rusko, kdo přinesl zničení atd.

Znanije následuje oficiální Moskvu v prosazování pseudohistorického ospravedlnění ruské invaze v plném rozsahu, včetně tvrzení, že části Ukrajiny pod ruskou okupací jsou "historickým územím Ruska". "Práce" s ukrajinskými dětmi má být zaměřena na to, aby je přiměly přijmout takový narativ, jako by byl jejich vlastní. Andrej Lavrentějev, šéf mezinárodně schváleného "Hnutí prvních" v okupované Chersonské oblasti, je zcela otevřený ohledně toho, co takové "vzdělávání" skutečně znamená. Navrhuje "přeformátování" identity dětí, přičemž tvrdí, že by to "spíše znamenalo návrat k jejich tradiční ruské identitě".

Stojí za zmínku, že pokus Moskvy prezentovat svou válku proti ukrajinskému jazyku, kultuře a identitě jako snahu "čelit neonacismu" není jen vědomě falešný. Jsou také mimořádně cyničtí vzhledem k tomu, že Moskva pěstuje (a významně je financuje) krajně pravicová a neonacistická hnutí po celém světě. Jsou to právě ti, kteří jsou nejagresivnější v podpoře Kremlu a odporu proti pomoci Ukrajině, a na které se lze spolehnout, že poskytnou přehnanou chválu za falešná "referenda" a "volby" pod hrozbou zbraní na okupovaném území.

