Odhaleno: Obchody Daniela Křetínského

7. 12. 2024

čas čtení 11 minut

Britský deník Guardian publikuje rozsáhlou analýzu podnikání českého oligarchy Daniela Křetínského:



Český miliardář je na pokraji převzetí britské pošty za 3,6 miliardy liber, a tak se deník Guardian zabývá jeho obchody v Rusku i jinde



Za chladného červnového dne roku 2016, kdy se Británie vzpamatovávala z výsledku hlasování o brexitu, se z RAF Northolt vzneslo k obloze soukromé letadlo a nabralo kurz na Moskvu.



Na palubě 37místného letounu Embraer ERJ byl miliardář Daniel Křetínský, přezdívaný „česká sfinga“ kvůli svému nevýraznému vystupování na veřejnosti a nevyzpytatelnému přístupu k obchodním jednáním.



Jediné, co by mohlo českému podnikateli zabránit v převzetí 508 let staré britské pošty, by byl zásah britské vlády, která zkoumá, zda transakce nepředstavuje riziko pro národní bezpečnostní zájmy.



Křetínský veřejně odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a podle zpráv je britská vláda ochotna převzetí Royal Mail schválit.



Pokud se tak stane, mohou ministři očekávat další kontrolu svého rozhodnutí.



Deník Guardian dnes může odhalit další podrobnosti o Křetínského jednání v Rusku, stejně jako o řadě regulačních sporů a sáze převzetí, která by mohla pro Royal Mail znamenat znepokojivý precedens.



Schůzka v Moskvě



Po přistání na moskevském letišti Vnukovo večer 29. června 2016 byl Křetínský a malá skupina kolegů odvezeni mercedesem s řidičem na jednání s Alexejem Millerem, blízkým spojencem Vladimira Putina a šéfem ruské gargantuovské státní plynárenské společnosti Gazprom.



Uniklé dokumenty, které získal projekt Organized Crime and Corruption Reporting Project a které prozkoumal deník Guardian, naznačují, že summit byl schválen na nejvyšší úrovni ruské politiky.



Podrobnosti o Křetínského cestovních přípravách odhalil únik e-mailů z kanceláře Alexandra Babakova, vysoce postaveného poslance ruského parlamentu, Dumy, a významného investora na Krymu.



Rusko toto území obsadilo a anektovalo o dva roky dříve v rámci aktu agrese, který se navzdory mezinárodnímu odsouzení ukázal být pouze začátkem Putinových územních ambicí na Ukrajině.



Babakov byl jedním z těch, na které Spojené království a EU po ruském záboru území uvalily sankce.



Nic nenasvědčuje tomu, že by se Babakov schůzky zúčastnil nebo že by měl z Křetínského přítomnosti v Moskvě nějaký prospěch.



Setkání však mělo i jasný geopolitický rozměr: Rusko navrhovalo vybudovat nový plynovod Nordstream II, který by přenášel plyn přímo do Německa přes Baltské moře a obcházel by Ukrajinu.



To by znamenalo špatnou zprávu pro společnost SPP Infrastructure, která vlastní konkurenční plynovod Eustream, pumpující ruský plyn do Evropy přes Slovensko.



SPP Infrastructure je od roku 2013 ve společném vlastnictví slovenského státu, který v ní drží 51% podíl, a Křetínského EPH, který má 49% podíl.



Společnost má dlouhodobou smlouvu s Gazpromem, zděděnou po předchozích vlastnících plynovodu, podle níž dostává od ruské společnosti poplatek za čerpání Putinova plynu do Evropy. Smlouva, která je podle zákonů EU zcela legitimní, trvá do roku 2028. Bylo by nezákonné, kdyby společnost Eustream přijímala jednostranná rozhodnutí, která by zabránila toku ruského plynu jejími trubkami.



Výroční zprávy společnosti Eustream ukazují, že dohoda je velmi lukrativní a SPP od roku 2016 vyplatila svým akcionářům na dividendách 1,56 miliardy eur. EPH měl na základě svého 49% podílu nárok na přibližně 750 milionů eur.



Ještě v roce 2016 byl však tento tok plynu - a peněz - ohrožen.



Bylo to takové riziko, že slovenský premiér Robert Fico o dva měsíce později přiletěl na jednání s Putinem a údajně s sebou vzal Křetínského na druhý výlet Sfingy do Moskvy během dvou měsíců.



Křetínského mluvčí potvrdil, že se zúčastnil „intenzivních diskusí“ kvůli obavám - které podle něj sdílí i americká vláda - o energetickou bezpečnost Slovenska a Ukrajiny v případě výstavby nového plynovodu.



Mluvčí dodal, že dohoda společnosti Eustream s Gazpromem je právně závazná a předchází vlastnictví podílu EPH v plynovodu.



„Před rokem 2022 byl ruský plyn dlouhodobou a akceptovanou součástí energetického mixu Evropy a Spojeného království, kdy všechny evropské země byly do značné míry závislé na dovozu plynu z Ruska,“ uvedl mluvčí.



„To se samozřejmě změnilo po invazi na Ukrajinu v roce 2022 a od té doby společnost Eustream dělá vše, co je v jejích silách, aby pomohla evropským zemím snížit jejich závislost na ruském plynu.“



Nicméně se má za to, že Křetínského jednání s Ruskem přimělo britskou vládu k zamyšlení nad navrhovaným převzetím IDS a britské pošty. V srpnu přijal britský Úřad vlády poměrně vzácné rozhodnutí prozkoumat transakci mezi dvěma soukromými podniky, aby prověřil, zda by nemohla být na újmu národní bezpečnosti.



V září uplynula 45denní lhůta pro přezkum, což naznačuje, že vláda své šetření rozšířila.



Ministr obchodu Jonathan Reynolds se na přezkumu nepodílí, ale snažil se rozptýlit obavy, které minulý měsíc na slyšení ve výběrovém výboru vyjádřil liberálnědemokratický poslanec Joshua Reynolds (bez příbuzenského vztahu). Ministr uvedl, že Křetínský je legitimní podnikatel a jeho vazby na Rusko nepředstavují obavy. Poukázal na to, že v roce 2022 byla předchozí vláda ráda, že Křetínský po podobné pauze vybudoval svůj podíl v IDS.



Úřad vlády podobné prověrky nekomentuje a není jasné, zda úředníci prověřili i další aspekty Křetínského podnikání, nemluvě o podnikání jeho obchodního partnera Patrika Tkáče.



Tkáč je ještě méně známý než Křetínský, ale jsou blízkými obchodními partnery už desítky let.



Jsou již spoluinvestory ve fotbalovém klubu West Ham United. Většinu holdingových společností v rámci Křetínského impéria EP Group vlastní ze 44 % Tkáč a investoři „spříznění“ s jeho investiční skupinou J&T. Pokud se transakce s Royal Mail uskuteční, očekává se, že Tkáč bude mít ve společnosti stejný podíl.



V červnu deník Guardian odhalil, že Tkáčova J&T Banka je zapletena do soudního sporu kvůli půjčce ve výši 6 milionů dolarů (4,7 milionu liber), kterou poskytla bývalému premiérovi ostrovů Turks a Caicos Michaelu Misickovi, jenž čelí obvinění z korupce.



J&T v té době jakékoli pochybení popřela.



Otazníky nad dodržováním předpisů se objevily i v rámci kolektivního úsilí Křetínského a Tkáče.



Jeden zádrhel v roce 2012 způsobil, že EPH - vlastník uhelných a plynových elektráren, v nichž je Křetínský většinovým akcionářem, ale podíl v něm má i Tkáč - dostal od regulátorů EU pokutu 2,5 milionu eur za údajné maření razie úředníků pro hospodářskou soutěž manipulací s e-maily.



„Toto rozhodnutí je jasným vzkazem všem společnostem, že [Evropská] komise nebude tolerovat jednání, které by mohlo narušit integritu a efektivitu našich vyšetřování manipulací s takovými informacemi během inspekce,“ uvedl tehdy v prohlášení tehdejší komisař EU pro hospodářskou soutěž Joaquin Almunia.



Nebyl to jediný případ, kdy se EPH dostal do střetu s regulačními orgány.





Vlastní také britskou společnost EP SHB Ltd, která loni dostala pokutu 23,63 milionu liber poté, co regulátor Ofgem dospěl k závěru, že manipulovala trh s energiemi.

Postupem času však podle francouzských médií Křetínský úspěšně tlačil na to, aby Casino navzdory protestům odborů prodalo větší prodejny konkurenci. V dubnu 2024 Casino oznámilo, že plánuje zrušit až 3 267 pracovních míst, což jeden ze zástupců odborů označil za „sociální katastrofu“.





1

887

Křetínský naznačil, že chce modernizovat britskou Královskou poštu, což vyvolává obavy ze ztráty pracovních míst.To se zdá být o to pravděpodobnější poté, co IDS minulý měsíc varovala, že rozhodnutí labouristů zvýšit odvody zaměstnavatelů na sociální pojištění bude stát ztrátovou společnost 124 milionů liber ročně.Někteří spekulují, že by Křetínský mohl IDS spojit s nizozemskou poštovní společností PostNL, v níž drží většinový podíl.Ve vzduchu se vznáší také strašidlo snižování nákladů.V letošním roce byla Křetínského společnost EP Global Commerce součástí konsorcia, které dokončilo obchod s problémovým francouzským supermarketem Casino.Podle zpráv z Francie konsorcium v roce 2023 uvedlo, že neplánuje snižovat počet zaměstnanců a že neexistují žádné dohody o prodeji obchodů.Křetínského mluvčí na otázky neodpověděl.Jinde ve Francii čelil Křetínský odporu vůči dalšímu potenciálnímu obchodu, opět kvůli obavám z jeho záměrů s cílovou společností.Křetínský se prostřednictvím své firmy EP Equity Investment ucházel o divizi francouzské IT společnosti Atos, což by znamenalo, že by získal 7,5% podíl v celé společnosti.Proti Křetínského nabídce se údajně postavili držitelé dluhopisů, kteří se obávali, že by Křetinský Atos rozbil. Politici také vyjádřili obavy o národní bezpečnost v souvislosti s dohodou, která by zavedla zahraniční vlastnictví ve společnosti, jež hraje klíčovou roli v jaderném zbrojním programu země. Odpor stačil k tomu, aby zmařil veškeré šance na uzavření dohody.Do dnešního dne britská vláda do převzetí společnosti Royal Mail ještě nezasáhla a vše nasvědčuje tomu, že se tak nestane.Pokud se transakce uskuteční, stane se britská Královská pošta druhým velkým majetkem v rukou předního českého investora po vyšetřování historie jeho majetků v Rusku poté, co miliardář Karel Komárek zvítězil ve své nabídce na získání licence na národní loterii.Stejně jako Křetínský i Komárek počítá mezi své obchodní partnery Gazprom a v době, kdy probíhal proces o národní loterii, si dokonce vzal obrovské úvěry od státních ruských bank.Komárek veřejně odsoudil invazi na Ukrajinu, zřejmě ke spokojenosti Westminsteru.Křetínského mluvčí v prohlášení zdůraznil, že učinil totéž, a označil invazi za „proti základům evropské civilizace“.Zdroj v angličtině ZDE