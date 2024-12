Haaretz: Izraelská autoritářská vláda bude provádět čistky na izraelských univerzitách

9. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Izraelská ultrapravicová vládnoucí koalice prosazuje svůj režimní převrat prostřednictvím řady zákonů, které mají omezit demokracii a zvýšit její politickou kontrolu ve všech oblastech, včetně soudnictví, policie, médií, armády a akademické obce, varuje v redakčním komentáři izraelský list Haaretz.



Aby si vládnoucí koalice podřídila akademickou obec, vyzbrojuje se zákonem, který jí umožní vyčistit akademickou obec od všech, jejichž myšlenky nepovažuje za politicky snadno přijatelné. Zároveň univerzitám vyšle jednoznačný vzkaz: Všichni, kdo se politicky nepodřídí, na to finančně doplatí.



To make academia subservient, Israel's government is arming itself with a bill that would enable it to purge from academia anyone whose ideas it doesn't consider politically easy to accept | Haaretz Editorialhttps://t.co/3vCax3LUub — Haaretz.com (@haaretzcom) December 8, 2024







Výbor Knesetu pro vzdělávání má v úterý projednat návrh novely zákona o Radě vysokých škol, která by radě dala pravomoc nařídit izraelským vysokým školám propustit přednášející (bez přiznání odstupného) kvůli výrokům, které výbor Knesetu považuje za „podněcování k teroru“ nebo za „podporu teroristické organizace“. To by zahrnovalo i výroky, které přednášející pronesou v soukromí.



Novela by také radě udělila pravomoc krátit rozpočty institucí, které nesouhlasí s politickým a finančním vypořádáním se s pracovníky označenými režimem.



Do této pasti se nesmíme chytit, píše list. Novela nijak neposune vpřed boj proti podněcování k teroru nebo podpoře teroru - což jsou již trestné činy. Novela nenařizuje čekat, až bude přednášející odsouzen soudem, ale hodlá vytvořit paralelní soudní řízení, správní systém, který by na základě výkladu toho, co je podněcování k teroru, vynesl rozsudek od lidí, kteří k tomu nejsou oprávněni - a z vysokých škol by udělal jeho exekutivní orgán. Učinil by tak, aniž by univerzitám umožnil uplatnit vlastní úsudek, neboť pokud by se odmítly podřídit, byly by finančně sankcionovány.



V konečném důsledku by tato novela umožnila vyčistit akademickou půdu od Arabů a levičáků. Vystupovat proti válce, vyzývat k jejímu ukončení, vyjadřovat soucit s trpícími obyvateli Gazy, trvat na diskusi o politických a historických souvislostech masakru ze 7. října, kritizovat způsob vedení války Izraelem, obviňovat Izrael z válečných zločinů a etnických čistek a blokovat humanitární pomoc - a to je jen částečný výčet - to vše je v očích pravice považováno za ospravedlňování teroru nebo za podporu teroristické organizace Hamas.



Umožnilo by to používat politicky široký výklad, který obchází soudy u pojmů, jako je podněcování k teroru nebo podpora teroru, které nejsou v žádném případě dobře definovány, a umožnilo by to politické čistky v akademické obci.





Návrh novely má umlčet ty, kteří působí ve vysokém školství. Škody se neomezují jen na samotné politické čistky. Akademická obec se přizpůsobí vládní politice, čímž bude vážně poškozena její nezávislost a izraelská akademická a vědecká práce bude narušena. Každý, komu záleží na budoucnosti izraelské akademické obce, se musí postavit po bok univerzit a postavit se proti této novele.







Zdroj v angličtině ZDE

