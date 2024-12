Křesťaně v Sýrii za vlády muslimské HTS - před Vánoci

11. 12. 2024

V islamofobním Česku se šíří mýty, že muslimská skupina HTS, která v Sýrii svrhla diktátora Asada, utlačuje nemuslimy. Je to lež.



Zde je rozhovor s šéfem jezuitů v Damašku, který ve středu v poledne vysílal rozhlas BBC:



Moderátorka: Když skupina HTS, která nyní ovládá Sýrii, ovládla Idlib, zavřela kostely a zakázala veřejné projevy křesťanství. Mnoho křesťanů oblast opustilo. Později skupina svá pravidla týkající se křesťanských bohoslužeb zmírnila. A nyní vůdce HTS Abú Mohammed al-Dželání prohlásil, že nikdo nemá právo vymazat jinou skupinu. Tyto sekty v této oblasti koexistují již stovky let a nikdo nemá právo je likvidovat. Musí existovat právní rámec, který bude chránit a zajišťovat práva všech. Otec Vincent de Beau Codre je ředitelem syrské jezuitské uprchlické služby v jihovýchodním Damašku a zeptala jsemn se ho na jeho reakci na pád prezidenta Asada.





Otec Vincent: Je to překvapení. Jasně před 10 dny bych řekl, že jsme v této situaci, která je naprosto překvapující a je to překvapení, nejdříve obsadili Aleppo, pak obsadili Hamá a Homs a stalo se to najednou. Překvapení s krásnými věcmi, jako když vidíme otevření vězeňské káznice Sednaja, je to krásné, ale s velkým strachem a nejistotou.





Moderátorka: A strach a nejistotu máte z HTS, skupiny, která tu teď vládne? Byli s vámi vůbec v kontaktu?





Otec Vincent: S námi jezuity ano, v Damašku zatím ne, ale v Aleppu a Homsu byli v kontaktu s církvemi. A tak jsme jejich součástí.





Moderátorka: A co říkali?





Otec Vincent: V podstatě říkali, že chtějí se všemi vytvořit novou dohodu, že budou rádi, když budeme její součástí.





Moderátorka: A cítili jste se tím uklidněni?





Otec Vincent: Určitě. Neznamená to, že jsme se vším úplně smíření a že nemáme obavy o budoucnost země. Samozřejmě jsme se hodně ptali, a když jsme měli problémy s chlebem ve městě, dávali chleba církvím, aby ho rozdávaly lidem. Takže to bylo dobré znamení.





Moderátorka: Takže HTS dala chleba církvím, aby ho rozdávaly lidem, ano? Jaké máte nervy?





Otec Vincent: Podívejte, je to hodně nejisté. Jsme z toho týdne trochu vyčerpaní, protože každý den je plný překvapení. Včera spousta bombardování, dnes ráno spousta dělostřelectva. Zní to velmi pravděpodobně, že je to Izrael, ale není snadné se s tím vyrovnat.





Moderátorka: Bombardování dělá Izrael, myslíte, že dělostřelectvo je také Izrael?





Otec Vincent: Dělostřelectvo by mohlo být protivzdušnou obranou proti Izraeli. To netuším. Nemám žádné informace. Víte, deset dní jsme jednou denně nebo dvakrát denně měnili plány, co bychom mohli udělat, co musíme uzavřít, kdy musíme lidi usadit, zůstat doma nebo v zemi a snažit se přijmout lidi, kteří se snaží utéct ze svých domovů. Takové věci.





Moderátorka: Když mluvíte o pomoci lidem, kteří se snaží uprchnout ze svých domovů, kdo se snaží uprchnout v tuto chvíli?





Otec Vincent: Teď už nikdo. Je to týden, co se lidé pokoušeli utéct, uvízli v dopravní zácpě. Měli jsme tři dny docela těžké, abychom se jim pokusili pomoci, když obsadili Hamá, hodně lidí z Homsu odešlo a a také byli v horách, takže se snažíme přijmout lidi v horách z Homsu. Ale teď už jsou skoro všichni zpátky doma.





Moderátorka: Otče Vincente, kolik jich je ve vaší komunitě? O jaký počet lidí se staráte?





Otec Vincent: V týmu, který mám na starosti, je 350 lidí.





Moderátorka: Ale zajímalo by mě, kolik křesťanů je teď v Sýrii?





Otec Vincent: Ach, to je otázka, na kterou není snadné odpovědět. Několik set tisíc.





Moderátorka: A jak se s křesťany zacházelo za prezidenta Asada?





Otec Vincent: Ano, postavme se politickým otázkám čelem. Záleželo na křesťanovi, záleželo na místě. Na tuto otázku raději neodpovídám.





Moderátorka: Ale cítíte úlevu, že je pryč?





Otec Vincent: Podívejte, myslím, že pro pochopení situace je teď dobré si uvědomit, že křesťané jsou především Syřané. A tak například strach z neznámého, strach z bombardování, obtíže spojené se změnami, to nejsou pocity jen křesťanů. To jsou pocity Syřanů a křesťané jsou Syřani. A pocit úlevy, úlevy z vojenské služby. Konec věznice Sendaja. To je úleva pro všechny.





Moderátorka: Samozřejmě se blíží Vánoce. Jaké tam budou letošní Vánoce?





Otec Vincent: To netušíme. Tedy, žijeme ze dne na den, ale v Aleppu, kde je to už 10 dní, včera vyvěsili nějaké vánoční ozdoby a vánoční stromky. Se souhlasem tamních místních úřadů, které jsou z HTS, takže já myslím, že nemáme žádné praktické indicie, abychom byli znepokojeni. Damašku, prostě tady nedaleko, vánoční stromky uprostřed náměstí veřejného prostranství, nevytváří napětí.









Moderátorka: To byl otec Vincent de Bocadre.





Zdroj v angličtině ZDE



