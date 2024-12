Společnost Meta věnovala milion dolarů do inauguračního fondu Donalda Trumpa

13. 12. 2024

Dar přichází poté, co generální ředitel Mark Zuckerberg povečeřel s Trumpem v Mar-a-Lago, a zdá se, že jde o snahu zlepšit vztahy.



Společnost Meta věnovala 1 milion dolarů na inaugurační fond Donalda Trumpa, potvrdila ve čtvrtek tato firma.



Dar, o němž jako první informoval deník Wall Street Journal, je zřejmě nejnovější snahou společnosti provozující sociální média a jejího generálního ředitele Marka Zuckerberga o zlepšení vztahů s nastupujícím prezidentem a přichází jen několik týdnů poté, co Zuckerberg povečeřel s Trumpem v Mar-a-Lago.

Během večeře, která se konala minulý měsíc v Mar-a-Lago, prý Zuckerberg blahopřál Trumpovi k vítězství a oba si podle New York Times „z velké části vyměnili zdvořilosti“.



Zuckerberg se údajně setkal také se senátorem Marcem Rubiem, Trumpovým kandidátem na ministra zahraničí, uvedl Wall Street Journal, a dalšími poradci nastupujícího Bílého domu, například se Stephenem Millerem.



Mluvčí Meta, mateřské společnosti Facebooku, tehdy BBC sdělil, že Zuckerberg byl „vděčný za pozvání k prezidentu Trumpovi na večeři a za možnost setkat se s členy jeho týmu ohledně nastupující administrativy“.



„Je to důležitá doba pro budoucnost amerických inovací,“ dodal.



Podle listu Wall Street Journal Zuckerbergův tým informoval Trumpův inaugurační tým o plánech Mety přispět do inauguračního fondu ještě předtím, než se sešel se zvoleným prezidentem na večeři v Mar-a-Lago.



Zdá se, že dar společnosti Meta znamená pro tuto společnost posun, protože Meta do Trumpova inauguračního fondu v roce 2017 ani do Bidenova fondu v roce 2021 nijak nepřispěla.



V posledních několika letech byly vztahy mezi Trumpem a společností Meta napjaté. Trump společnost obvinil, že na svých platformách nespravedlivě cenzuruje jeho a další konzervativní hlasy.



Letos v březnu Trump v rozhovoru pro televizi CNBC označil Facebook za „nepřítele lidu“. Prohlásil: „Myslím, že Facebook se chová velmi nečestně. Myslím, že Facebook byl pro naši zemi velmi špatný, zejména pokud jde o volby.“



Po útoku na Kapitol 6. ledna 2021 Meta pozastavila Trumpovi možnost publikovat na svých platformách. O dva roky později, v roce 2023, společnost jeho účet obnovila s určitými omezeními. Letos v červenci však byla tato omezení zrušena.



Začátkem téhož měsíce Trump v příspěvku na portálu Truth Social uvedl, že pokud bude v listopadu zvolen, budou „volební podvodníci“ uvězněni, a odkázal na Zuckerberga.



„Pokud budu zvolen prezidentem, budeme stíhat volební podvodníky v dosud nevídané míře a budou posíláni na dlouhou dobu do vězení,“ napsal Trump. „Už víme, kdo jste. NEDĚLEJTE TO! ZUCKERBUCKS, buďte opatrní!“.



A v knize nazvané Zachraňte Ameriku Trump obvinil Zuckerberga, že proti němu „zosnoval spiknutí“ během voleb v roce 2020 a „řídil“ Facebook proti němu.



V létě však deník New York Times informoval, že Mark Zuckerberg a Trump spolu vedli několik soukromých telefonátů. V jednom z těchto hovorů prý Zuckerberg Trumpovi popřál vše dobré po atentátu na shromáždění v Butleru v Pensylvánii 13. července a vyjádřil se, že se za něj „modlí“.



V červencovém rozhovoru pro agenturu Bloomberg Zuckerberg veřejně pochválil Trumpovu reakci na atentát v Pennsylvánii - když se postavil a začal pumpovat pěstí do vzduchu - a tento okamžik označil za „jednu z nejdrsnějších věcí, které jsem kdy v životě viděl“.



Zuckerberg koncem srpna v dopise Kongresu vyjádřil lítost ohledně některých svých dřívějších politických aktivit a obvinil Bidenovu administrativu, že v roce 2021 tlačila na Metu, aby cenzurovala více materiálu o Covidu-19, než mu bylo příjemné.



Nepodpořil žádného kandidáta pro volby v roce 2024 a prohlásil, že se chce držet dál od politiky.



Trump v říjnu v podcastu řekl, že se mu Zuckerberg „teď líbí mnohem víc“, a dodal: „Vlastně věřím, že se drží mimo volby, což je hezké.“





Po Trumpově listopadovém volebním vítězství mu Zuckerberg pogratuloval a řekl, že se těší na spolupráci s ním.





Začátkem tohoto měsíce se objevily zprávy, že Zuckerberg usiluje o „aktivní roli“ při rozhodování Trumpovy administrativy o technologické politice.







Zdroj v angličtině ZDE

