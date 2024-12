„Ano, odsuzuji vraždu. Michael Moore reagoval na manifest Luigiho Mangioneho

17. 12. 2024

čas čtení 2 minuty





Dokumentarista Michael Moore, jehož film Sicko z roku 2007 se zabýval systémem zdravotního pojištění v USA, dále uvedl, že vlna hněvu na americké "zdravotnictví" je „na 1000 % oprávněná“





Michael Moore, oscarový dokumentarista, který byl údajně zmíněn v manifestu Luigiho Mangioneho, na případ reagoval.



Mangione byl minulý týden zatčen pro podezření, že zastřelil Briana Thompsona, generálního ředitele společnosti UnitedHealthcare. Někteří Američané jeho čin, který mohl být motivován hněvem vůči soukromému systému zdravotní péče v USA, chválili.



Moore se často zabýval ziskovým zdravotnictvím, zejména ve filmu Sicko z roku 2007, a v reakci na opakované žádosti médií o komentář napsal otevřený dopis, který následoval po zprávě, že byl Moore citován v Mangioneho vlastních textech.

„Po zabití generálního ředitele společnosti United HealthCare,“ napsal Moore, “největší z těchto miliardových pojišťoven, se okamžitě rozhořel hněv vůči sektoru zdravotního pojištění. Někteří lidé vystoupili, aby tento hněv odsoudili. Já mezi ně nepatřím.



„Hněv je na 1000 % oprávněný. Média se jím už dávno měla zabývat. Není to nic nového. Vře to už dlouho. A já to nehodlám krotit ani chtít po lidech, aby mlčeli. Chci ten hněv polít benzínem.“



Moore pokračoval: „Protože tento hněv se netýká zabití generálního ředitele. Kdyby každý, kdo je naštvaný, byl připraven zabít generální ředitele, generální ředitelé by už byli mrtví. O tom tato reakce není. Jde o masovou smrt a utrpení - fyzickou bolest, psychické týrání, dluhy za lékařskou péči, bankroty tváří v tvář zamítnutým žádostem a odepřené péči a bezedné spoluúčasti navrch k horám pojistného -, které tento 'zdravotnický' průmysl po desetiletí uvaloval na americký lid. A nikdo jim nestojí v cestě! Vláda - dvě rozbité strany - umožňuje tomuto průmyslu krádeže a ano, i vraždy.



„A teď mi volá tisk, aby se mě zeptal: 'Proč jsou lidé naštvaní, Miku? Odsuzuješ vraždu, Miku?



„Ano, odsuzuji vraždu, a proto odsuzuji americký rozvrácený, podlý, násilnický, krvelačný, neetický a nemorální zdravotnický průmysl...“ ‚Ano, odsuzuji vraždu,‘ odpověděl Moore.



„Ale nechápejte mě špatně. Nikdo nemusí umírat,“ dodal Moore. „Ve skutečnosti mi jde právě o to. Nikdo nemusí umírat - nikdo by neměl umírat proto, že 'nemá' zdravotní pojištění. Nikdo by neměl zemřít proto, že mu 'zdravotní pojišťovna' odepře zdravotní péči, aby vydělala dolar nebo dvaatřicet miliard dolarů.“

