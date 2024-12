Rusko: Ministr obrany dal pokyn připravit armádu na válku s NATO

18. 12. 2024

čas čtení 2 minuty

Rusko musí být připraveno na možný vojenský konflikt s NATO v Evropě "v příštím desetiletí", řekl ruský ministr obrany Andrej Bělousov. Pravděpodobnost střetu se Severoatlantickou aliancí podle něj naznačují poslední rozhodnutí, která byla učiněna vojenským blokem. "To se také odráží v doktrinálních dokumentech Spojených států a dalších zemí NATO," řekl Bělousov na rozšířeném zasedání rady ruského ministerstva obrany. Rusko musí být připraveno na možný vojenský konflikt s NATO v Evropě "v příštím desetiletí", řekl ruský ministr obrany Andrej Bělousov. Pravděpodobnost střetu se Severoatlantickou aliancí podle něj naznačují poslední rozhodnutí, která byla učiněna vojenským blokem. "To se také odráží v doktrinálních dokumentech Spojených států a dalších zemí NATO," řekl Bělousov na rozšířeném zasedání rady ruského ministerstva obrany.

Ruský prezident Vladimir Putin také promluvil k armádě, která uvedla, že země NATO zvyšují vojenské výdaje a počet amerických vojáků v Evropě přesáhl 100 tisíc lidí. "Úderné skupiny aliančních vojsk se formují a slepují poblíž ruských hranic," řekl Putin. Podle něj aspirace NATO již dávno přesáhly "zónu historické odpovědnosti" aliance. "Kromě tzv. východního křídla aliance zvyšuje svou přítomnost v asijsko-pacifickém regionu. Na příkaz Spojených států se vytvářejí nové vojensko-politické aliance, které podkopávají bezpečnostní architekturu, která se vyvíjela po desetiletí," řekl Putin.

Poznamenal také, že Spojené státy vytvářejí a připravují se na rozmístění raket v předsunutých zónách s doletem až 5 500 km, "zatímco přesun a rozmístění těchto raketových systémů v Evropě a asijsko-pacifickém regionu se již praktikuje". Putin připomněl, že tyto akce zakazuje Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), kterou podepsaly Spojené státy a SSSR v roce 1987. "Opakovaně jsme uvedli, že porušení této smlouvy povede k negativním důsledkům pro celou globální bezpečnost," řekl Putin a slíbil, že pokud Spojené státy začnou rozmisťovat takové systémy, pak Rusko zruší svá dobrovolná omezení a odpoví stejným způsobem. (Rusko smlouvu INF vývojem, výrobou a rozmisťováním prostředků středního doletu v Evropě porušovalo mnoho let, což se stalo důvodem jejího vypovězení ze strany USA - pozn. KD.)

Generální tajemník NATO Mark Rutte již dříve vyzval členy aliance, aby se připravili na možnou válku s Ruskem ve střednědobém horizontu. "Nejsme připraveni na to, co nás může čekat za čtyři až pět let. To, co se nyní děje na Ukrajině, se může stát i nám," řekl v Bruselu.

Předtím šéf německé Spolkové zpravodajské služby Bruno Kahl varoval, že Rusko by mohlo zaútočit na země NATO do roku 2030. Poznamenal, že Putin se snaží nejen rozšířit vliv Ruska v Evropě, ale také vytlačit americkou vojenskou přítomnost z kontinentu. Mezi cíle Moskvy patří nejen obsazení Ukrajiny, ale také vytvoření nového světového řádu, řekl Kahl.

Zdroj v ruštině: ZDE

0