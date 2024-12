Musk coby sponzor pravicového populisty Nigela Farage?

19. 12. 2024 / Matěj Metelec

„Dozvěděli jsme se mnoho o Trumpově tahu na branku a budeme pokračovat v diskusích o dalších oblastech. Máme poslední šanci zachránit Západ a společně můžeme dokázat velké věci. Děkujeme také prezidentu Trumpovi, že nám umožnil využít Mar-a-Lago pro toto historické setkání. Náš ‚zvláštní vztah‘ je živý a zdravý,“ řekl Nigel Farage, šéf strany Reform UK po pondělím setkání s Elonem Muskem. To se uskutečnilo v Trumpově floridském sídle, a krom Farage, někdejší hlavy Strany nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP), která se výrazně podepsala na kampani pro brexit, se s miliardářem sešel ještě novopečený pokladník Reform UK, Nick Candy. Candy je miliardář, developer a bývalý sponzor Konzervativní strany, jehož hlavním úkolem je shromažďovat finanční prostředky, zejména pro příští parlamentní volby za čtyři roky, v nichž má strana v úmyslu přespat britskou politickou scénu.

Setkání znovu rozvířilo oživilo spekulace, že by Musk mohl populistickou pravicovou stranu chtít sponzorovat. Ty Musk sice už tento měsíc odmítl, od léta však vede proti stávající labouristické vládě Keira Starmera intenzivní kampaň na své sociální sítí X (dříve Twitter). Ostatně sám Farage po setkání prohlásil, že Musk „označil labouristy a konzervativce za jednostranu (unoparty) a nenechal nás na pochybách, že stojí za námi.“

Podle výzkumu pro internetový deník Independent ze začátku prosince je aktuální podpora Reform UK 21 procent. Podpora labouristů je 27 procent a podpora konzervativců 25 procent. Žádná ze stran tedy výrazně nezaostává, a místní volby, které Spojené království čekají v příštím roce, mohou být ve znamení tří stran namísto dvou. Protože však stejně jako v případě parlamentních voleb je užíván systém „prvního v cíli“, neznamená to, že výsledky musí poměrně odpovídat podpoře jednotlivých stran. Vyhrocený předvolební boj však může nahrávat populistům.

Ačkoli volební zákony v Británii stanoví, že všechny dary a půjčky politickým stranám v hodnotě vyšší, než pět set liber, musí pocházet od dárců registrovaných ve Spojeném království, nepochybně by se našly cesty, jež by Musk mohl k podpoře Reform UK využít. Vedle peněz by to mohl být „sponzoring algoritmy“ na síti X, jež by se na výsledku voleb mohl podepsat neméně než finanční dary.

Elon Musk se možná kdysi snažil působit jako idealizovaný obraz vizionářského podnikatele v duchu Johna Galta z bible libertariánství Atlasova vzpoura od Ayn Rand. V posledních letech se však coby jeho předobraz hodí víc bondovský padouch Ernst Stavro Blofeld. Jeho touha ovlivňovat politiku v národním i mezinárodním měřítku, ať už jde o roli, kterou sehrál v Trumpově kampani, nebo kontakty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, dává za pravdu obavám z hybris, které jsou vystaveni ti s velkou mocí (ani nemusí být, dle známého dicta Lorda Actona, absolutní). Nejbohatší člověk na světě, který má ambici dle své vůle svrhávat vlády a instalovat jiné – to je vskutku otřesná představa, která volá po zákroku nějakého Jamese Bonda.

