Izraelské údery v Gaze zabily přes noc na neděli dalších 28 Palestinců

22. 12. 2024

22. 12. 2024





Izraelské nálety zabily nejméně 28 Palestinců v Gaze

Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské nálety v noci a dnes brzy ráno zabily nejméně 28 Palestinců. Mluvčí civilní agentury Mahmud Bassal uvedl, že nejméně 13 lidí bylo zabito při náletu na dům v Deir al-Balah - městě v centrální části Gazy - patřící rodině Abu Samra.



Bassal uvedl, že při útoku na školu Musa bin Nusayr, která byla znovu využita jako úkryt pro Palestince vysídlené válkou, zahynulo osm lidí, včetně čtyř dětí. Bassal uvedl, že noční izraelský nálet zabil tři lidi ve městě Rafáh na jihu země a dnes ráno zasáhl bezpilotní letoun auto ve městě Gaza a zabil čtyři lidi. Mluvčí civilní agentury Mahmud Bassal uvedl, že nejméně 13 lidí bylo zabito při náletu na dům v Deir al-Balah - městě v centrální části Gazy - patřící rodině Abu Samra.



Počet obětí izraelských náletů na Gazu dosáhl 45 259, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Od 7. října 2023 bylo při izraelských náletech na Gazu zabito nejméně 45 259 Palestinců a 107 627 jich bylo zraněno, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Z toho 32 Palestinců bylo zabito a 54 zraněno v posledním 24hodinovém sledovaném období, uvedlo ministerstvo.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy v minulosti uvedlo, že další tisíce mrtvých se s největší pravděpodobností ztratily v sutinách území.



Hamás a další dvě palestinské ozbrojené skupiny včera ve vzácném společném prohlášení uvedly, že dohoda o ukončení války je „blíže než kdy jindy“.



Skupiny, mezi něž patří Islámský džihád a Lidová fronta pro osvobození Palestiny, uvedly, že příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích mohou být na dosah za předpokladu, že Izrael nebude při jednáních klást nové podmínky.



Minulý týden se v Dauhá uskutečnily nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, které zprostředkovaly Katar, Egypt a USA, a které po měsících průtahů oživily naději na možný průlom.



Zdá se, že sporné body, které torpédovaly předchozí kola rozhovorů, včetně přítomnosti izraelských jednotek v takzvaných koridorech Filadelfie a Netzarim uvnitř Gazy, byly prozatím odsunuty na vedlejší kolej, ačkoli se má za to, že přetrvávajícím problémem je možnost Palestinců v Gaze vrátit se do svých domovů na severu pásma.



Turecko tvrdí, že věří, že kurdští bojovníci budou vytlačeni z celého syrského území



Turecko věří, že noví vládci Sýrie, včetně ozbrojené skupiny Syrská národní armáda (SNA), kterou Ankara podporuje, vyženou kurdské bojovníky YPG ze všech území, která okupují na severovýchodě Sýrie, uvedl ministr obrany země Yasar Guler.



Turecko považuje syrské YPG za prodlouženou ruku bojovníků Strany kurdských pracujících (PKK), kteří již desítky let vedou povstání proti tureckému státu.



YPG stojí v čele aliance Syrské demokratické síly (SDF), která je podporována USA a kontroluje území na severovýchodě Sýrie. Od pádu bývalého syrského prezidenta Bašára Asada před dvěma týdny Turecko a syrské skupiny, které podporuje, bojují proti SDF a zmocnily se města Manbidž.



„Věříme, že nové vedení v Sýrii a Syrská národní armáda, která je důležitou součástí její armády, spolu se syrským lidem osvobodí všechna území obsazená teroristickými organizacemi,“ citovala Gulera agentura Reuters.



„Se stejným odhodláním také podnikneme všechna nezbytná opatření, dokud nebudou všechny teroristické elementy za našimi hranicemi vyčištěny,“ dodal.



Izraelské síly od sobotního večera zadržely na celém okupovaném Západním břehu Jordánu nejméně šest Palestinců včetně jednoho dítěte, uvedla Společnost palestinských vězňů a Komise pro záležitosti vězňů Palestinské samosprávy.



Podle palestinské tiskové agentury Wafa k zadržení došlo v Nábulusu, Tubasu, Tulkarmu a Ramalláhu.



Tato zadržení byla doprovázena demolicí domů a zadržením několika osob bez vznesení obvinění, uvedla Wafa.



Odhaduje se, že od loňského října bylo na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě zatčeno více než 12 100 Palestinců.



Skupiny pro lidská práva a mezinárodní organizace tvrdí, že dochází k rozsáhlému zneužívání vězňů zadržených Izraelem při raziích na Západním břehu Jordánu.



Popsaly údajné hrubé a ponižující zacházení, včetně držení zadržených se zavázanýma očima a spoutaných rukou ve stísněných klecích, jakož i bití, zastrašování a obtěžování.





Izraelské síly zaútočily na nemocnici Kamal Adwan v severní části Gazy



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že tři hlavní nemocnice v severní Gaze - z nichž jedna je Kamal Adwan - jsou sotva funkční a od října, kdy Izrael poslal tanky do Bejt Lahíje a nedalekých Bejt Hanúnu a Džabalíje, jsou opakovaně napadány. Izraelská armáda tvrdí, že cílem obnoveného útoku na severu je zabránit bojovníkům Hamásu, aby se tam přeskupili. IDF však útočí na nemocnice a úkryty, přičemž izraelské síly při neúnavných útocích zabily mnoho civilistů.







Izraelské síly podnikly další útoky na nemocnici Kamal Adwan. Zde je úplnější zpráva od Al-Džazíry:



Americká armáda v sobotu provedla nálety na sklad raket a velitelské a řídicí stanoviště provozované Íránem podporovanými Húsíi v jemenském hlavním městě Saná. Ústřední velení americké armády uvedlo, že cílem úderů bylo „narušit a znehodnotit“ operace Húsíů, včetně útoků proti válečným lodím amerického námořnictva a obchodním plavidlům v jižní části Rudého moře, Bab al-Mandebu a Adenského zálivu. Úder následoval po podobném útoku amerických letadel z minulého týdne na velitelské a kontrolní zařízení provozované Húsíi, kteří ovládají velkou část Jemenu. Americký útok na Saná se uskutečnil ve stejný den, kdy hússijská raketa zasáhla izraelské obchodní centrum Tel Aviv a při druhém takovém náletu v posledních dnech zranila 16 lidí.

OSN varovala, že lidé žijící v provizorních přístřešcích nemusí zimu přežít. Téměř 2 miliony Palestinců byly vysídleny v důsledku izraelské války na tomto území a snaží se chránit před větrem, chladem a deštěm.









Zdroj v angličtině ZDE

(Izraelské síly) používají těžké dělostřelectvo a odpalují výbušná zařízení nastražená v okolí nemocnice, čímž brání a ztěžují pohyb sanitek i lidí, kteří se snaží odvézt zraněné z míst bombových útoků do zdravotnického zařízení.Nejprudší útok na nemocnici byl včera večer veden na její laboratoř.Tyto útoky se zdají být záměrné, úmyslné, jen aby vyřadily zařízení z provozu.Začalo to tím, že zařízení obklíčily kvadrokoptéry a všem v zařízení - prostřednictvím reproduktorů - řekly, aby odešli. Mimochodem, zůstalo tam jen asi 60 lidí. Patří mezi ně ředitel nemocnice doktor Hussam Abu Safia, zdravotnický personál, který s ním v těchto obtížných podmínkách pracuje, a pacienti.Izraelské vojenské nálety v celém pásmu Gazy zabily nejméně 17 Palestinců, z toho 8 ve škole, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám ve městě Gaza, uvedli zdravotníci.Palestinští zdravotníci uvedli, že ve škole Musa bin Nusayr, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám ve městě Gaza, bylo zabito osm lidí včetně dětí.Také ve městě Gaza zdravotníci uvedli, že čtyři Palestinci byli zabiti při náletu na auto. Nejméně pět dalších Palestinců bylo zabito při dvou samostatných náletech v Rafáhu a Chán Júnisu jižně od enklávy.. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan, uvedl, že armáda nařídila personálu evakuovat nemocnici a přesunout pacienty a zraněné osoby k jiné nemocnici v oblasti. Abu Safiya uvedl, že tato mise byla „téměř nemožná“, protože personál neměl sanitky, které by pacienty přemístily. „Dnešní noční zprávy o bombardování v blízkosti nemocnice Kamal Adwan a příkaz k evakuaci nemocnice jsou hluboce znepokojující. Nemocnice je uprostřed bojů již příliš dlouho a životy pacientů jsou ohroženy,“ napsal včera pozdě večer šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém příspěvku na X.Oba byli zachráněni, jeden s lehkým zraněním, po „zjevném případu přátelské střelby“, který se vyšetřuje, uvedlo americké Centrální velitelství v prohlášení. Stíhačkou byl F/A-18 Hornet letící z letadlové lodi Harry S. Truman. Jedna z doprovodných lodí letadlové lodi, raketový křižník Gettysburg, „omylem vystřelila a zasáhla“ letadlo, uvádí se v prohlášení.uvedl v sobotu ministr zahraničí země Hakan Fidan. Turecko považuje YPG, bojovou skupinu stojící v čele Syrských demokratických sil (SDF), které jsou spojenci USA, za prodlouženou ruku ozbrojenců ze Strany kurdských pracujících (PKK), kteří již 40 let vedou povstání proti tureckému státu a které Ankara, Washington a EU považují za teroristy.