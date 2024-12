Albín Sybera citován v rozhlasovém profilu Daniela Křetínského vysílaném společností BBC

23. 12. 2024

Zde je citace z výroků redaktora Britských listů Albína Sybery o Danielu Křetínském v patnáctiminutovém profilu českého oligarchy vysílaném BBC poté, co britská vláda schválila Křetínskému koupi čtyři sta let staré britské pošty:







Moderátor: Daniel Křetínský je také mediální magnát se zájmy v



České republice a ve Francii. Dokonce koketoval s myšlenkou, že by koupil [britský deník]Telegraph. Jeho pražské publikace byly obviňovány z toho, že jednají vezájmech vlastníka, říká novinář Albín Sybera.„Byl také kritizován českou pobočkou Mezinárodního tiskového institutu. poté, co některé z lifestylových časopisů, které jsou součástí Křetínského Media Group, široce kritizovaly některé strategické investice, které česká vláda uskutečnila v oblasti energetiky do energetické infrastruktury, aby zajistila energetickou infrastrukturu v době, kdy energetické krize. V té době se tedy čtenáři, kteří se zabývají koníčky, jako je například houbaření, najednou četli o tom, proč je pro český stát špatné, že si pořídil přenosovou soustavu plynu, kterou měly zájem získat i firmy pana Křetínského.“Zdroj: ZDE Translated with DeepL.com (free version)