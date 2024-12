Německý odborník na extremisty: Nenávist byla příčinou útoku. Více nenávisti nemůže být řešením

21. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Moderátor, Channel 4 News, sobota 21. prosince 2024: Z Berlína se ke mně připojil Hans-Jakob Schindler, který je vrchním ředitelem projektů boje proti extremismu. Děkuji vám, pane Schindlere, že jste přišel do našeho pořadu. Podezřelý Taleb A, podle toho, co jsme slyšeli, má velmi neobvyklý profil. Setkali jste se už někdy s někým takovým, kdo spáchal čin, který způsobil tak závažnou škodu? Údajně.

Hans-Jakob Schindler: Měli jsme případy, kdy se konspirační teoretici, a to je kategorie, do které on nejvíce zapadá, pokusili spáchat násilné činy v Německu. V loňském roce došlo k pokusu o únos spolkového ministra. Ale tady jde o velmi zvláštní a velmi specifickou kombinaci ideologických narativů, protiislámský, nenávist k Německu, které ho chrání, nenávist k Saúdům. Je to prostě velmi zvláštní kombinace a možná dobrá zpráva je, že je to tak zvláštní, že to nemusí nutně svědčit o novém větším proudu nebo síti, která by pak představovala hrozbu dalšího násilí. Je to velmi unikátní soubor konspiračních narativů, které tohoto jedince vedly k násilí, ale je jasné, že jakýkoliv extremistický narativ nakonec vede k násilí.

Měli jsme případy, kdy se konspirační teoretici, a to je kategorie, do které on nejvíce zapadá, pokusili spáchat násilné činy v Německu. V loňském roce došlo k pokusu o únos spolkového ministra. Ale tady jde o velmi zvláštní a velmi specifickou kombinaci ideologických narativů, protiislámský, nenávist k Německu, které ho chrání, nenávist k Saúdům. Je to prostě velmi zvláštní kombinace a možná dobrá zpráva je, že je to tak zvláštní, že to nemusí nutně svědčit o novém větším proudu nebo síti, která by pak představovala hrozbu dalšího násilí. Je to velmi unikátní soubor konspiračních narativů, které tohoto jedince vedly k násilí, ale je jasné, že jakýkoliv extremistický narativ nakonec vede k násilí.

Moderátor: A jedna z věcí, která byla uvedena, je, že ho rozrušilo zacházení německé vlády se saúdskými uprchlicemi.

Hans-Jakob Schindler: Ano, to jsem také četl. Podívejte se, nakonec, je opravdu těžké pochopit jakéhokoli hluboce narušeného jedince. Jakýkoli terorista nebo masový vrah je ve své podstatě osobnostně velmi narušený jedinec.







Moderátor: Takže on to mohl být jen osamělý aktér? Mohl to být případ hluboce narušeného jedince, který nebyl nutně radikalizovaný v konvenčním smyslu.





Hans-Jakob Schindler: To by byl ten dobrý scénář. Chci říct, že jsme na samém začátku vyšetřování. Úřady ho teď zkoumají podrobně, ale v roce 2023 provedly vyhodnocení rizik konkrétně u něj a došly k závěru, že už v té době to byl hluboce znepokojivý jedinec, který projevoval velmi znepokojivé tendence na internetu, jako ostatně miliony dalších v oblasti sociálních médií v těchto dnech, ale v podstatě nebylo v té době příliš pravděpodobné, že by použil násilí, což se velmi zjevně změnilo.





Moderátor: V Německu je v současné době horečná politická situace. Je možné říci, komu to může prospět, jestli byste mohl stručně odpovědět?



Hans-Jakob Schindler: Ano, je velmi jasné, že pravicově extremistická scéna toho využívá už teď. Takže nejprve to bylo protiislámské a pak se ukázalo, že on sám je protiislámský. A teď je to tedy zase migrace. Je zřejmé, že se snaží využít této nenávisti. Všechny demokratické strany říkají, že tato nenávist byla příčinou útoku. Více nenávisti nemůže být řešením. Ano, je velmi jasné, že pravicově extremistická scéna toho využívá už teď. Takže nejprve to bylo protiislámské a pak se ukázalo, že on sám je protiislámský. A teď je to tedy zase migrace. Je zřejmé, že se snaží využít této nenávisti. Všechny demokratické strany říkají, že tato nenávist byla příčinou útoku. Více nenávisti nemůže být řešením.





Zdroj:





0