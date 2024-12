Nové syrské úřady vyhlásily Vánoce státními svátky

Foto: Zahraničními extremisty podpálený vánoční stromek

Nové syrské úřady oficiálně vyhlásily katolické Vánoce státním svátkem a státní úřady budou 25. a 26. prosince zavřené.

New Syrian authorities officially declare Catholic Christmas a public holiday, with government offices closed on December 25 and 26. pic.twitter.com/BBlPnJ7o0W