Vánoce pochopíme jen tehdy, ztotožníme-li se s těmi, kdo jsou na úplném dně

23. 12. 2024 / Boris Cvek

Lidé ztratili domy s tím nejcennějším, nejosobnějším, co měli. To byly povodně. Lidé ztratili své nejbližší, to byla střelba na fakultě. Ale své nejbližší ztrácejí i mnozí další v důsledku nemocí, nehod, stáří. O hrůzách na Ukrajině a v Palestině ani nemluvím. Vánoce jsou na prvním místě svátkem těchto lidí.

Jsou svátkem nás všech, protože nakonec všichni ztratíme všechno. Nakonec všichni zemřeme. Není to morbidní? Není lépe o Vánocích myslet na život, štěstí, blízkost, teplo rodinného kruhu? Ten, kdo se narodil v Betlémě jako malé bezmocné dítě, přišel porazit smrt. Může být větší naděje, větší štěstí? Nemůže.