Rusko zvýšilo dodávky plynu do Evropy plynovody o 13 % za rok a vydělalo na tom asi 5 miliard dolarů

27. 12. 2024

V roce 2024 se objem vývozu plynu z plynovodů Gazpromu do Evropy po všech trasách zvýšil na 32 miliard metrů krychlových. Ve srovnání s loňským rokem se toto číslo zvýšilo o 13 %: tehdy Evropa obdržela plynovody 28,3 miliardy metrů krychlových ruského plynu – nejméně od 70. let minulého století. V roce 2024 se objem vývozu plynu z plynovodů Gazpromu do Evropy po všech trasách zvýšil na 32 miliard metrů krychlových. Ve srovnání s loňským rokem se toto číslo zvýšilo o 13 %: tehdy Evropa obdržela plynovody 28,3 miliardy metrů krychlových ruského plynu – nejméně od 70. let minulého století.

Poté co byl na podzim roku 2022 vyhozen do povětří plynovod Nord Stream 1 v Baltském moři, jsou dodávky Gazpromu do zemí EU realizovány pouze přes Ukrajinu a Turecko. Čerpání plynovodem Jamal-Evropa bylo zastaveno v důsledku ruských odvetných sankcí proti jeho polskému vlastníkovi a Nord Stream 2 nebyl nikdy spuštěn kvůli tomu, že Kreml uznal samozvané Doněckou a Luhanskou lidovou republiku.

Ruský plyn je na Ukrajinu dodáván sovětským plynovodem Urengoj-Pomary-Užhorod přes Sudžu, město v Kurské oblasti, které je nyní pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny, a z této země je palivo posíláno na Slovensko. Tam je plynovod rozdělen na větve směřující do České republiky a Rakouska. Celkový objem vývozu po této trase zůstává stabilní na 15 miliardách metrů krychlových ročně, i když v listopadu Gazprom zastavil dodávky rakouské společnosti OMV kvůli smluvním sporům. V roce 2024 by Moskva mohla vydělat asi 5 miliard dolarů z prodeje přes Ukrajinu, na základě průměrné ceny plynu předpokládané ruskou vládou na 339 dolarů za 1000 metrů krychlových. Současně 15 miliard metrů krychlových je pouze 8 % špičkového objemu dodávaného Gazpromem do Evropy různými trasami v letech 2018-19.

Plynod Turkish Stream vede do Turecka po dně Černého moře. První ze dvou linek plynovodu je určena pro turecké spotřebitele, druhá je určena pro dodavatelské země v jižní Evropě: Maďarsko, Srbsko, Řecko a Bulharsko. Gazprom ji odpojil od dodávek v dubnu 2022 kvůli odmítnutí platit za plyn v rublech. Kapacita Tureckého proudu je 31,5 miliardy metrů krychlových ročně (15,75 miliardy metrů krychlových na každé lince).

Rusko představuje asi dvě třetiny maďarského dovozu plynu. Slovensko dostává zhruba 3 miliardy metrů krychlových ročně, což jsou také asi dvě třetiny jeho potřeby. Česká republika loni téměř úplně přestala dovážet plyn z východu, ale v roce 2024 dodávky z Ruska obnovila.

Smlouva mezi Gazpromem a Naftogazem uzavřená v roce 2019 o tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území vyprší na konci letošního roku. Kyjev opakovaně prohlásil, že nemá v úmyslu ji prodloužit. V srpnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tato otázka byla vyřešena. "Žádná taková smlouva nebude, vše je již jasné. No, no, přežijeme, Gazprom to přežije," řekl ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci 19. prosince.

Po zastavení tranzitu přes Ukrajinu se vývoz do Evropy sníží téměř na polovinu na 16 miliard metrů krychlových a Moskva přijde o zhruba 5,3 miliardy dolarů ročních příjmů (před započtením vývozních cel). Rusko strávilo půl století dobýváním evropského trhu s plynem. Na vrcholu činil jeho podíl 35 %, ale po začátku války muselo ustoupit Norsku, Spojeným státům a Kataru, protože EU začala snižovat závislost na ruském palivu. Nejprve ceny plynu v EU vzrostly na rekordní úroveň, ale pak se situace stabilizovala a nyní modré palivo stojí Evropany téměř o 90 % méně než v létě 2022. Během obchodování v referenčním uzlu TTF v Nizozemsku činily náklady na plyn s dodávkami v lednu 2025 46 eur za 1 MWh.

Ztráta evropského trhu zároveň zničila příjmy Gazpromu. V roce 2023 monopol utrpěl rekordní ztrátu od svého založení v roce 1990, 629 miliard rublů, produkce byla v tomto období nejnižší - pouze 404 miliard metrů krychlových. Akcie Gazpromu se obchoduje na nejnižší úrovni od ledna 2009.

