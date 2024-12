Severní Korea se připravuje na vyslání útočných dronů a nových vojáků do Ruska

27. 12. 2024

Severní Korea se připravuje na vyslání dalších sil a zbraní do Ruska, včetně kamikadze dronů. Podle Soulu se výroba dronů v KLDR znatelně zintenzivnila poté, co Kim Čong-un v listopadu osobně navštívil testy bezpilotních prostředků a nařídil zahájení jejich sériové výroby. Severní Korea se připravuje na vyslání dalších sil a zbraní do Ruska, včetně kamikadze dronů. Podle Soulu se výroba dronů v KLDR znatelně zintenzivnila poté, co Kim Čong-un v listopadu osobně navštívil testy bezpilotních prostředků a nařídil zahájení jejich sériové výroby.

Severní Korea zároveň výrazně zvýšila objem dodávek munice do Ruska. Wall Street Journal s odvoláním na satelitní snímky a zdroje od představitelů západních zemí, Jižní Koreje a Ukrajiny uvádí, že od září 2023 se počet železničních vagonů překračujících hranice mezi KLDR a Ruskem ztrojnásobil. Asi 60 % minometných a dělostřeleckých granátů, které Rusko v poslední době použilo, pochází ze Severní Koreje, řekl WSJ Andrij Kovalenko, šéf ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím. Dodal, že třetina balistických raket použitých k úderu na Ukrajinu se také vyrábí v KLDR.

Rostoucí vojenská spolupráce Pchjongjangu s Moskvou vyvolává v Soulu obavy, protože dává Severní Koreji příležitost modernizovat svou armádu a získat bojové zkušenosti, řekl agentuře Reuters jeden z lidí obeznámených s touto záležitostí. Kromě toho Sbor náčelníků štábů Jižní Koreje oznámil vysokou pravděpodobnost, že KLDR před inaugurací Donalda Trumpa otestuje hypersonickou střelu středního doletu. "S podporou Ruska se pravděpodobně pokusí zorganizovat různé provokace, jako je odpálení mezikontinentálních balistických raket a provedení jaderného testu," vysvětlil agentuře zástupce výboru.

V říjnu vyšlo najevo, že Severní Korea vyslala až 12 tisíc vojáků k účasti na bojích na straně Ruska proti Ukrajině. Podle zpravodajských služeb Spojených států, Jižní Koreje a Ukrajiny již severokorejské jednotky utrpěly značné ztráty. Podle Národní zpravodajské služby Jižní Koreje (NIS) činil k 23. prosinci počet zabitých a zraněných vojáků z KLDR asi 1 100 lidí.

Hlavním důvodem takových ztrát je podle jihokorejské rozvědky nedostatek bojových zkušeností severokorejské armády. Jak poznamenal vysoký ukrajinský představitel v rozhovoru pro The New York Times, severokorejské jednotky často operují autonomně, což také zvyšuje jejich zranitelnost. Zraněným z KLDR je však podle něj poskytována lepší lékařská péče: jsou posíláni do velkých nemocnic v Kursku, zatímco zranění ruští vojáci jsou často ošetřováni v malých venkovských zdravotnických zařízeních poblíž frontové linie.

V listopadu americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že většina severokorejské armády byla zapojena do bojů v Kurské oblasti. The New York Times již dříve napsaly, že Rusko vytvořilo skupinu až 50 tisíc lidí, včetně severokorejských vojáků, pro protiofenzívu v regionu, jehož část je od srpna pod kontrolou ukrajinských sil. Zdroje CNN také uvedly, že vojáci z KLDR byli viděni v okupovaném Mariupolu a na východě Charkovské oblasti.

Posilování vztahů mezi Ruskem a Severní Koreou začalo po návštěvě Vladimira Putina v Pchjongjangu v létě 2024. Během setkání s Kim Čong-unem Putin podepsal dohodu o strategickém partnerství, která zajišťuje vzájemnou vojenskou pomoc v případě útoku. Podle The New York Times vzešla iniciativa vyslat severokorejskou armádu k účasti na nepřátelských akcích proti Ukrajině z Pchjongjangu.

