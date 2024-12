Trump vzkázal 37 lidem odsouzeným k trestu smrti, že mají jít k čertu

27. 12. 2024

Na stránkách Truth Social se Donald Trump pustil také do čínských vojáků v Panamském průplavu a kanadského premiéra Justina Trudeaua



Donald Trump vzkázal 37 lidem odsouzeným k trestu smrti, jimž Joe Biden trest smrti změnil na doživotní vězení, aby „šli k čertu“, ve svém agresivním příspěvku na sociální síti zveřejněném na Boží hod vánoční.



Trump - dlouhodobě hlasitý zastánce trestu smrti - se na Bidenovo rozhodnutí obořil na své platformě Truth Social poté, co popřál veselé Vánoce politickým oponentům, které oslovil jako „radikální levicové šílence“.



Biden udělil milost 37 ze 40 vězňů ve federálních celách smrti. Změnil trest smrti na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a následoval po tlaku účastníků kampaně, kteří varovali, že po Trumpově návratu do Bílého domu budou pravděpodobně popraveni.



Výjimky se týkají tří mužů, kteří byli odsouzeni za trestné činy považované za terorismus nebo zločiny z nenávisti, včetně Džochara Carnajeva, který byl shledán vinným z provedení bombového útoku na bostonský maraton v roce 2013.



Biden - někdejší zastánce trestu smrti - v prohlášení uvedl, že „veden svým svědomím ... jsem více než kdy jindy přesvědčen, že musíme přestat používat trestu smrti na federální úrovni. Nemohu stát stranou a nechat novou administrativu, aby obnovila popravy, které jsem zastavil.“



Během svého prvního prezidentství Trump po sedmnáctileté přestávce obnovil federální popravy a nakonec jich nechal provést více než předchozích deset prezidentů dohromady.



Bidenovo nařízení o zmírnění trestu si získalo pochvalu účastníků kampaně, včetně Martina Luthera Kinga III, syna zavražděného vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga ml.



Podle údajů Informačního centra o trestu smrti tvoří většinu těch, kterým byl trest zmírněn, barevní lidé a 38 % z nich jsou černoši.



Jedním z prvních Trumpových vstupů na politickou scénu byl celostránkový inzerát vyzývající k obnovení trestu smrti po znásilnění běžce v newyorském Central Parku v roce 1989 a následném zatčení pěti černošských a latinskoamerických teenagerů, kteří byli z tohoto činu obviněni a nakonec odsouzeni. Všech pět mužů, kteří svou vinu popírali, bylo nakonec zproštěno viny a propuštěno z vězení poté, co se jiný muž opožděně přiznal a jeho přiznání potvrdily důkazy DNA.



Muži, kterým je nyní padesát let, zažalovali Trumpa za pomluvu poté, co v září během prezidentské debaty s Kamalou Harrisovou ve Filadelfii nepravdivě uvedl, že přiznali vinu a že oběť byla zabita.



V další části svého příspěvku na Štědrý den Trump sarkasticky popřál k svátkům čínským vojákům sloužícím v Panamském průplavu, o jehož navrácení Spojeným státům veřejně uvažoval, a kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi, kterého zesměšnil titulem „guvernér“ v poslední z několika ponižujících provokací od svého vítězství v listopadových prezidentských volbách.



„Veselé Vánoce všem, včetně skvělých čínských vojáků, kteří s láskou, ale nezákonně provozují Panamský průplav (při jehož stavbě jsme před 110 lety ztratili 38 000 lidí), a vždy se postarají o to, aby Spojené státy vložily miliardy dolarů na 'opravu', ale nebudou mít absolutně co říct k 'ničemu',“ napsal.



„Také guvernérovi Kanady Justinu Trudeauovi, daně jehož občanů jsou příliš vysoké, ale kdyby se Kanada stala naším 51. státem, jejich daně by se snížily o více než 60 %, jejich podniky by se okamžitě zdvojnásobily a byli by vojensky chráněni jako žádná jiná země na světě.“



Vánoční přání zaznělo také obyvatelům Grónska, „které Spojené státy potřebují pro účely národní bezpečnosti a, kteří chtějí, aby tam USA byly, a my tam budeme“. Narážel tak na svou výzvu, kterou původně pronesl během svého prvního prezidentství, aby Dánsko - které má nad tímto územím svrchovanost - prodalo toto území USA. Dánsko i autonomní správa Grónska prohlásily, že území není na prodej.



V pozdějším nesouvisejícím příspěvku Trump napsal, že se setkal s vysloužilou kanadskou hokejovou hvězdou Waynem Gretzkym a požádal ho, aby se ucházel o funkci premiéra, „který bude brzy znám jako guvernér Kanady“.





„Neměl zájem, ale myslím, že by kanadský lid měl založit hnutí JMENUJTE WAYNEHO GRETZKYHO,“ napsal Trump. „Bylo by to tak zábavné sledovat!“







Zdroj v angličtině ZDE

