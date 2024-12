Trump se postavil na stranu Muska v otázce podpory víz H-1B pro zahraniční technologické pracovníky

29. 12. 2024

čas čtení 3 minuty



Trumpovy výroky následují po příspěvcích na sociálních sítích od Muska, který vyhrožuje, že půjde do „války“, aby bránil program přijímání zahraničních expertů do USA





Donald Trump se v sobotu ve veřejném sporu o využívání víz H-1B postavil na stranu Elona Muska a prohlásil, že plně podporuje program pro zahraniční technologické pracovníky, proti kterému se staví někteří jeho příznivci.



Trumpovy výroky následovaly po sérii příspěvků na sociálních sítích od Muska, který koncem pátku vyhrožoval, že půjde do „války“ na obranu vízového programu pro zahraniční technologické pracovníky.



Trump, který se během svého prvního prezidentství zasadil o omezení používání víz, v sobotu listu New York Post řekl, že je podobně jako on pro vízový program.



„Mám na svém majetku mnoho víz H-1B. Byl jsem zastáncem H-1B. Mnohokrát jsem ho využil. Je to skvělý program,“ byl citován. Donald Trump se v sobotu ve veřejném sporu o využívání víz H-1B postavil na stranu Elona Muska a prohlásil, že plně podporuje program pro zahraniční technologické pracovníky, proti kterému se staví někteří jeho příznivci.Trumpovy výroky následovaly po sérii příspěvků na sociálních sítích od Muska, který koncem pátku vyhrožoval, že půjde do „války“ na obranu vízového programu pro zahraniční technologické pracovníky.Trump, který se během svého prvního prezidentství zasadil o omezení používání víz, v sobotu listu New York Post řekl, že je podobně jako on pro vízový program.„Mám na svém majetku mnoho víz H-1B. Byl jsem zastáncem H-1B. Mnohokrát jsem ho využil. Je to skvělý program,“ byl citován.



Musk, naturalizovaný občan USA narozený v Jihoafrické republice, je držitelem víz H-1B a jeho společnost Tesla vyrábějící elektromobily získala letos 724 těchto víz. Víza H-1B jsou obvykle tříletá, jejich držitelé je však mohou prodloužit nebo požádat o zelenou kartu.



Roztržku odstartovali počátkem tohoto týdne krajně pravicoví aktivisté, kteří kritizovali Trumpův výběr Srirama Krishnana, amerického rizikového kapitalisty indického původu, za poradce pro umělou inteligenci s tím, že bude mít vliv na imigrační politiku Trumpovy administrativy.



Muskův tweet byl namířen proti Trumpovým příznivcům a zastáncům tvrdé imigrační linie, kteří v rámci bouřlivé debaty o imigraci a místě kvalifikovaných přistěhovalců a zahraničních pracovníků přivážených do země na pracovní víza stále více prosazují zrušení vízového programu H-1B.



V pátek Steve Bannon, dlouholetý Trumpův důvěrník, kritizoval „velké technologické oligarchy“ za podporu programu H-1B a označil imigraci za hrozbu pro západní civilizaci.



V reakci na to Musk a mnoho dalších technologických miliardářů udělali hranici mezi tím, co považují za legální a nelegální imigraci.



Trump vyhrožuje, že bude deportovat všechny přistěhovalce, kteří jsou v USA nelegálně, a zavede cla, aby pomohl vytvořit více pracovních míst pro americké občany, a přísně omezí přistěhovalectví.



Problém s vízy poukazuje na to, že technologičtí lídři, jako je Musk, který zaujal důležitou roli v prezidentské transformaci a radil v klíčových personálních a politických oblastech, jsou nyní pod drobnohledem jeho základny.



Americký technologický průmysl se spoléhá na vládní vízový program H-1B, v jehož rámci najímá zahraniční kvalifikované pracovníky, kteří pomáhají řídit jeho společnosti, což je pracovní síla, která podle kritiků snižuje mzdy amerických občanů.





Musk vynaložil více než čtvrt miliardy dolarů na pomoc Trumpovi při listopadovém zvolení. Tento týden pravidelně psal o nedostatku domácích talentů, kteří by obsadili všechny potřebné pozice v amerických technologických společnostech.









Zdroj v angličtině ZDE

0