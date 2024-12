Jak britská vláda umlčovala odborníky, kteří si dovolili ji kritizovat

30. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Několik britských ministerstev nařídilo online vyhledávání veškerých materiálů spojených s potenciálními řečníky, které vykazovaly „kritiku vlády/premiéra“ nebo „kritiku vládních úředníků nebo politiky“.



„Autoritářský a tvrdý postup": výzva k prošetření prověřování odborníků státními úředníky Spojeného království

Řečníci byli zakázáni poté, co v příspěvcích na sociálních sítích kritizovali vládu



Úřad pro dohled nad informacemi byl požádán, aby prošetřil „autoritářské“ vládní prověřování, kvůli němuž byli odborníci vykázáni z oficiálních akcí za kritiku ministrů.



Dva odborníci, kteří zjistili, že státní úředníci procházeli roky příspěvky na sociálních sítích, aby je vyhodnotili jako „nevhodné“ pro vystoupení na konferencích, se domnívají, že tato praxe byla skrytá a nezákonná.



Po právní žalobě experta na chemické zbraně Dana Kaszety, který byl vykázán z konference o demilitarizaci chemických zbraní v roce 2023, britský úřad vlády stáhl své pokyny do doby, než budou oficiálně přezkoumány, ale žádný výsledek nebyl oznámen. Úřad pro dohled nad informacemi byl požádán, aby prošetřil „autoritářské“ vládní prověřování, kvůli němuž byli odborníci vykázáni z oficiálních akcí za kritiku ministrů.Dva odborníci, kteří zjistili, že státní úředníci procházeli roky příspěvky na sociálních sítích, aby je vyhodnotili jako „nevhodné“ pro vystoupení na konferencích, se domnívají, že tato praxe byla skrytá a nezákonná.Po právní žalobě experta na chemické zbraně Dana Kaszety, který byl vykázán z konference o demilitarizaci chemických zbraní v roce 2023, britský úřad vlády stáhl své pokyny do doby, než budou oficiálně přezkoumány, ale žádný výsledek nebyl oznámen.





Právníci jednající za Kaszetu a konzultantku v oblasti vzdělávání Ruth Swailesovou, která konstatuje, že byla cenzurována na akci spojené s ministerstvem školství (DfE), se písemně obrátili na Úřad komisaře pro informace (ICO) s výzvou k prošetření těchto kontrol a s tvrzením, že byly nezákonné podle zákonů na ochranu údajů.



V dopise se uvádí, že oficiální dokument zveřejněný v únoru 2023 vyzývá k „hloubkovým kontrolám všech jednotlivců nebo externích organizací [se kterými spolupracují mezivládní sítě], aby se zajistilo, že se nezapojují do politických nebo kampaňových aktivit“, a dodává, že „otevřená kritika vlády by mohla ohrozit naši nestrannost jako státních zaměstnanců“.



Ačkoli se pokyny vztahovaly pouze na konkrétní sítě státní služby, které pokrývají různé oblasti státní správy, v dopise se uvádí, že byly zřejmě „široce sdíleny a přijaty“ jednotlivými resorty. Žádosti o svobodný přístup k informacím odhalily, že verze zásad „náležité péče“ vypracovala ministerstva včetně ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví a sociální péče, ministerstva obrany, ministerstva dopravy a ministerstva kultury, médií a sportu.



Několik ministerstev nařídilo online vyhledávání veškerých materiálů spojených s potenciálními řečníky, které vykazovaly „kritiku vlády/premiéra“ nebo „kritiku vládních úředníků nebo politiky“. Pokyny nařizovaly prověření „minimálně pěti až deseti stránek výsledků vyhledávání“ a „období tří až pěti let“ v rámci profesních i osobních sociálních médií „včetně, ale nejen, Twitteru, Instagramu, Facebooku a LinkedIn“.



Swailesová uvedla, že neví, u kolika osob byly kontroly provedeny a zda stále probíhají. Řekla: „Ráda bych viděla nějakou transparentnost. Chtěla bych, aby přiznali, že to, co udělali, je špatně.“



Swailesová, odbornice na předškolní vzdělávání, byla oslovena, aby vystoupila na akci, která v březnu 2023 zahájí vládou financované centrum pro zlepšení vzdělávání dětí do pěti let v Manchesteru. Dva dny před plánovanou cestou jí bylo sděleno, že ministerstvo školství ji a jejího kolegu považuje za „nevhodné“; že v důsledku toho mohou hovořit pouze prostřednictvím videospojení a musí odstranit části prezentace v PowerPointu.



„Chtěla jsem mluvit o vývoji dětí - bylo to naprosto šílené,“ řekla Swailesová. „Nevěděli jsme, z čeho jsme obviňováni - měli jsme pocit, že je poškozena naše osobní pověst.“



Žádost o přístup k subjektu (Subject Access Request, SAR) odhalila, že úředníci ministerstva školství prošli její sociální média.



„Dala jsem na Twitter fotku z maturitního plesu své dcery a řekla, jak jsem na ni pyšná, a to bylo v SAR,“ řekla Swailesová. „Bylo to velmi divné - prohrabávali se vším. Viděla jsem [to] a pomyslela jsem si: 'Tohle není v pořádku'.“



Swailesová řekla, že kritizovala některé aspekty vládní reakce na covid kvůli jeho dopadu na děti, ale „nebylo tam nic kontroverzního“. „Myslím, že byste našli jen velmi málo lidí, kteří během pěti let nekritizovali vládu. Zdá se to být velmi těžkopádné“.



Kaszeta, autor a konzultant v oblasti obrany, uvedl, že se mu sice dostalo omluvy, když byly pokyny úřadu vlády v červenci 2023 staženy, ale nedostal žádné aktuální informace o slíbeném přezkumu.

„Naši klienti doufají, že informační komisař nyní podnikne kroky a potvrdí, že vládní prověřování politických názorů externích expertů je nezákonné,“ dodal.









Zdroj v angličtině ZDE

0