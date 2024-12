Světová zdravotnická organizace je zděšena útokem Izraele na poslední fungující velkou nemocnici v severní části Gazy

28. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíi byl částečně zničen a kriticky nemocní pacienti jsou ve vážném ohrožení, konstatuje tento orgán OSN



Světová zdravotnická organizace uvedla, že je „zděšena“ izraelským náletem, který podle ní uzavřel a částečně zničil poslední fungující velkou nemocnici v severní Gaze.



Izraelská „systematická likvidace zdravotnického systému“ v kombinaci s obléháním obyvatelstva na severu pobřežního pásma v posledních 80 dnech „ohrožuje životy 75 000 Palestinců, kteří v oblasti zůstávají“, uvedla WHO.

Citovala první zprávy, že některá oddělení nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíi „byla během náletu vypálena a vážně poškozena, včetně laboratoře, chirurgického oddělení, technického a údržbářského oddělení, operačního sálu a skladu zdravotnických potřeb“. Světová zdravotnická organizace uvedla, že je „zděšena“ izraelským náletem, který podle ní uzavřel a částečně zničil poslední fungující velkou nemocnici v severní Gaze.



Místní zdroje v Bejt Láhii uvedly, že většina zdravotníků a sester zadržených při pátečním zátahu byla propuštěna, ale ředitel nemocnice Hussam Abu Safiya je stále nezvěstný.



Izraelské obranné síly prohlásily, že nemocnice je „baštou teroristů z Hamásu“ a že pacienti byli v zájmu vlastní bezpečnosti přemístěni.



Ve společném prohlášení s Izraelskou bezpečnostní agenturou IDF uvedly: „IDF a ISA dokončily cílenou operaci proti velitelskému centru Hamásu v nemocnici Kamal Adwan v Džabalíji... Během operace v oblasti bylo zadrženo více než 240 teroristů Hamásu a Islámského džihádu a dalších operativců podezřelých z teroristických aktivit...“. Mezi podezřelými, kteří byli odvedeni k výslechu, byl i ředitel nemocnice Kamal Adwan, který je podezřelý z toho, že je agentem teroristického hnutí Hamás.“



V prohlášení WHO se uvádí, že část personálu a ti pacienti, kteří byli ve stabilizovaném stavu, byli převezeni na nejmenované blízké místo, zatímco ostatní byli násilně převezeni do Indonéské nemocnice, tak nazvané proto, že její výstavbu financovala Indonésie, která byla těžce poškozena dřívějším bombardováním a již není funkční.



Organizace OSN uvedla, že v neděli vyšle do Indonéské nemocnice pohotovostní misi, aby „bezpečně převezla pacienty do jižní části Gazy k další péči“.



„Kamal Adwan je nyní prázdná,“ uvedla v prohlášení. „V pátek večer bylo zbývajících 15 kritických pacientů, 50 ošetřovatelů a 20 zdravotnických pracovníků převezeno do Indonéské nemocnice, která nemá potřebné vybavení a zásoby pro poskytování odpovídající péče. Přesun a léčba těchto kritických pacientů za takových podmínek představují vážné riziko pro jejich přežití.



„WHO má hluboké obavy o jejich blaho, stejně jako o ředitele nemocnice Kamal Adwan, který byl údajně během razie zadržen. WHO s ním od začátku razie ztratila kontakt.“



Obyvatelé Bejt Lahie uvedli, že Indonéská nemocnice nemá přívod vody ani elektřiny.



„Někteří lidé byli navíc údajně svlečeni a donuceni jít pěšky směrem k jižní Gaze,“ uvedla WHO. Někteří ze zadržených zdravotníků novinářům řekli, že je izraelští věznitelé bili a svlékali. Gazské ministerstvo zdravotnictví uvedlo: „Vyzýváme příslušné instituce, aby našly řešení pro pacienty a zraněné, kteří se v současné době nacházejí v indonéské nemocnici.“



Dodalo, že někteří pacienti a zdravotníci zemřeli v nemocnici Kamal Adwan při požárech založených IDF a že ředitel Abú Safiyeh byl před svým zatčením „brutálně zbit okupačními silami“.



Představitel Hamásu Usáma Hamdan popřel, že by v nemocnici Kamal Adwan byli bojovníci této skupiny, a prohlásil, že útok na zdravotnické zařízení je součástí „plánu izraelských generálů“. Odvolával se na návrh, který dříve v roce 2024 předložila skupina bývalých vysokých důstojníků IDF, aby byla severní část Gazy vyčištěna od civilního palestinského obyvatelstva a aby se z oblasti stala zóna volné palby, která by měla zasáhnout ohniska odporu Hamásu. Ačkoli vláda Benjamina Netanjahua tento plán oficiálně odmítla, někteří izraelští a palestinští vojenští analytici se domnívají, že se na místě realizuje, možná s konečným cílem (sledovaným krajně pravicovou koalicí) kolonizovat oblast izraelskými osadami.



V sobotu rozeslaly IDF obyvatelům další oblasti na severu Gazy vzkazy, v nichž jim nařizují, aby ji opustili.



„IDF v této oblasti operují násilím,“ stálo v rozkazech. „Musíte oblast okamžitě opustit a přesunout se na jih podél silnice Salah al-Din. Přesun po jiné silnici vás vystavuje nebezpečí.“



V rozhovoru pro deník Jerusalem Post zveřejněném v sobotu izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar popřel, že by vláda měla v úmyslu budovat v Gaze osady, a trval na tom, že „cíle stanovené kabinetem takové plány neobsahují“. Sa'ar však uvedl, že si představuje dlouhodobou izraelskou vojenskou přítomnost na tomto území.





„Můj pracovní předpoklad je, že v dohledné budoucnosti můžeme zajistit naši bezpečnost pouze my,“ řekl a odmítl možnost zahraničních mírových sil. „Pochybuji, že bude existovat efektivní subjekt, který by mohl zajistit bezpečnost v Gaze, a proto se domnívám, že Izrael bude muset zůstat kontrolní silou od Středozemního moře až po Jordán, západně od řeky,“ řekl Sa'ar.







Zdroj v angličtině ZDE

0