Izrael předstírá, že ředitel palestinské nemocnice je z Hamásu, aby ospravedlnil jeho únos a mučení. Něco přece vymyslet museli, ne?

31. 12. 2024

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsívě blízko faktům)

Izrael oznámil, že unesl a nechal zmizet doktora Hossama abú Safiu kvůli podezření, že je agentem Hamásu... Kurva, tomuhle nevěřím ani já. Ještě že nemám žádné zásady, že?



Izrael vysvětlil, že ředitele nemocnice Kamal Adwan začal podezřívat, když dělal teroristické věci, například odmítal opustit své pacienty během 80denní blokády, při níž izraelští odstřelovači stříleli na nemocnici.



Doktor Abú Safia byl tak fanatický, že pokračoval v léčbě svých pacientů, i když mu Izrael před očima zavraždil patnáctiletého syna. Dokonce stál při svých pacientech, když byl zraněn při izraelském náletu. Taková odvaha prostě není normální. Izrael oznámil, že unesl a nechal zmizet doktora Hossama abú Safiu kvůli podezření, že je agentem Hamásu... Kurva, tomuhle nevěřím ani já. Ještě že nemám žádné zásady, že?Izrael vysvětlil, že ředitele nemocnice Kamal Adwan začal podezřívat, když dělal teroristické věci, například odmítal opustit své pacienty během 80denní blokády, při níž izraelští odstřelovači stříleli na nemocnici.Doktor Abú Safia byl tak fanatický, že pokračoval v léčbě svých pacientů, i když mu Izrael před očima zavraždil patnáctiletého syna. Dokonce stál při svých pacientech, když byl zraněn při izraelském náletu. Taková odvaha prostě není normální.





Kdyby byl Izraelec v nebezpečí, uprchl by do země svého původu dřív, než by bylo zle, jen maniak by takto stál při svých pacientech. A to ještě není zdaleko všechno! Ten šílený lékař dokonce protestoval, když Izrael odřízl jeho pacientům přívod kyslíku a zapálil nemocnici s pacienty a personálem, kteří byli stále uvnitř.



Izrael vysvětlil, že to bylo nutné, protože nemocnice byla „velitelským a kontrolním centrem Hamásu“, stejně jako všechny stany a hromady sutin v Gaze, ale Izrael nepředložil důkazy, protože je nad takové věci povznesen.



Snad nejpodezřelejší věc, kterou teroristický lékař udělal, bylo, že se neozbrojen přiblížil ke dvěma izraelským tankům, takže vojáci uvnitř vypadali jako ubozí ňoumové. Znepokojivé je, že se obrázek virálně rozšířil na sociálních sítích, a to je další důvod, proč je třeba sociální sítě cenzurovat.



Jedna z obav je, že západní veřejnost by si mohla uvědomit, že Palestinci jsou zásadoví a odvážní, na rozdíl od mužů, kteří jezdí na kolech malých holčiček, které zavraždili. Lidé by si mohli uvědomit, že skuteční superhrdinové se nerodí se superschopnostmi, ale jsou prostě připraveni postavit se zlu, i když jsou bezmocní. Jsou připraveni udělat správnou věc, i když je to stojí život...



Ne že by ten doktor samozřejmě udělal správnou věc, o čem to mluvím? Ošetřování zraněných Palestinců je samozřejmě válečný zločin, takže vojákům IDF nezbylo než lékaře svléknout do naha a zbičovat ho elektrickým kabelem. Rozumí se, že ho odvezli do koncentračního tábora Sde Teiman, místa, kde nejmorálnější armáda světa znásilňuje vězně k smrti.



Když Izrael odvezl do Sde Teimanu doktora Mohammada Abu Salmiyu, ředitele nemocnice Al-Shifa, sedm měsíců ho mučil, než řekl „naše chyba, spletli jsme se“ a propustil ho. Jeden z jeho kolegů, primář ortopedie, doktor Adnan Al-Bursch, takové štěstí neměl a po čtyřech měsících izraelského věznění zemřel. Mluvčí IDF pouze řekl „no jo, no“ a pokrčil rameny.



Proto se Izrael počítá mezi ty „demokracie západního stylu“, které respektují lidská práva. Izrael se nikdy nebojí říci, když se zmýlil. To zahraniční novináři jako já se ve skutečnosti bojí říct, když se Izrael zmýlil, protože když to uděláme, vyhodí nás lidé, kteří vlastní naše politiky.



Za předpokladu, že izraelští vojáci odolali nutkání ho zabít, je doktor Hussam Abú Safia pravděpodobně stále naživu, ale Izrael se rozhodl, že nejšetrnější bude držet jeho rodinu v nevědomosti. Rozumně odmítají říci, zda ho zabili nebo mučili, protože to sleduje Mezinárodní trestní soud. Samozřejmě mu nejsou povoleny žádné návštěvy, dokonce ani právníků, protože řádný soudní proces se týká jen lidí, které Izrael považuje za lidi. A žádný Palestinec nemůže být v očích Izraele člověkem, natož lékař,

