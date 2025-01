Bude porážka oligarchů snadná? Jistěže ne

2. 1. 2025

čas čtení 6 minut

Pokud někdy nastal okamžik, kdy pokrokáři potřebovali sdělit lidem v naší zemi naši vizi, pak je to právě teď. Zoufalství není řešením. Při vstupu do nového roku je důležité zamyslet se nad skutečností, že žijeme v klíčovém a nestálém okamžiku americké historie. V tomto kontextu je naším úkolem nejen pochopit, co se kolem nás děje, ale také určit nejlepší cestu vpřed, abychom vytvořili národ a svět, který bude prospěšný všem lidem, nejen několika bohatým a mocným, píše americký senátor Bernie Sanders.

A právě teď je určujícím problémem naší doby to, že rychle směřujeme k oligarchické a autoritářské společnosti, v níž miliardáři ovládají nejen náš ekonomický život, ale i informace, které konzumujeme, a naši politiku.

Dnes máme větší příjmovou a majetkovou nerovnost než kdykoli předtím.

Dnes máme větší koncentraci vlastnictví, než jsme kdy měli.

Dnes máme větší kontrolu korporací nad médii, než jsme kdy měli.

Dnes máme více miliardářů, kteří si kupují volby, než kdykoli předtím.

Dnes máme zvoleného prezidenta, který je patologickým lhářem nevážícího si právního státu, který žaluje média, jež ho kritizují, a který vyhrožuje svým politickým oponentům vězením.

Projevem současného stavu je vzestup Elona Muska a všeho, co tento multimiliardář představuje.

Jen během posledních dvou let Elon Musk využil svého bohatství k nákupu největší mediální platformy na internetu, utratil stovky milionů dolarů na zvolení prezidenta a předání kontroly nad Sněmovnou reprezentantů a Senátem republikánům, byl nominován na nevolenou pozici, která má na starosti obrovské rozpočtové škrty; podařilo se mu přimět Kongres, aby se vzdal zákona, který se mu nelíbil, a pak vyhrožoval, že zvolené úředníky zbaví funkce, pokud nebudou plnit jeho příkazy k uzavření vlády během prázdnin. Musk rovněž uzavírá spojenectví s autokraty po celém světě a v nadcházejících německých volbách podporuje krajně pravicovou stranu.

Nejde však jen o Muska. Miliardářští majitelé dvou velkých novin přehlasovali rozhodnutí svých redakčních rad podpořit Kamalu Harrisovou, zatímco mnozí další líbají Trumpovi prsten tím, že přispívají vysokými částkami do fondu jeho inauguračního výboru.

Uprostřed toho všeho je třeba si položit jednoduchou otázku. Co chtějí Musk, Bezos a další miliardáři? Co je motivuje? Jaký národ a svět se snaží vytvořit? I když by odpověď na tuto otázku vydala na celou knihu, dovolte mi sepsat několik zřejmých postřehů.

Oni nevěří v demokracii - v právo obyčejných lidí řídit svou budoucnost. Pevně věří, že o budoucnosti mají rozhodovat bohatí a mocní. Pokud je necháme na pokoji, ovládnou obě hlavní politické strany a prostřednictvím vlastnictví médií budou kontrolovat tok informací.

Neuznávají to, co nás většina hlavních náboženství v té či oné podobě historicky učila: jednej s druhými tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou. Věří, že chamtivost a hromadění bohatství a moci je ctnost a že silní by měli ovládat slabé.

Jejich vize je taková, že vláda slouží bohatým na úkor pracujících rodin a chudých. Je to vize, v níž je dobré rozbíjet odbory a vykořisťovat zaměstnance, je dobré vydělávat obrovské zisky na lidských nemocech, je dobré monopolizovat ekonomiku a média; že je dobrý rasismus, sexismus a xenofobie a že je správné produkovat emise oxidu uhličitého a ničit naši planetu. Dále je pak dobré poskytovat daňové úlevy nejbohatším Američanům a vydělávat peníze zavíráním chudých lidí do vězení a tak dále a tak dále...

To je to, co oligarchové chtějí.

My, pokrokáři, máme radikálně odlišnou vizi.

Dokážeme vytvořit ekonomický systém založený na principech spravedlnosti, a nikoliv chamtivosti? Ano, můžeme.

Můžeme změnit zmanipulovaný a zkorumpovaný politický systém a vytvořit živou demokracii založenou na principu jeden člověk, jeden hlas? Ano, můžeme.

Můžeme učinit ze zdravotní péče lidské právo a vytvořit systém, který by nás udržoval zdravé a prodlužoval délku našeho života, a ne systém založený na zisku pojišťoven a farmaceutického průmyslu? Ano, můžeme.

Můžeme v nejbohatší zemi světa zajistit bezplatné kvalitní veřejné vzdělávání a pracovní přípravu pro všechny od péče o děti až po postgraduální studium? Ano, můžeme.

Můžeme bojovat proti klimatickým změnám a chránit obyvatelnost naší planety pro budoucí generace a vytvořit přitom miliony pracovních míst? Ano, můžeme.

Můžeme zajistit, aby umělá inteligence a další explozivní technologie byly využívány ke zlepšení kvality života pracujících lidí, a ne jen k tomu, aby třída miliardářů ještě více zbohatla? Ano, můžeme.

A i když se nám této vize v nejbližší budoucnosti nepodaří dosáhnout, když je Trump prezidentem a Kongres ovládají republikáni, je důležité, aby zůstala zachována a my za ni i nadále bojovali.

V rámci tohoto úsilí nás čeká spousta práce. Například jak efektivně komunikovat naše myšlenky drtivé většině Američanů, kteří jsou s námi, i když miliardářská třída této země ovládá tolik médií.

Jak využijeme naši společnou sílu, abychom zvolili progresivisty do místních, státních a federálních funkcí, zatímco si volby kupuje malý počet miliardářů a jejich super-PAC.

Jak mobilizujeme pracující třídu v každodenních otázkách, které ovlivňují její životy: budováním odborového hnutí, zdravotní péče, bydlení, vzdělávání, rodinného zemědělství apod.

Jak bojovat každý den proti reakční politice Trumpovy administrativy?

Bude toto úsilí snadné? Ne, to samozřejmě nebude.

Lze to však zvládnout? Nemáme na výběr.

Pokud někdy nastal okamžik, kdy pokrokáři potřebovali sdělit lidem v naší zemi naši vizi, pak je to právě teď. Zoufalství nepřipadá v úvahu. Bojujeme nejen za sebe. Bojujeme za naše děti a budoucí generace a za blaho planety.

Děkuji vám, že v tomto boji stojíte se mnou. Pojďme společně kupředu.

