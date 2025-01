Syrský uprchlík, kterému selfie s Angelou Merkelovou změnilo život

4. 1. 2025

Anas Modamani se s tehdejší kancléřkou vyfotografoval, když mu bylo 18 let. Snímek obletěl svět

Když Angela Merkelová v září 2015 vystoupila ze svého auta a vstoupila do davu před azylovým domem v berlínském Spandau, Anas Modamani, osmnáctiletý syrský uprchlík, netušil, kdo to je, když k ní přistoupil, aby si s ní udělal selfie.



„Předpokládal jsem, že je to někdo, kdo se zajímá o to, kdo jsme a jak se nám daří,“ říká s odkazem na stovky lidí, s nimiž předchozího dne dorazil do německého hlavního města po dlouhé a namáhavé cestě ze své válkou zmítané vlasti.



„Řekl jsem jí: 'Pojďme si udělat obrázek'.“ Jemně se k ní naklonil a pořídil si s tehdejší kancléřkou selfie.



Obrázek pořízené fotografie, na níž se Merkelová usmívá směrem k Modamaniho telefonu, který jí položil ruku na rameno, obletěl svět.



„Nikdy jsem si nedokázal představit, jakou sílu může mít jediná selfie,“ říká sedmadvacetiletý Modamani.



Poté, co byl obrázek tohoto selfie momentu zařazen do nedávno vydané autobiografie Merkelové s názvem Freedom (Svoboda), byl Modamani zaplaven zprávami od přátel a známých se screenshoty této stránky. Říká, že je to vítané uznání, „což znamená, že to teď bude navždy součástí historie“.



Od prosincového pádu syrského diktátora Bašára Asada je Modamani, který si úspěšně vybudoval nový život a nyní pracuje jako producent videí v Berlíně, pravidelně vyzýván, aby jako jeden z nejvýznamnějších z téměř milionu Syřanů v Německu shrnul emoce svých krajanů.



„Je to neuvěřitelné. Cítím se jako nový člověk,“ říká. „Už se nemusím bát o svou rodinu v Sýrii, jako tomu bylo po celá léta, a užívám si toho, že mám nyní dvě dostupná 'Heimaten' [německé slovo shrnující vlast a sounáležitost].“



Říká, že se k oslavám připojilo mnoho německých přátel a sousedů. „Uvědomovali si význam, bylo to pro nás to, co pro ně pád Berlínské zdi.“



Německá „Willkommenskultur“ (kultura vítání), s níž byli Syřané v roce 2015 přivítáni, podle něj zůstává trvalým sentimentem, i když říká, že byl šokován tím, jak během několika hodin po pádu režimu politici krajně pravicové AfD a konzervativní CDU/CSU - kteří by měli vést příští vládu - prosazovali deportaci Syřanů zpět do Sýrie. Vzhledem k tomu, že se v únoru očekávají předčasné volby, stala se tato otázka již nyní hlavním tématem. Úřady mezitím odložily k ledu rozhodování o nevyřízených žádostech syrských státních příslušníků o azyl.



Nejistota podle něj způsobuje mnoho starostí mnoha desítkám tisíc Syřanů, kteří pracují v Německu, včetně automechaniků, topenářů a asi 6 000 syrských lékařů a dalších tisíců pečovatelů.



Modamani sice vyjadřuje vděčnost německému státu, který mu zaplatil studium, poskytl jazykové lekce, hradil nájem a umožnil mu přístup k německému občanství, ale zároveň přiznává, jak bolestná byla někdy zkušenost uprchlíka a jak kvůli selfie trpěl v rukou německých krajně pravicových populistů.



Snímek byl zfalšován německou krajní pravicí, aby Modamani vypadal jako terorista, a v dezinformačních kampaních byl spojován s teroristickými útoky v Berlíně a Bruselu. Zprávy převzala arabská média, která lži opakovala.



„Bylo to nejhorší období mého života,“ říká Modamani. „Asi rok jsem se schovával doma, bál jsem se vyjít ven, ztrácel jsem chuť mluvit s lidmi kvůli lžím na sociálních sítích, podle kterých jsem zabíjel lidi.“



Ještě horší byla bolest, kterou to způsobilo jeho matce, říká, „která si v arabských médiích přečetla ‚Anas je terorista‘. Moje matka několik dní plakala, protože byla bombardována zprávami od lidí, kteří jí říkali 'váš syn je terorista v Německu'. Takže poté, co byla matka zpočátku z obrázku nadšená, mi řekla: 'Už nikdy nechci ten obrázek vidět'. Od té doby jsem jí vysvětlil, kolik velmi pozitivních stránek tento obrázek má, a ona se nyní přiklonila k mému názoru.“



Modamani se do Sýrie vrací v únoru. Německé televizní týmy ho budou sledovat, když poprvé po devíti letech navštíví svou rodinu a jejich zničený dům na damašském předměstí Darája, dějiště masového zabíjení vládními silami.



Ze svých úspor plánuje dům znovu postavit a přispět k obnově Sýrie, která se, jak doufá, „stane modernější a stejně otevřená světu jako Evropa“.



Spodní patro bude určeno pro jeho rodiče, horní patro pro Modamaniho a jeho přítelkyni Annu, strojní inženýrku z Kyjeva, s níž se seznámil během studií v Berlíně a jejíž rodinu pomohl přivést do Německa po začátku ruské invaze v plném rozsahu.



„Mluvíme o tom, jak bychom mohli rozdělit svůj čas mezi Berlín a Damašek - a Kyjev, až tam skončí válka,“ říká. Tvrdí, že Berlín - „místo, kde jsem dospěl“ - zůstane jeho hlavním domovem, „pokud se AfD nedostane k moci“.





Přemýšlí o tom, co by řekl Merkelové, kdyby ji nyní potkal. „Že jsem ji nezklamal. Že jsem úspěšně využil šance, které jsem dostal.“ Řečeno její vlastní frází používanou na vrcholu uprchlické krize „Wir schaffen das“ (my to dokážeme), říká: „Ich habe es geschafft [uspěl jsem].“ Dodává: „Já jsem to dokázal.“ A to se mu líbí.







