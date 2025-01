Biden dal zelenou „rasistickému“ a „sociopatickému“ prodeji zbraní Izraeli za 8 miliard dolarů

7. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Řada organizací na ochranu lidských práv a mezinárodních orgánů obvinila Izrael z páchání genocidy v Gaze. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena minulý týden oznámila prodej zbraní Izraeli v hodnotě 8 miliard dolarů, a to těsně před návratem zvoleného prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Biden opakovaně odmítl výzvy k pozastavení vojenské podpory Izraele kvůli počtu civilistů zabitých během války v Gaze. Izrael v Gaze zabil více než 45 000 lidí, především žen a dětí. Prodej zahrnuje rakety vzduch-vzduch středního doletu, dělostřelecké projektily 155mm, rakety Hellfire AGM-114, 500 librové bomby a další. Skupiny na ochranu lidských práv, bývalí úředníci ministerstva zahraničí a demokratičtí zákonodárci vyzvali Bidenovu vládu, aby prodej zbraní Izraeli zastavila, přičemž se odvolávali na porušování amerických zákonů, včetně Leahyho zákona, a také mezinárodních zákonů a lidských práv, informuje web Commondreams.

Leahyho zákon, pojmenovaný po bývalém senátorovi Patricku Leahym, vyžaduje, aby USA neposkytovaly vojenskou pomoc zahraničním vojenským jednotkám, pokud existují věrohodné důkazy o porušování lidských práv.

Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR), nejvýznamnější národní organizace na ochranu občanských práv muslimů, dnes označila Bidenovu novou zbrojní dohodu v hodnotě 8 miliard dolarů za „rasistickou“ a „sociopatickou“.

Řada organizací na ochranu lidských práv a mezinárodních orgánů obvinila Izrael z páchání genocidy v Gaze. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Gallanta za spáchání válečných zločinů.

Spojené státy jsou zdaleka největším dodavatelem zbraní Izraeli, kterému pomohly vybudovat jednu z technologicky nejvyspělejších armád na světě.

Národní výkonný ředitel CAIR Nihad Awad v sobotu řekl:

"Silně odsuzujeme Bidenovu administrativu za její neuvěřitelné a zločinné rozhodnutí poslat další americké zbraně v hodnotě 8 miliard dolarů vládě obviněného válečného zločince Benjamina Netanjahua, místo aby využila amerického vlivu a vynutila si ukončení genocidy v Gaze.

"Pouze rasisté, kteří nepovažují barevné lidi za rovnocenné lidi, a sociopati, kteří se vyžívají ve financování masového vraždění, mohou Netanjahuovi posílat ještě více bomb, zatímco jeho vláda otevřeně unáší lékaře, ničí nemocnice a vyhlazuje poslední přeživší v severní Gaze.

"Pokud je prezident Biden skutečně osobou, která schválila tento nový prodej zbraní za 8 miliard dolarů, pak je to válečný zločinec, který patří do cely v Haagu po boku Netanjahua. Pokud však Antony Blinken, Brett McGurk, Jake Sullivan a další Bidenovi pomocníci činí tato nesmlouvavá rozhodnutí jako stínoví prezidenti, pak by se každý, kdo má v administrativě svědomí, měl nyní ozvat proti zneužívání moci těmito osobami."

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) se USA podílely na dovozu hlavních konvenčních zbraní do Izraele v letech 2019-2023 z 69 %.

Na druhé straně nastupující zvolený prezident Donald Trump rovněž přislíbil neochvějnou podporu Izraeli a nikdy se nezavázal k podpoře nezávislého palestinského státu.

