Sbírka na osobní asistenci pro invalidu pana Drlíka

7. 1. 2025

čas čtení 2 minuty



Napsal nám invalidní vozíčkář Ivan Drlík z libereckého kraje – www.ivan-drlik.cz .Před dvaceti lety ho srazilo auto a odjelo, pachatel nikdy nebyl identifikován:



Také bych rád zveřejnil veřejnou sbírku na DONIO. Jedná se o to, že se velmi obtížně hledá spolehlivé osoby, či organizace ohledně péče postiženého klienta.

Nejedná se jen o sociální služby, která vykonává péči na příklad... Centrum zdravotní a sociální péče Pokud se prosím neurazíte, tak bych Vám byl velmi vděčný, zda můžete zveřejnit můj odkaz na mé stránky kde se mohou lidé o mě dosti dozvědět https://www.ivan-drlik.cz/

Takových institucí je dostatek, ale pokud se jedná o úkony, která si určuje organizace sama, tak i přes to, je spousta klientů nespokojená, protože jde o citlivou diskrétní práci, která je bohužel porušovaná.



Také co se týče personálu. Ne každý vydrží vykonávat tuto práci dlouhodobě a tak lidé odchází a nové přichází. V takovém případě je klien znevýhodněný a otrávený, když si musí zvykat na novou pracovní sílu. Také, takovému klientovi může být dosti nepříjemné v oblasti úkonů, kde jde o intimní záležitost jako je například sprchování.

Mohl bych takových důvodů uvést několik, ale to by bylo už na vydání časopisu. Proto jsem si musel sám vyhledat člověka, který mi bude oporou 24 hodin, pokud to bude akutně nutné. Ale taková služba něco stojí, hlavně pokud se jedná o úkony jako je drobná pomoc v bytě, když Vám praskne žárovka, tak potřebujete cizí pomoc, protože sám si žárovku nevyměním když jsem na invalidním vozíku. A ani instituce jako je Centrum zdravotní a sociální péče nemá v nabídce tyto úkony, protože by se mohlo něco pečovatelce, či pečovateli stát při tomto úkonu a to by zaměstnavatel takové instituce, ne-uhradil zdravotní újmu pracovníka.

Na konec by se jednalo o porušení pracovní náplně a šlo by o ukončení pracovní činnosti.





Proto bych si Vás dovolil poprosit o sdílení sbírky, eventuelně o sdílení osobních stránek. Moc by mi to pomohlo prosím.





Odkaz SBÍRKY NA DONIO: https://donio.cz/osobni-asistence-pro-ivana-drlika





Sbírka je určena na OSOBNÍ ASISTENCI.





Moc Vám děkuji a přeji celému kolektivu hodně zdraví v novém roce 2025.

0