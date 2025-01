Dánský král změnil svůj erb kvůli sporu s Trumpem o Grónsko

7. 1. 2025

Obrázek: V novém erbu, napravo, král zvětšil obraz ledního medvěda a berana, což reprezentuje Grónsko a Faerské ostrovy



Návrh ukazuje záměr udržet si kontrolu nad Faerskými ostrovy a Grónskem - které by podle Trumpa chtěly USA koupit



Dánský král šokoval některé historiky tím, že změnil královský erb tak, aby v něm byly výrazněji zobrazeny Grónsko a Faerské ostrovy - což je vnímáno jako výtka Donaldu Trumpovi.

Necelý rok poté, co nastoupil na trůn po své matce, královně Margrethe, poté, co na Silvestra 2023 odstoupila, král Frederik jasně vyjádřil záměr ponechat Grónsko, autonomní dánské území a bývalou kolonii v rámci Dánského království. Necelý rok poté, co nastoupil na trůn po své matce, královně Margrethe, poté, co na Silvestra 2023 odstoupila, král Frederik jasně vyjádřil záměr ponechat Grónsko, autonomní dánské území a bývalou kolonii v rámci Dánského království.





V předchozích dánských královských erbech se již 500 let objevují tři koruny, symbol Kalmarské unie mezi Dánskem, Norskem a Švédskem, která byla vedena z Dánska v letech 1397-1523. Jsou také důležitým symbolem sousedního Švédska.



V aktualizované verzi však byly koruny odstraněny a nahrazeny výraznějším ledním medvědem a beranem než dříve, které symbolizují Grónsko, respektive Faerské ostrovy.



Tento krok přichází v době zvýšeného napětí ohledně Grónska a jeho vztahů s Dánskem, které nadále kontroluje jeho zahraniční a bezpečnostní politiku.



Nastupující americký prezident Trump minulý měsíc znovu prohlásil, že chce, aby USA Grónsko koupily, a grónský premiér Múte Egede nedávno obvinil Dánsko z genocidy v reakci na vyšetřování skandálu s nucenou antikoncepcí ze 60. a 70. let. V novoročním projevu sám Egede urychlil výzvy k nezávislosti Grónska a vyzval k odstranění „okovů koloniální éry“.



Královská domácnost uvedla, že erb, který se používá na úředních dokumentech a pečetích a jehož prvky pocházejí z 12. století, „posiluje významnost společenství“. Tři koruny byly podle ní odstraněny, „protože již nejsou relevantní“.



Změny byly podle něj provedeny na základě doporučení výboru, který byl jmenován bezprostředně po jeho nástupu 14. ledna 2024.



Minulý týden král ve svém prvním novoročním projevu řekl: „Všichni jsme jednotní a každý z nás se angažuje pro Dánské království. Od dánské menšiny v Jižním Šlesvicku - které se dokonce nachází mimo království - až po Grónsko. Patříme k sobě.“



Od roku 1819 byl královský znak dosud třikrát změněn, a to v letech 1903, 1948 a 1972. Poslední změny se však v některých kruzích setkaly s šokem.



Již od mírové smlouvy z Knäred v roce 1613, která ukončila válku v Kalmaru, bylo Švédsko „nuceno akceptovat práva dánského krále na používání švédského symbolu tří korun,“ řekl Dick Harrison, profesor historie na švédské univerzitě v Lundu, a proto je jeho odstranění z dánského erbu nyní „senzací“.



„Symbol přežil obrovské porážky ve válkách proti Švédsku ve 40. a 50. letech 16. století, ztrátu Norska v roce 1814, ztrátu Šlesvicka ve prospěch Německa v roce 1864, přechod k moderně, ztrátu Islandu i německou okupaci za druhé světové války,“ uvedl. „Z hlediska historie je tedy skutečnost, že se král Frederik X. rozhodl symbol odstranit, senzací.“



Sebastian Olden-Jørgensen, historik ze Saxova institutu na Kodaňské univerzitě, však řekl, že to vysílá jasné signály o současné geopolitice, zejména v souvislosti s grónským voláním po nezávislosti.



„Když si Gróňané a v jistém smyslu i Faerští ostrované pohrávají s myšlenkou dosažení úplné nezávislosti, dává královský dům najevo, že podporuje politiku státu, která spočívá v zachování jednoty království,“ řekl Berlingske.



Královský expert Lars Hovbakke Sørensen se domnívá, že změny odrážejí osobní zájem krále o Arktidu, ale také vysílají zprávu světu.



„Je důležité dát z dánské strany signál, že Grónsko a Faerské ostrovy jsou součástí dánského království a že o tom nelze diskutovat. Takto se to označuje,“ řekl v rozhovoru pro televizi TV2.



Zdroj v angličtině ZDE

