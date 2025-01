Pohled deníku The Guardian na dezinformace Elona Muska: eskalace nenávisti a ohrožení demokracie

7. 1. 2025

Názory se již nezakládají na faktech, ale jsou zakořeněny v identitě





Britský premiér kritizoval Muska za jeho bezohledné posilování konspiračních teorií o sexuálním zneužívání dětí v Británii. Výborně!





Sir Keir Starmer v pondělí v reakci na nepravdivé informace Elona Muska o jeho roli při řešení sexuálního zneužívání dětí správně obhajoval robustní debatu, ale trval na tom, že „musí být podložena fakty, nikoliv lží". Premiér se do pana Muska moudře přímo nepustil, mimo jiné proto, že Musk je členem vnitřního kruhu Donalda Trumpa. Sir Keir rozpoznává tuto epistemickou krizi jako koordinovanou kampaň s cílem šířit dezinformace, zasévat rozkol a podkopávat důvěru. Jak trefně poznamenává filozof Lee McIntyre: „Pravda neumírá - je zabíjena."





Cíl je jasný: vytvořit ve společnosti skupiny, které bezvýhradně přijmou slovo autoritářského vůdce. Názory se tak již nezakládají na faktech, ale jsou zakořeněny v identitě. Dezinformace se stává silnou politickou zbraní, která nutí voliče věřit lžím a zároveň nedůvěřovat - dokonce nenávidět - ty, kteří jim nevěří. Musk si cení moci utvářet systémy přesvědčení, které umožňují poddajné vládnutí. Politiků, kteří se odmítají přizpůsobit jeho agendě, se může zbavit, protože sází na to, že jeho stoupenci podpoří toho kandidáta, kterého podpoří on sám. Vůdce britských ultrapravičáků Nigel Farage se to naučil na vlastní kůži, když na něho Musk před několik dny neočekávaně také zaútočil.



Musk používá X podobně jako kdysi Trump Twitter - komunikuje s miliony lidí, aby ovlivnil média, zákonodárce a politické strany. Tento víkend Musk posílil trumpovskou mediální smyčku dezinformacemi o sexuálním zneužívání dětí a groomingových ganzích v Británii. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting shrnul otrávenost mnoha lidí, když na otázku ohledně Muskových šílených tweetů odpověděl: „Musím na to reagovat?“ Muskova snaha o upoutání pozornosti je stejně vyčerpávající jako bezohledná. Bez jakéhokoli porozumění britskému právu nebo vyšetřování zneužívání dětí v roce 2022 očernil jak současného premiéra, tak jeho předchůdce Gordona Browna. Ten byl natolik pobouřen, že se v pondělí ráno obrátil na pořad BBC Today s důkazy, které Muskova tvrzení vyvracejí.



Sir Keir správně odsoudil ty, kteří podobně jako Musk posilují postavy, jako je odsouzený zločinec a krajně pravicový agitátor Tommy Robinson, a upřednostňují vlastní zájmy před zájmy obětí nebo širšího systému trestního soudnictví. Starmerovo varování před výhrůžkami labouristické ministryni Jess Phillipsové připomíná toxickou rétoriku, která přispěla k vraždě poslankyně Jo Coxové extremistou během kampaně k referendu o brexitu v roce 2016 - chmurná připomínka smrtelné ceny stupňující se nenávisti. Dobré informace k potírání špatných nestačí. K omezení škodlivého obsahu je zapotřebí regulace, i když bude náročné najít rovnováhu mezi svobodou projevu a dohledem.





Za Muskův „úspěch“ nevděčíme ani tak jeho genialitě, jako spíše politickému a mediálnímu prostředí, které je zralé na zneužití. Británie ještě není USA, kde trumpovský jed zcela zkalil studnu, a nesmí se dopustit, aby se Británie vydala stejnou cestou. Francouzský prezident Emmanuel Macron se podivil, kdo mohl předvídat, že „majitel jedné z největších sociálních sítí na světě bude podporovat nové mezinárodní reakční hnutí a přímo zasahovat do voleb“. Evropské intervence pana Muska mohou být samoúčelné. V USA se zjevně snaží formovat předpisy ve svůj prospěch, čímž nechává soupeře v obavách před jeho politickou mocí. Muskovým cílem je dosadit krajně pravicové extremisty loajální plutokratické moci, kteří využívají útoky na liberální elity, feministky, migranty a muslimy jako své mobilizační heslo.







