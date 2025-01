Úřad práce jako skutečný pečovatel o nezaměstnané v Česku?!

6. 1. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty

Docela často diskutujeme na téma jak to vlastně bude s „digitální průmyslovou revolucí“, tedy s masivním zavedením robotizace podporované umělou inteligencí, tedy „dokonalou automatizací“ a jejími dopady na schopnost lidí mít alespoň nějakou placenou práci, tj. být ekonomicky zajištěni. A jak to bude, když reálná možnost nějakého pracovního příjmu pro leckoho nebo dokonce pro kdekoho jednou skončí. Většinou jde o „akademické“ diskuse, někdy s odkazem na zahraniční články či studie, ale s absencí odkazů na relevantní a aktuální studie tuzemské. Ty, zdá se, zejména z doby po masivním náběhu AI, neexistují.

Přemýšlel jsem, kdo by vlastně měl být garantem zpracování skutečně odborných studií na tohle téma a vnesení jejich výsledků mezi zodpovědné politiky. Logicky by to mohl být pracovní úřad. Má nepochybně bohaté zkušenosti s tím zda a jak už nyní bere automatizace, digitalizace, robotizace... lidem práci a jak se dá takový problém řešit. Určitě by i jemu pro jeho vlastní práci v budoucnosti prospělo, kdyby měl relevantní projekční data, která se budou přiměřeně blížit realitě – například pro rozhodování o vhodné volbě rekvalifikačních programů v určitém čase.

Součástí případových studií dle jednotlivých oborů by měl být i odborný názor kolik lidí a kdy zřejmě zůstane bez placené práce, aby příslušné vládní složky mohly projektovat vhodná komplexní opatření - například univerzální základní příjem. A také, aby si uvědomily bytostnou nutnost nějaké formy „daně z robotů“, která by právě takový nepodmíněný základního příjem mohla z podstatné části v oblasti příjmů státního rozpočtu sanovat.

Je řada témat, která se v dnešní době zdají být spíš veřejně-diskusní a tedy parketou pro opravdové novináře – například deoligarchizace Česka, zavedení vhodné formy „dobré smrti“ (asistované sebevraždy) nebo třeba veřejná diskuse s evropskými automobilkami, zda a kdy začnou pro obyčejné lidi vyrábět lidová auta.

Problematika automatizace výrobních a mnoha dalších obdobných procesů je ale nepochybně tak složitá materie, že vyžaduje aktivní přístup nějakého agilního týmu schopných lidí (například ve složení IT odborník, ekonom, právník, průmyslový technolog, sociální odborník), který chytře zadá ony studie a po jejich zpracování zužitkuje výsledky. Asi by stát nepřiměřeně nezchudl, kdyby takovou „rychlou pětku“ pracovní úřad ve svém ústředí zaměstnal a dal jí k dispozici nějaké statisíce korun na předmětné studie.

Tak by se „za rok a den“ mohla tato důležitá problematika dostat na stoly politiků již jako téma, kde se zbytečně nediskutuje o zjištěných cca 90% faktech, ale jako prostor pro hledání vhodných národohospodářských řešení.

0