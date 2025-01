Proč Brianna Wu opustila aktivistickou levici

8. 1. 2025

Demokratická aktivistka Brianna Wu byla v posledním desetiletí miláčkem progresivní levice poté, co koordinovaný útok příznivců Gamergate na vývojáře videoher vyvolal její aktivismus v politice.

Wu se dvakrát ucházela o křeslo v 8. kongresovém okrsku v Massachusetts, než v roce 2020 spoluzaložila Rebellion PAC. Její politika se do značné míry shodovala s progresivní levicí a jednou se o Alexandrii Ocasio-Cortez (D-NY) zmínila jako o "jedné z nejlepších političek v Americe".

Ale 7. října 2023, napsala loni v úvodníku pro Boston Globe, její "progresivní horečka začala praskat", když sledovala, jak přátelé a kolegové popírají a obhajují zvěrstva Hamásu v jižním Izraeli.

Od konce roku 2023 se Wu stále otevřeněji vyjadřuje k antisemitismu a protiizraelským náladám na progresivní levici. Jewish Insider s ní hovořil krátce po objevení masových hrobů obsahujících ostatky více než 100 000 Syřanů u Damašku – a tlumené reakci na tato zvěrstva – pro rozsáhlý rozhovor, který se dotkl budoucnosti progresivního hnutí v demokratické politice, ideologických posunů mezi hybateli strany a toho, jak by Izrael mohl zlepšit svůj veřejný obraz.

Jewish insider: Mluvil jsem se svými kolegy a všimli jsme si, že po nedávných zprávách o masovém hrobu, který byl objeven u Damašku, bylo ze všech koutů internetu a univerzitního prostoru a progresivního hnutí, které posledních 14 měsíců křičelo na Izrael "Genocida, genocida, genocida", najednou ticho.

Brianna Wu: Tak to jsem si vlastně vyhledala. A já na to: 'OK, kolik zpráv bylo o té velké explozi v Sýrii, o skladu zbraní [který se odehrál ve stejném týdnu]. Byl tu trolling Izraele ohledně toho. Říkám si: 'OK, je toho hodně. Kolik hlavních zpravodajských webů informovalo o tomto masovém hrobě?' No, je to mnohem menší seznam. A v tuto chvíli je to komické. Nevím, jak je možné, že to lidé nevidí.

JI: Jaký je to způsob myšlení? Jaké jsou mentální gymnastické postupy, které vedou k označení toho, co se děje v Gaze, což je objektivně hrozné, za genocidu? Myslím, že každý normální člověk může říct, že to, co se děje v Gaze, jsou všechny ty hrozné věci, a přesto říct, že to není genocida.

BW: Nemyslím si, že by někdo zlehčoval hrůzy války, ale je také těžké si nevšimnout tohoto šíleného dvojího metru… Nevím, co si o tom myslíte, ale dvojí metr je prostě šílený a nesmyslný a je to prostě naprosto... Je to prostě šílené. Nedokážu to ani zpracovat.

JI: Byl jsem předtím s kamarádkou a ona se zmínila o videu, které nedávno zveřejnila aktivistka Masih Alinejad, a na kterém žena v perštině říká, že lidé se zajímají o to, co se děje všude jinde (kromě Íránu). Jste velkým jménem v progresivním hnutí, jste jím už léta. Pravděpodobně byste mohla do určité míry dávat smysl tomuto způsobu uvažování.

BW: No, myslím, že progresivisté to vidí tak, že Izrael je kolonizační stát a agresor. Takže když přemýšlejí o tom, kdo destabilizuje Blízký východ, není to Írán, není to [bývalý syrský prezident Bašár] Asad, je to Izrael. A když máte tento chybný předpoklad, všechny další chybné předpoklady pocházejí z něj. Je to tak frustrující, protože se snažíte poukázat na skutečné problémy, které potřebujete vyřešit, což je podle mého názoru především Írán, a je velmi těžké přimět lidi, aby přehodnotili to, co vědí nebo si myslí, že vědí.

JI: Jak se vymaníte z této ideologie?

BW: No, dám vám skutečnou, upřímnou odpověď, a je to politicky nekorektní, ale uvnitř Demokratické strany – jsem demokratický operativec, jsem placena za to, abych pomáhala demokratům vyhrát volby – poté, co vyhrál [nově zvolený prezident Donald] Trump, se uskutečnilo mnoho soukromých schůzek o tom, jaká je naše cesta vpřed. A věc, kterou slyším znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu na těchto setkáních, je, že progresivisté, tito okrajoví progresivisté, zapřáhli svůj vůz do "Svobodné Palestiny" a nenávidí Židy. Je v tom jen vyčerpání a pocit, že musíme [tyto hlasy] ve straně marginalizovat, abychom se posunuli kupředu. Víte, [Alexandria Ocasio-Cortezová] ztratila křeslo ve Výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů a měli byste to číst jako Demokraté, kteří se dívají na Squad v tomto druhu progresivismu a říkají: "Je tohle to, co chceme, aby bylo naším vlajkonošem vpřed? Ne," a rozhodnout se ji držet mimo světla reflektorů. Takže si myslím, že tento problém se sám napraví v tom smyslu, že strana s tímto nesmyslem prostě skončila. A myslím, že uvidíte lidi, kteří chápou hodnotu naší židovské koalice. A myslím, že uvidíte, jak se jim více postaví a budou tyto lidi marginalizovat.

JI: Víte, je zajímavé, že mluvíte o hlasování. Pro Connollyho to bylo něco přes 140, pro AOC to bylo něco přes 80. Zajímalo by mě, jestli se to za další dva nebo čtyři roky obrátí? Ale zdá se, že si myslíte opak. Zdá se, že si myslíte, že se vrátí zpět do středu.

BW: Ne. Ve skutečnosti si myslím, že před dvěma lety by z toho AOC získala mnohem více hlasů. Demokratická strana je v konečném důsledku strategická strana a jako někdo, kdo se zabývá fundraisingem, dostávám poselství znovu a znovu a znovu a znovu je, že mnoho židovských lidí, kteří podporují naši stranu, prostě nebude pokračovat ve finančních darech na naší cestě. Když se podíváte na progresivní organizace, všechny jsou na mizině a velkou část z toho tvoří ti samí Židé, kteří s nimi stáli za Black Lives Matter, a #MeToo a práva trans lidí a prostě odešli: 'Dost, pokud nestojíte za námi, určitě vám nevypíšeme šek.' Takže je zde skutečné zúčtování s tímto druhem poselství, které vzešlo z voleb, které, abych byla upřímná, bylo divoce antisemitské. Takže si myslím, že Demokratická strana chápe, že to prostě není udržitelné. Michigan, přes všechno lomení rukama, které jsme poskytli, rozhodně nevyšel podle našich představ.

JI: Jak si myslíte, že je strana schopna řešit tyto výzvy, a to nejen na univerzitních kampusech? Nedávno proběhl průzkum veřejného mínění o generálním řediteli společnosti United Healthcare, který byl zavražděn, a byl téměř rovnoměrně rozdělen mezi lidi ve věku 18 až 29 let, 41 % tvrdilo, že vražda byla dobrá, 40 % tvrdilo, že byla špatná. Jak změnit myšlení?

BW: Nevidím, že by Demokratická strana strukturálně zahajovala programy, které by tento způsob myšlení změnily. Právě teď je přístup spíše takový, že snížíme naše ztráty a zajistíme, aby s tím nebyla spojována naše značka. Něco, co Demokratická strana v těchto volbách nedokázala, je mluvit k mladším voličům, a Ježíš ví, že jsem se o to snažila, ale prostě to není naše základní kompetence. A myslím si, že existuje pocit, že pokud mladší voliči budou podporovat vraždění, že už prostě nemůžeme být s tímto druhem extremismu spojováni.

JI: Takže když se vrátíme k dvojímu metru "Izrael vs. všude jinde na Blízkém východě", dá se něco udělat, aby se to změnilo? Nebo je to rozbitost, která v tomto bodě existuje v globální společnosti? Podíváte se na Irsko, podíváte se na Jižní Afriku. Jak například po tomhle obnovíte izraelsko-irské vztahy?

BW: Budu vám znít jako rozbitý gramofon, ale budu to říkat tak dlouho, dokud s tím někdo něco neudělá. Izrael o sobě nedokáže vyprávět příběh, který by se dostal ke komukoli jinému než k Židům, a to je prostě pravda. To je to, co považuji za tak frustrující. Protestovala jsem proti válce v Iráku, a to ve velkém. To je to, co mě přivedlo k progresivní politice. Měla jsem přátele, kteří zemřeli ve válce v Iráku, ale zdá se, že každý Američan si vzal ponaučení, že intervence ve světě nebo jednání s těmito teroristy je vždy špatné, a Izrael toto tvrzení v posledních několika měsících extrémně vyvrátil. Vidíte to na pádu Hizballáhu a do jisté míry na tom, co se právě teď děje v Sýrii. Konečně vidíte Írán v defenzívě, poprvé za deset let, a Izrael je na krásné cestě vpřed, která ukazuje, že když jste silní a pustíte se do světových hrozeb, můžete skutečně udělat svět stabilnějším. A to je zpráva, kterou Amerika zoufale potřebuje slyšet, zvláště když Trump nastupuje do úřadu, a kdo si toho je kruci vědom? Upřímná otázka, protože o tom mluvím, ale nemyslím si, že by to většina Američanů měla na mysli. Takže zoufale potřebujeme, aby Izrael udělal to, co udělal v roce 1948, což bylo být proaktivní, aby pomohl zbytku světa pochopit vaše hodnoty a to, co je v sázce, a aby získal podporu od svých partnerů, a to se vám prostě nedaří.

