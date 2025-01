Zpovědní tajemství byla nutná podmínka Vatikánu, přiznal Blažek

8. 1. 2025

Tisková zpráva Piráti navrhují, aby dopady smlouvy na oběti sexuálního zneužívání posoudili nezávislí právní experti Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny projedná příští středu kontroverzní smlouvu s Vatikánem. Piráti obdrželi od ministra Blažka odpověď na interpelaci, že zahrnutí zpovědního tajemství do smlouvy bylo nezbytnou podmínkou Vatikánu. Blažek rovněž tvrdí, že rozšířit zpovědní tajemství nad rámec aktuálně stanovený českým právním řádem nemělo být účelem smlouvy. Piráti na rizika spojená s rozšířením zpovědního tajemství opakovaně upozorňují. Mohlo by totiž chránit viníky namísto obětí a ztížit vyšetřování závažných trestných činů. Proto navrhují, aby dopady smlouvy posoudili nezávislí experti na ústavní a mezinárodní právo.

Jedním z nejkontroverznějších bodů smlouvy je rozšíření zpovědního tajemství, které by se mohlo vztahovat nejen na kněze, ale i na další osoby, které si církev sama určí. To by mohlo vytvořit neproniknutelnou bariéru pro vyšetřování závažných trestných činů, včetně sexuálního zneužívání. „Svatý stolec zahrnutí institutu zpovědního tajemství považoval za podmínku uzavření smlouvy,” uvedl v odpovědi na interpelaci Jakuba Michálka ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Byli jsme ujištěni Ministerstvem zahraničních věcí, že by nemělo dojít k rozšíření zpovědního tajemství nad rámec aktuálně stanovený českým právním řádem,” uvedl Blažek v odpovědi na písemnou interpelaci (viz příloha k tiskové zprávě). Text smlouvy ovšem pracuje s tím, že mlčenlivost nemají jen duchovní, ale i další pastorační pracovníci. „Už dnes církve odmítají poskytovat policii informace z vnitřního šetření o problematickém jednání v církvi. A zaklínají se při tom právě zpovědním tajemstvím. Rozšíření zpovědního tajemství i na pastorační pracovníky, které navrhuje smlouva s Vatikánem, tento problém dál prohloubí. A hrozí, že se už potom oběti sexuálního násilí v církvi prostě spravedlnosti nedomůžou,” vysvětluje Jakub Michálek s tím, že Piráti příští středu na ústavněprávním výboru navrhnou, aby dopad smlouvy na oběti sexuálního násilí posoudili experti na ústavní a mezinárodní právo. „Teď totiž zpovědní tajemství v Ústavě vůbec nemáme,” dodává. Seznam otázek pro ústavně právní výbor je v příloze tiskové zprávy. Dalším bodem, který je nutné vyjasnit, je i otázka, nakolik se smlouva vztahuje nejen na církev katolickou, ale i na další církve. „Hrozí, že se rozšíření zpovědního tajemství bude týkat i organizací, jako jsou například Svědci Jehovovi, nebo budou o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv (taktéž zpovědního tajemství) žádat další. Okruh osob, které by se právem zachovávat mlčenlivost obdobným zpovědnímu tajemství, mohly zaštiťovat, by tak mohl být rozšířený a mohlo by docházet k zakrývání násilných či majetkových trestných činů i v jiných církvích a náboženských společnostech – právě kvůli této zákonné výjimce,” doplňuje Olga Richterová a dodává, že Ministerstvo kultury už v roce 2003 rozhodlo, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi nemá nárok na zvláštní právo zachovávat mlčenlivost, které by bylo obdobné zpovědnímu tajemství, což potvrdily i soudy. „Není pravda, že jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která obdobnou smlouvu nemá. Podle údajů z webu papežské univerzity má takto obecnou smlouvu jen 15 zemí v Evropě. To, že smlouva s Vatikánem může být záminkou pro to nespolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, je velmi závažné. Za Piráty jsme vždy na straně obětí, nikoli pachatelů. Proto přemýšlíme i o aspektu rozšíření obtížně přístupné sféry pro policii na další subjekty, například Svědky Jehovovy, a chceme znát jasné dopady, které by případná ratifikace smlouvy měla,” zdůrazňuje Richterová. Piráti také podporují snahu senátorů Václava Lásky a Adély Šípové o přezkum smlouvy s Vatikánem Ústavním soudem.

