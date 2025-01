USA mohou Elona Muska omezit jen málo. Ale zde je několik nápadů

9. 1. 2025

čas čtení 9 minut







Technologický miliardář není první osobou v historii, kterou svedlo vzrušení z neomezené moci



Elon Musk opakovaně bez důkazů tvrdí, že britský premiér Keir Starmer kryl zneužívání mladých dívek gangy složenými převážně z britských Pákistánců, a to v případech, které se datují před rok 2010, kdy Starmer vedl britskou prokuraturu.



„Starmer se podílel na znásilnění Británie, když byl 6 let šéfem korunní prokuratury,“ napsal Musk v pátek na začátek svého účtu. „Starmer musí odejít a musí čelit obvinění za spoluúčast na nejhorším masovém zločinu v dějinách Británie.“



Ve skutečnosti Starmer, který stojí v čele labouristické vlády, zneužívání nekryl. Místo toho zahájil první případ proti asijskému groomingovému gangu a vypracoval nové pokyny, jak by měla Korunní prokuratura řešit případy sexuálního zneužívání dětí, včetně povinného hlášení sexuálních deliktů na dětech.



Musk také označuje Jess Phillipsovou, ministryni labouristické vlády pro ochranu a proti násilí na ženách a dívkách, za „apologetku znásilňování“, protože se postavila proti výzvám k celostátnímu vyšetřování sexuálního zneužívání dětí v Oldhamu, městě nedaleko Manchesteru. Elon Musk opakovaně bez důkazů tvrdí, že britský premiér Keir Starmer kryl zneužívání mladých dívek gangy složenými převážně z britských Pákistánců, a to v případech, které se datují před rok 2010, kdy Starmer vedl britskou prokuraturu.„Starmer se podílel na znásilnění Británie, když byl 6 let šéfem korunní prokuratury,“ napsal Musk v pátek na začátek svého účtu. „Starmer musí odejít a musí čelit obvinění za spoluúčast na nejhorším masovém zločinu v dějinách Británie.“Ve skutečnosti Starmer, který stojí v čele labouristické vlády, zneužívání nekryl. Místo toho zahájil první případ proti asijskému groomingovému gangu a vypracoval nové pokyny, jak by měla Korunní prokuratura řešit případy sexuálního zneužívání dětí, včetně povinného hlášení sexuálních deliktů na dětech.Musk také označuje Jess Phillipsovou, ministryni labouristické vlády pro ochranu a proti násilí na ženách a dívkách, za „apologetku znásilňování“, protože se postavila proti výzvám k celostátnímu vyšetřování sexuálního zneužívání dětí v Oldhamu, městě nedaleko Manchesteru.





Phillipsová, která se dlouhodobě zasazuje o práva žen, ve skutečnosti vyzvala k tomu, aby vyšetřování provedly místní úřady v Oldhamu, a nikoli centrální vláda. Podle zastánců ženských práv ohrožuje Musk označení Phillipsové za „apologetku genocidy znásilnění“ její bezpečnost.



V pondělí Starmer veřejně varoval, že Muskova nepodložená obvinění „překročila hranici“, a dodal: „Jakmile ztratíme kotvu, že na pravdě záleží, v důrazné debatě, kterou musíme vést, pak jsme na velmi šikmé ploše.“



Muskův globální dosah



Muskovy lži o levicové britské vládě a jeho podpora krajně pravicových skupin jsou součástí vznikajícího vzorce. Musk také:



Podporuje krajně pravicovou stranu v Německu s vazbami na neonacisty, známou jako Alternativa pro Německo (AfD), před volbami na začátku příštího měsíce. Musk naznačil svou podporu AfD v polovině prosince, když v příspěvku na X napsal: „Německo může zachránit pouze AfD“. Nedávno také napsal článek v německých novinách, v němž stranu označil za „poslední jiskru naděje“ pro zemi. Musk plánuje na X online „diskusi“ s vůdkyní AfD a kandidátkou na kancléřku Alicí Weidelovou, která posiluje neonacistickou ideologii strany.



Zaútočil na italskou justici za to, že omezila tvrdou protiuprchlickou imigrační politiku italské premiérky Giorgie Meloniové. Musk se pravidelně setkával s Meloniovou, která ho označila za svého přítele, a vystoupil na mládežnické akci strany Meloniové.



Naléhal na podporu britské krajně pravicové poslanecké strany Reformní Spojené království Nigela Farage, která je zaměřena proti imigraci (ačkoli Farage a Musk se rozešli kvůli dalšímu bodu). Musk prohlásil, že by Farageově skupině mohl věnovat až 100 milionů liber (127 milionů dolarů).



Požaduje, aby Británie „osvobodila Tommyho Robinsona“, krajně pravicového zakladatele English Defence League - islamofobní nacionalistické skupiny - a protiimigračního agitátora, který je podle Muskova obvinění ve vězení za to, že „říká pravdu“. Ve skutečnosti je Robinson ve vězení, protože se zjistilo, že pomluvil dospívajícího syrského uprchlíka a poté se vzepřel nařízení britského soudu a zopakoval nepravdivá tvrzení. (Robinson byl již dříve uvězněn za napadení, hypoteční podvod a cestu na falešný pas do Spojených států, kde se snažil navázat kontakty s pravicovými skupinami).



Dovolil na X pobuřující lži toho druhu, které loni v červenci podnítily protiimigrantské nepokoje v Británii po zabití tří dívek při hromadném pobodání ve městě Southport. Poté, co Británie zatkla více než 30 lidí, Musk odsoudil vládu za to, co označil za útok na svobodu slova.



Nazval Justina Trudeaua „nesnesitelným idiotem“ kvůli komentáři, který kanadský premiér pronesl na podporu Kamaly Harrisové, a předpověděl, že „už nebude dlouho u moci“. (V pondělí Trudeau oznámil, že odstoupí.)



Kde Musk bere tu moc



Vzhledem k tomu, že Musk je nejbohatším člověkem na světě, politici po celém světě nyní uznávají jeho schopnost sypat peníze do svých stran a politických kampaní, jako to udělal, když investoval čtvrt miliardy dolarů do zvolení Trumpa.



Vlastní také společnost X, dříve Twitter, která měla (v prosinci 2024) 619 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Zmanipuloval algoritmus X, aby zvýšil počet svých vlastních příspěvků, který nyní dosahuje 210 milionů.



Muskova skutečná moc však v těchto dnech pramení z jeho blízkosti a předpokládaného vlivu na Donalda Trumpa, který se brzy stane prezidentem Spojených států.



Musk od voleb téměř neopustil Trumpův bok, což znamená, že Muskovy názory (zesílené jeho platformou na sociálních sítích) nemohou ignorovat politici po celém světě, kteří se snaží Trumpovy názory dešifrovat.



Jeden z významných členů německé středolevé sociálnědemokratické strany žádá, aby Německo zjistilo, „zda [Muskovo] opakované znevažování, hanobení a zasahování do volební kampaně bylo vyjádřeno také jménem nové americké vlády“.





Tato kombinace - nejbohatší člověk na světě, majitel a manipulátor největší politické komunikační platformy na světě s přímým vlivem na Trumpa - staví Muska do pozice, kdy může posunout další země směrem k neofašistické pravici.





Možná hlavním důvodem Muskovy nedávné snahy tlačit ostatní národy k neofašistické pravici je jeho nově objevená touha po pravicové globální politice. Poté, co v podstatě (alespoň v Muskově mysli) vyhrál Trumpovi prezidentské volby tím, že utratil více než 250 milionů dolarů a rozpoutal smršť pro-trumpovských a proti-harrisovských lží přes X, usiluje nyní o ještě větší autoritářský nával.





Musk není první osobou v historii, která se nechala zlákat vzrušením z neomezené moci, i když je to možná poprvé, kdy je tolik moci soustředěno v rukou jednoho nevoleného megalomana.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

-1

289

Ne pro peníze. Už tak jich má mnohem víc, než může využít kterýkoli člověk.Částečně je to ideologické. Sám sebe označuje za „absolutistu svobody projevu“, což ho staví do rozporu s agresivními reakcemi Evropy a Kanady na nenávistné projevy na internetu. (Británie se podle Muska „mění v policejní stát“).Kořeny Muskova neofašismu však pravděpodobně sahají hlouběji.Nejsem psychoanalytik, ale dovedu si představit, že Muska jako přistěhovalce z Jihoafrické republiky obzvlášť popuzuje stěhování chudých barevných lidí do bělošských národů. Jeho otec pašoval surové smaragdy a nechával je brousit v Johannesburgu.Část jeho posunu k radikální pravici pramení také z Muskova transgenderového dítěte. Jak Musk řekl konzervativnímu komentátorovi Jordanu Petersonovi: „V podstatě jsem ztratil svého syna.“ Tvrdil, že je ‚mrtvá, zabil ji virus levicovosti‘. Poté jsem přísahal, že virus levicovosti zničím“. (Muskova dcera, Vivian Jenna Wilsonová, které je nyní 20 let, řekla televizi NBC News, že Musk byl nepřítomný otec, který se k ní v dětství choval krutě).Na stránkách X Musk neustále kritizuje práva transsexuálů, včetně lékařské péče o nezletilé s transidentifikací, a používání zájmen potvrzujících pohlaví. Propagoval materiál zaměřený proti transsexuálům a vyzýval k zatýkání lidí, kteří poskytují transsexuální péči nezletilým. Loni v červenci Musk prohlásil, že stahuje své podniky z Kalifornie na protest proti novému státnímu zákonu, který zakazuje školám vyžadovat, aby se trans děti hlásily svým rodičům. Poté, co Musk v roce 2022 koupil společnost X, tehdy známou jako Twitter, zrušil v aplikaci ochranu translidí, včetně zákazu používat opuštěná rodná jména transgenderových osob (tzv. „deadnames“).Prozatím, zejména za Trumpa, můžeme v USA udělat jen málo pro to, abychom Muska omezili, kromě bojkotu Tesly a X.Kanada a Británie a další evropské země by mezitím měly přinejmenším: