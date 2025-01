Český průmysl podle premiéra šíří blbou náladu a ruskou propagandu

10. 1. 2025 / Boris Cvek

Abych řekl pravdu, rozzlobil jsem se na české průmyslníky. Nebo za to může Český statistický úřad? Proč šíří blbou náladu? Proč dělá vůbec nějaká šetření, proč nás obtěžuje s daty? Neslouží oni Rusku? Premiér to přece ve svém vánočním poselství řekl jasně: všechno jsme zvládli a všechno bude lepší. Kdo říká opak, šíří blbou náladu a ruskou propagandu.

Nejprve přišly špatné zprávy z německé ekonomiky. Dobře, ti nemají premiéra jako my, ti se beztak řítí do záhuby. Komentoval to prezident Svazu průmyslu a dopravy Rafaj, že to je špatné. Copak neví, že ti Němci tomu nerozumějí a nemají tak skvělého premiéra, odborníky, ekonomiku, prostě fištrón jako my?





Němci ať jdou do háje, my přece budeme mít jaderky a nám premiér řekl, že nemáme naletět na šíření blbé nálady, což je přece a jasně ruská propaganda. Proč nám tedy Český statistický úřad servíruje, že český průmysl zrychlil pokles z 2,1 na 2,7 procenta? A k tomu v komentáři na Seznamu čteme, že světlo na konci tunelu zatím není vidět. Co si to ti lidé dovolují? Neovládá je Putin nebo aspoň Babiš?





My žijeme přece z budoucího HDP. Víme, že to bude přes dvě procenta. Nebeská mana. Konečně všechno zaplatíme a budeme mít německé (fuj, opravdu německé?) mzdy! Už je to na dosah. Euro, Krym, Ukrajina v NATO, německé mzdy, ekonomika 21. století, robotizace, AI, zdravá společnost, všichni mají praktika a místo ve školce, digitální stavební řízení levou zadní… Už jsme konečně tam. Víte kde.











