Michael Moore: Konec Kalifornie, jak jsme ji znali

12. 1. 2025

Což znamená, že je to náš konec. Jen o tom ještě nevíme. A protože Trump tančí na hrobě Los Angeles, musíme být všichni první, kdo zareaguje.



Přátelé,

Jak dnes napsal Robert Reich na svém Substacku: „Následující text je nejlepším popisem požáru, který zachvátil Los Angeles. Je z knihy Steva Schmidta The Warning (Varování). (steveschmidt.substack.com)"

Takže já, Michael Moore, zde také znovu zveřejňuji výňatky ze Stevova příspěvku, které se mnou hluboce rezonovaly. Jako například tento:

"Trump se dívá na tuto katastrofu a vidí jednu jedinou věc.

Příležitost. Vidí příležitost zaútočit a oslabit nepřítele, kterým je v jeho choré mysli Kalifornie.

Nepřítelem jsme my.

Trump je dnes šťastný. Pochybujete o tom?

Znovu a znovu dává najevo, co chce, aby se stalo.

Trump Kalifornií pohrdá. Dal to dostatečně jasně najevo.

Za deset dní se ujme velení. Jak lépe se odvděčit [demokratickému poslanci] Schiffovi než tím, že jeho voliči budou trpět?



Proč by si někdo myslel, že se stane něco jiného?"





Schmidt je bývalý republikán, který se stal bojovníkem proti Trumpovi a je v tom skvělý. Mnohokrát jsem se s ním setkal a nesmírně si ho vážím.





Zde je celý jeho článek Stojí to za přečtení:





Stejně jako Velký požár Londýna v roce 1666 se bude i Velký požár Los Angeles připomínat 500 let.





Rozsah požáru je biblický. Tyto epochální požáry se připojí k Chicagu a San Franciscu na vrcholu neslavného rejstříku americké zkázy.





Požáry se stále šíří, stále rostou. Neexistuje žádný precedens a žádná podobná událost co do rozsahu, nákladů a škod, která by se kdy v Americe odehrála. Žádná.





„Velká věc“ přišla, ale nebylo to zemětřesení, které vyvolalo peklo, byl to lednový vítr, který s sebou přinesl bouřlivou vlnu ohně.





Přišel nejhorší možný scénář a ať vám nikdo neříká, že se to nedalo předvídat.





Požár byl zcela předvídatelný a nakonec i nevyhnutelný. Vlastně to byl osud. Neříkám to lehkovážně.





Vítr přinesl Armageddon a krutý soud nad genialitou a arogancí lidstva, které stavělo své domy na rajské zahradě a pokoušelo hněv stvoření.





Existuje stará pověst o tom, že to, co začíná v Kalifornii, se nakonec rozšíří do všech koutů Spojených států.





Na tomto rčení je hodně pravdy.





Vezměme si obrovské technologické, kulturní a legislativní vynálezy, které vzešly z Kalifornie. V tomto státě žije 39 milionů Američanů. Jeho ekonomika je v mezinárodním měřítku na pátém místě za USA, Čínou, Německem a Japonskem. V přepočtu na obyvatele je kalifornský HDP vyšší než HDP všech těchto zemí.





Kalifornii miluji od chvíle, kdy jsem tam před více než 30 lety poprvé vkročil.





K velkému štěstí mého života patří, že jsem v Kalifornii žil mnoho let a prozkoumal všechny její části.





Žádné jiné místo na světě se Kalifornii nevyrovná.





Její krása je stejně velkolepá jako její nebezpečí.





V posledních letech se stalo módou Kalifornii hanět. Správa státu se stala terčem úderu, karikaturou a válečným pokřikem MAGA. Mezi největší grotesky a hlouposti naší doby patří obrovské množství MAGA politiků, kteří otevřeně pohrdají tímto ekonomickým, technologickým, sociálním, kulturním a inovačním ohniskem národa. Neexistuje scénář, v němž by Amerika uspěla s upadající Kalifornií. Jen imbecil by fandil tomu, aby Kalifornie zkrachovala nebo shořela, a je tragické, že v Americe není nouze o hlupáky, kteří fandí obojímu.





Kalifornie je mytologická země. Je to místo vznešené krásy a hluboké komplikovanosti. [Například] Kalifornská republikánská strana byla dlouho sbírkou podivínů, konspiračních bláznů, ideologických klaunů a podivínů, kteří předcházeli vzestupu svých federálních bratří. Kalifornie je místem, kde má MAGA nulový vliv. V 80členném Státním shromáždění je 60 demokratů, v Senátu mají 30 ze 40 křesel. Je zde osm volených celostátních úředníků a všichni do jednoho jsou demokraté. To jsou impozantní nadpoloviční většiny.





Sacramento není Washington, DC, ani zástupná fronta v dramatu MAGA produkovaném korporátními mediálními mandaríny, kteří ignorují problémy západních států, jako jsou požáry, voda a sucho, se stejnou rozhodností, s jakou ignorovali opioidovou krizi a rozdmýchávali Trumpův vzestup.





[Nicméně] obviňování v Kalifornii právě začíná. Budou ještě mnohem horší, protože se ukáže, že selhání byla velká, systémová, jasná jako facka, zcela ignorovaná, přejímaná a nechávaná narůstat až do okamžiku katastrofy.





Po požárech se v Kalifornii všechno změní a všechno zůstane při starém. Toto napětí rozvrátí státní politický establishment a zničí linii nástupnictví, která se v éře omezení funkčních období zakořenila.





Celou generaci se střídali průměrní lidé - každý z nich byl politickým kariéristou - a nedělali nic jiného, než že ignorovali rostoucí problémy, zatímco se snažili dostat do dalšího úřadu.





Proces iniciativy a referenda bude zneužíván politickými spekulanty, zatímco korupční dohody o ozdravení se budou množit, jako když vybuchne smrtící požár.





Profitující ozdravitelé budou usilovat o bohatství, zatímco politici budou intrikovat o pozornost a povýšení.





Z ohořelé pustiny se stane bitevní pole, na němž se v každodenním boji střetnou kompetence a nekompetence. Pojišťovny budou odmítat pojistná plnění se slovy: "Byla to větrná událost! Ne požár, při kterém shořelo 10 000 staveb!" Obyčejná rodina zničená biblickým požárem se stane osamělým pěšákem v kruté hře na hudební židle.





Mnoho lidí čekají zničující, kruté dny.





Přesto je tentokrát rozdíl.





Jihokalifornské televizní zpravodajství se už dlouho štítí obsahu a serióznosti. O politice a vláidě manažeři televizního zpravodajství 40 let řádně neinformovali, když vysílali o honičkách na dálnicích a všemožných hloupostech, zatímco hodiny tikaly a pojistky hořely.











Nemuselo se to stát, ale také se to nedalo zastavit. Nešlo to zastavit, protože nic nemohlo zabránit lidem, aby stavěli na nejkrásnějších místech, která kdy kdo viděl, jakmile tam byla postavena první stavba.





Kalifornii vždy provázela nejistota, pomíjivost.





Před objevením zlata žilo v Kalifornii 160 000 lidí. Pět let po občanské válce v USA jich bylo 560 000 a na začátku bouřlivých 20. let 20. století už 3,4 milionu. V roce 1950 jich bylo 10,6 milionu a v roce 2000 34 milionů





Lidé stále přicházeli. Přicházeli a přicházeli a přicházeli, až jich v roce 2025, kdy vše shořelo, bylo více než 39 milionů.





Rozsah ekologické katastrofy se vyrovná škodám způsobeným odstraňováním následků 11. září. Znečištění je toxické, rakovinotvorné a smrtící. Rozsah ekologické krize je téměř nemožné pochopit.





Je těžké sledovat, jak lidé, kteří přišli o všechno, vystupují v televizi a projevují neuvěřitelnou vytrvalost a odvahu a prohlašují, že vše obnoví. Někteří to udělají, ale pravdou je, že mnozí to neudělají a neměli by to udělat.





Bude to nejdražší katastrofa v dějinách Spojených států.





Náklady mnohonásobně převýší původní odhady škod ve výši 160 miliard dolarů, ale to už je za hranicí.





Rozsah katastrofy a povaha ohně jako ničivé síly proměnily v popel rozsáhlé oblasti druhé největší metropolitní oblasti ve Spojených státech.





Doba hyperbol nakonec ustoupila realitě, pro kterou skutečně neexistují slova.





Co lze říci?





Zdá se, že kalifornská politická třída se většinou řídí otázkou „Kdo já?“, která je vždy strašným předznamenáním otázky „Proč já?“.





Až se zvedne kouř a bude možné pochopit celý rozsah zkázy, americká mysl bude ohromena.





Pak se věci změní.





Dramaticky.





Donald Trump dlouze hovořil o své pomstě.





Ta už začala. Je v plném proudu. Děje se to. Právě teď. Není to v mé hlavě ani v mé představivosti.





Během největší krize v dějinách Kalifornie na cestě k tomu, aby se stala nejnákladnější přírodní katastrofou v amerických dějinách, Donald Trump nabízel urážky, zastřené hrozby, dezinformace a bezuzdnou zlobu.





Využil katastrofy k útokům na kalifornského guvernéra a neřekl nic, co by mělo nějaký význam pro davy lidí, kteří jsou vyděšení a přišli o všechno.





Místo toho jako vždy ponižoval, rozněcoval a manipuloval, ačkoli měl dělat pravý opak. Snaží se těžit z utrpení, a co je neuvěřitelné, už se ani neobtěžuje to skrývat. Víc než cokoli jiného je právě toto odhalení z jeho chaotické proměny nejvíc mrazivé do morku kostí.





V hloubi duše je náš nově zvolený prezident Arthur Fleck [odporná, děsivá postava Jokera, za kterou Joaquin Phoenix získal Oscara].





Nějakým způsobem dospěl k závěru, že ohnivá bouře, která pohltila území mnohem větší než Manhattan a je z pouhých šesti procent zvládnutá, je pro něj dobrá. Trump se rozhodl, že to dokazuje, že má v něčem pravdu - kéž by někdo z nás věděl, v čem. Určitě to nemá nic společného s jeho idiocií kolem tlamovce deltového , malé rybky, která je předmětem sporů stovky kilometrů daleko, stejně jako už více než 30 let.





Kapitulantská média na Wall Street by měla o nepoctivosti a nesoudržnosti Trumpových nesmyslů a šíleností informovat jako o zlu, kterým je. Nepochybujte o tom, že zloba maskuje dravost a je promyšlená a cílevědomá. Trump se dívá na tuto katastrofu a vidí jednu jedinou věc.





Příležitost.





Vidí příležitost zaútočit a oslabit nepřítele, kterým je v jeho choré mysli Kalifornie.





Nepřítelem jsme my.





Trump je dnes šťastný. Pochybujete o tom?





Znovu a znovu dává najevo, co chce, aby se stalo.





Trump Kalifornií pohrdá. Dal to dostatečně jasně najevo.





Za devět dní se ujme velení. Jak lépe se odvděčit Schiffovi než tím, že jeho voliči budou trpět?





Proč by si někdo myslel, že se stane něco jiného?





Ve skutečnosti právě teď, když Kalifornie absolutně nepotřebuje masovou deportaci imigrantů, ji dostane.





Dostane ji, protože zdravý rozum je v okolí Donalda Trumpa nedostatkovým zbožím.







Nic spáleného do nicoty nelze obnovit. Nic.





Výškové budovy postavené v Miami na okraji oceánu se propadají do písku. Voda stoupá. Teploty jsou stále extrémnější.





Přišla dlouho předpovídaná hodina.





Sledovat to není o nic snazší.





Rok 2025 začíná v těchto Spojených státech krutě a bude hůř.





Bude zapotřebí vzdor a víc než cokoli jiného víra, která ho udrží.





Modlete se za Kalifornii a její obyvatele.





Od MM: Děkuji vám, Steve Schmidte, za tuto dojemnou esej.

