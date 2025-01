Požáry v Kalifornii: Potvrzeno 16 mrtvých, plameny ohrožují kampus Kalifornské univerzity a předpovídá se zhoršení větru

12. 1. 2025

Podle šerifa okresu Los Angeles se očekává nárůst počtu obětí, hasiči se snaží zvládnout požár v Palisades



Počet obětí požárů v Los Angeles stoupl na 16, vydány nové příkazy k evakuaci



Požáry v Los Angeles zničily 12 000 budov a zabily 16 lidí.



V Los Angeles, hasiči přes noc pokračují v boji se čtyřmi požáry, které ničí město. Sky News přinesla tyto aktuální informace o požárech:



Palisades: Nejméně 23 654 akrů, 11 % je zvládnuto.



Eaton: Eaton: nejméně 14 117 akrů, zvládnuto 15 %.



Kenneth: nejméně 1 052 akrů, zvládnuto 90 %.



Hurst: Nejméně 799 akrů, zvládnuto 76 %.





Předsedkyně dozorčí rady okresu Los Angeles Kathryn Bargerová pozvala Donalda Trumpa, který bude 20. ledna inaugurován, aby navštívil region a na vlastní oči se přesvědčil o zkáze způsobené požáry. Bargerová uvedla, že Trumpova návštěva by poskytla naději místní komunitě.



„Tím, že přijmete toto pozvání, pane nově zvolený prezidente, se připojíte k naší podpoře občanů a poděkujete našim hrdinným prvním záchranářům, kteří riskovali vlastní životy, aby zachránili ostatní,“ napsal Barger v dopise, který byl zveřejněn na Twitteru.



„Rádi bychom vás také požádali, abyste se jako náš prezident postavil na stranu obyvatel okresu Los Angeles při nastavování kurzu obnovy. Vaši přítomnost bychom hluboce pocítili a ocenili.“





Pět úmrtí bylo připsáno požáru v Palisades a 11 úmrtí bylo způsobeno požárem v Eatonu, uvedl v sobotu večer úřad koronera.



Šerif okresu Los Angeles Robert Luna uvedl, že počet mrtvých se bude zvyšovat, úřady nasazují do zničených oblastí pátrací psy. Šerif rovněž uvedl, že 13 lidí je pohřešováno.



Vedoucí okresu Lindsey Horvathová uvedla, že oblast Los Angeles „zažila další noc nepředstavitelné hrůzy a ještě více obyvatel Los Angeles bylo evakuováno kvůli severovýchodnímu rozšíření požáru v Palisades“.



Šéf operací CalFire Christian Litz uvedl, že v sobotu byla hlavní pozornost věnována požáru Palisades, který hoří v oblasti kaňonu nedaleko kampusu University of Southern California, UCLA (pozn. JČ: tam vyučuje moje dcera!) a muzea J. Paula Gettyho. Během uplynulých 24 hodin se požár Palisades rozšířil na dalších 1 000 akrů (400 hektarů) a pohltil další domy.



Zuřivý boj s plameny probíhal v kaňonu Mandeville, kde nedaleko pobřeží Pacifiku žije Arnold Schwarzenegger a další celebrity, a kde na plameny vrtulníky, které shazovaly vodu.



Národní meteorologická služba varovala před sílícím větrem Santa Ana, který podle její předpovědi zesílí v noci ze soboty na neděli ráno v okresech Los Angeles a Ventura a znovu v pondělí pozdě večer až do úterního rána, což přinese trvalý vítr o rychlosti až 30 km/h a nárazy větru až 70 km/h.



Hrozilo také, že oheň přeskočí dálnici 405 a zasáhne hustě obydlené oblasti v Hollywood Hills a San Fernando Valley.



V reakci na kritiku týkající se problémů se zásobováním vodou vydalo losangeleské ministerstvo veřejných prací prohlášení, v němž „opravuje mylné informace“ o nedostatku vody pro boj s požárem Palisades v tomto týdnu. Prohlášení bylo vydáno den poté, co šéfka hasičského sboru Los Angeles Kristin Crowleyová sdělila stanici Fox LA, že její hasiči měli problémy, když ve středu ráno v některých částech Palisades vyschly hydranty.



Malibu přišlo o třetinu východního okraje města, uvedl včera večer starosta Doug Stewart. Uvedl, že Malibu, obec s asi 10 000 obyvateli na západním okraji Los Angeles, postihly během tří měsíců tři požáry, přičemž požár Palisades, který se hrozí rozšířit západně od mezistátní silnice 405, je nejhorší.



Hasiči vyslaní z Mexika dorazili do Los Angeles v sobotu odpoledne. Do Kalifornie míří také kanadští a texaští hasiči.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom v souvislosti s požáry zdvojnásobil nasazení státní národní gardy v Los Angeles.



Newsom také spustil internetové stránky zaměřené na dezinformace o požárech v oblasti Los Angeles. CaliforniaFireFacts.com, odnož Newsomových vlastních webových stránek, obsahuje informace o dostupnosti vody, správě lesní půdy a rozpočtu hasičského sboru Los Angeles.



Generální ředitel společnosti Southern California Edison Steven Powell novinářům sdělil, že bez proudu je nyní asi 50 000 zákazníků.



Zdražování brání vysídleným Kaliforňanům najít si nové bydlení



Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta varoval, že je nezákonné se podílet na zdražování, rabování nebo podvodech jakéhokoli druhu a ti, kteří tak v reakci na požáry učiní, budou hnáni k odpovědnosti podle zákona.



„Viděli jsme, že podniky a pronajímatelé... zvyšují ceny,“ řekl včera novinářům na tiskové konferenci. „Je to nezákonné. Nemůžete to dělat. Je to trestný čin, za který hrozí až rok vězení a pokuta.“



Ceny by se měly zvyšovat pouze o 10 % nebo méně než před požárem, nechal se slyšet Bonta. Dodal, že „toto je kalifornský zákon a je tu proto, aby chránil ty, kteří trpí tragédií“.



Tyto komentáře přicházejí v souvislosti se zprávami o obyvatelích Kalifornie, kteří kvůli požáru přišli o své domovy a snaží se najít nové bydlení kvůli zdražování - kdy společnosti nebo jednotlivec nadměrně zvyšují ceny během mimořádných událostí.



„Podali jsme si žádost u domu ... který byl uveden za 17 000 dolarů měsíčně, a oni nám řekli, že pokud nezaplatíme 30 000 dolarů, nedostaneme ho. Řekli mi, že mají lidi, kteří jsou připraveni nabídnout víc a platit hotově. Je to naprosto šílené,“ řekla agentuře Agence France-Presse (AFP) Maya Liebermanová, padesátiletá stylistka, která nemůže najít nikde bydlení.



Podle předběžného odhadu společnosti AccuWeather se škody a ekonomické ztráty, které zatím požáry v Los Angeles - které již zničily nejméně 12 000 staveb - pohybují mezi 135 miliardami dolarů a 150 miliardami dolarů.









