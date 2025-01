Zatímco Musk prosazuje AfD, němečtí představitelé zvažují opuštění X

14. 1. 2025

Vzhledem k tomu, že Elon Musk používá X k trollování státních představitelů a prosazování konspiračních teorií, německá vláda čelí výzvám, aby opustila miliardářovu platformu sociálních médií. Mnoho organizací tak již učinilo, stejně jako několik politiků, píše Darko Janjevič. Vzhledem k tomu, že Elon Musk používá X k trollování státních představitelů a prosazování konspiračních teorií, německá vláda čelí výzvám, aby opustila miliardářovu platformu sociálních médií. Mnoho organizací tak již učinilo, stejně jako několik politiků,

Co mají společného hvězda NBA LeBron James, kultovní spisovatel hororů Stephen King a levicově orientované britské noviny The Guardian? Všichni opustili X, sociální síť dříve známou jako Twitter, od volebního vítězství Donalda Trumpa v listopadu 2024. A nejsou zdaleka jediní. V pátek více než 60 německojazyčných univerzit oznámilo, že již nebudou používat X.

Zdá se, že síť, v jejímž čele stojí nejbohatší Trumpův podporovatel Elon Musk, upadá v nemilost uživatelů mimo politický tábor MAGA a – navzdory miliardářovu slibu z roku 2022, že platforma zůstane "politicky neutrální" – se mnoho pozorovatelů domnívá, že aktivně pracuje na tom, aby se X proměnil v extremistický megafon.

Experti oslovení DW uvedli, že neexistuje způsob, jak spolehlivě zjistit, zda byl systém od začátku Muskovy éry aktualizován tak, aby posílil pravicové příspěvky, protože jeho algoritmy jsou neustále vylepšovány a reagují na měnící se uživatelskou základnu. Je však zřejmé, že mnoho zakázaných účtů bylo za Muska obnoveno navzdory předchozím porušením, včetně nenávistných projevů, dezinformací a antisemitismu. Odborníci také upozorňují, že celkový diskurz se bude nadále posouvat doprava, protože platformu opouštějí liberálnější a levicovější uživatelé.

"Výsledek pro uživatele je stejný bez ohledu na příčinu: výrazně více krajně pravicového obsahu na platformě a v doporučených kanálech," řekl DW sociolog a výzkumník v oblasti digitálních médií Colin Henry.

Musk také využil svého postavení nejsledovanějšího účtu X k zesílení protrumpovských hlasů a narativů v období před americkými volbami, a dokonce se označil za Trumpova "prvního kamaráda".

"Nekrmte trolla"

Musk, který se nyní zaměřil na politiku v Evropské unii, sdělil svým více než 211 milionům stoupenců, že německý kancléř Olaf Scholz je "blázen" a prezident Frank-Walter Steinmeier – muž, jehož úřad je převážně ceremoniální – je "tyran". Musk také veřejně podpořil nacionalistickou Alternativu pro Německo (AfD) a řekl, že je to jediná strana, která může "zachránit Německo". Ve čtvrtek Musk uspořádal živý chat na X s Alicí Weidelovou, spolupředsedkyní AfD a kandidátkou na kancléřku v nadcházejících německých volbách.

Muskova podpora Trumpa a pokračující vměšování do politiky EU vyvolaly v Německu pobouření. Muskovy příspěvky však vyvolaly jen o málo víc než vrtění palci ze strany Scholze, který řekl, že jeho přístup je jednoduchý: "Nekrmte trolly."

"V Německu se počítá vůle občanů, nikoli nevyzpytatelná prohlášení amerického miliardáře," řekl Scholz časopisu Stern.

Stojí to za námahu?

Autor sci-fi a internetový aktivista Cory Doctorow řekl DW, že Musk již má dostatečnou moc, aby ovlivnil hlasování v těsných soubojích. Tento vliv je částečně způsoben tím, že ho média po mnoho let zbožňovala jako "svého druhu hrdinu", řekl Doctorow.

Řekl, že Musk by mohl použít X k tomu, aby svým více než 211 milionům stoupenců dokázal, že "AfD jsou skvělí chlapíci a jejich spojení s fašismem a etnickými čistkami je přehnané".

"Vše, co je potřeba," řekl Doctorow, "je, aby se objevil velmi malý počet lidí, aby byla narušena ta křehká rovnováha, která byla vypočítána stranickými konzultanty."

Doctorow řekl, že Muskův vzestup byl předvídatelným výsledkem desetiletí trvajícího úsilí o demontáž monopolních zákonů v Severní Americe a Evropě, což ho učinilo "tak bohatým, že je příliš velký na to, aby byl uvězněn, příliš velkým na krach a příliš velkým na to, aby se staral o to, co si o něm kdo myslí".

A ačkoli se Scholz pokusil vyhnout kontaktu s Muskem, Doctorow řekl, že veřejný boj proti někomu, "kdo má obrovské publikum", by ve skutečnosti mohl být pro německého kancléře skvělou politickou strategií.

"Musk není příliš chytrý," řekl Doctorow. "Má spoustu následovníků. Spousta z nich o něm ve skutečnosti moc neví: Prostě vstřebali legendu - a vy můžete legendu vyvrátit v reálném čase, pokud jste v tom dobří."

"Pokud se na to díváte, poslední věc, kterou chcete, je být ponížen před 200 miliony lidí. ... Takže si myslím, že to opravdu záleží na politikovi."

Německý X-odus?

Ve středu německý komisař pro antidiskriminaci Ferda Ataman vyzval vládu, aby opustila X, a nazval tuto síť "nástrojem politického vlivu nejbohatšího muže na světě".

"X není seriózní platforma," řekl Ataman.

Několik vysoce postavených organizací a uživatelů v Německu již opustilo X, včetně nejvyššího trestního soudu v zemi, který to zveřejnil ve čtvrtek. Fabian Mehring, ministr digitalizace nejbohatší německé spolkové země Bavorska, opustil X kvůli Muskově podpoře AfD. Bývalý berlínský státní tajemník Sawsan Chebli odešel ze sítě spolu se spolkovými zákonodárci Jamilou Schäfer und Misbah Khan a desítkami dalších prominentních hlasů na začátku prosince, přičemž skupina uvedla, že X se stala "místem cenzury, rasismu, antisemitismu a pravicového nastolování agendy".

Centrum pro dokumentaci nacistických zločinů v Mnichově a městské Židovské muzeum se také rozhodly přestat používat platformu, spolu s desítkami dalších polooficiálních a nevládních orgánů, včetně tří bundesligových fotbalových týmů.

Vláda se nevzdala

V reakci na výzvy k opuštění X z tohoto týdne němečtí představitelé uvedli, že vláda se rozhodla tak prozatím neučinit.

"Musíme být tam, kam lidé chodí pro informace," řekl novinářům mluvčí vlády Steffen Hebestreit. "Ale samozřejmě se vždy musíte ptát sami sebe, zda je prostředí pro to stále udržitelné, a my si tuto otázku klademe. Zatím jsme na to odpovídali tím, že škody způsobené vystoupením z této platformy by byly větší než přínosy."

Henry, americký sociolog, řekl, že politici, kteří nejsou spojeni s krajní pravicí, stejně rychle mizí z X.

"Diváci buď odešli, nebo, když úředníci potřebují sdělovat informace v reálném čase například během přírodní katastrofy, jsou přehlušeni konspiračními teoriemi nebo nenávistnými projevy," řekl Steffen.

Na základě zpráv, že se Musk pokouší zasahovat do voleb, Hebestreit uvedl, že i multimiliardáři mají právo se vyjádřit.

"Zároveň je také pravda, že multimiliardáři nejsou chytřejší a informovanější než ostatní. Mohou také mluvit nesmysly," řekl. "Pokud se v posledních dnech rozhlédnete po platformě X, najdete o tom mnoho náznaků."

Zdroj v angličtině: ZDE

