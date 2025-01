TikTok aneb tam, kde se kapitalismus s komunismem dokážou domluvit

Proč by takové dohoda mohla nakonec vyhovovat i čínským komunistům, vysvětluje článek CNN . Musk je považován za spojence Číny, protože je na Číně závislý: v Šanghaji postavila Tesla obří továrnu půjčkou od čínské vlády a zároveň je Čína pro Teslu druhým největším trhem. Tím pádem by mohl upravovat" čínskou síť v souladu s potřebami čínských komunistů, a zároveň ji zneužívat, stejně jako zneužívá sítě X, k šíření vlastní a protrumpovské propagandy, velmi často v podobě lží, difamací a informačních manipulací . Pokud o něčem poběží jednání, pak o tom, co by vlastně Musk (nebo nějaká jemu spřízněná firma) koupil. Čína si bude chtít ponechat plná práva k algoritmu, který vyhodnocuje a zobrazuje videa na TikToku. Taková dohoda by tedy mohla zahrnout pouze „schránku“, případně pouze část kontroly nad algoritmem a daty.