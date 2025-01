"Do roku 2030 má být vytvořeno 170 milionů nových pracovních míst, ale 92 milionů bude zrušeno"

17. 1. 2025

I když poptávka po dovednostech jako umělá inteligence (AI), big data a kybernetická bezpečnost rychle poroste, lidské dovednosti, jako je kreativní myšlení, odolnost, flexibilita a agilita, zůstanou kriticky důležité, uvádí zpráva Světového ekonomického fóra (WEF).

Změna globálních trendů by vytvořila miliony nových pracovních míst, ale také by zmařila miliony dalších, uvádí zpráva Světového ekonomického fóra. Nejvýznamnější překážkou, které čelí zaměstnavatelé i zaměstnanci, je nedostatek dovedností.

Podle zprávy WEF se předpokládá, že měnící se globální trendy v technologiích, ekonomice, demografii a zelené transformaci vytvoří do roku 2030 170 milionů nových pracovních míst, ale také vytlačí 92 milionů dalších. I tak to povede k čistému nárůstu o 78 milionů pracovních míst.

Zpráva byla vypracována na základě údajů od více než 1 000 společností a zjistila, že nedostatek dovedností je nejvýznamnější překážkou transformace podnikání. Téměř 40 % dovedností požadovaných v práci se změní a 63 % zaměstnavatelů uvedlo nedostatek dovedností jako klíčovou překážku, které čelí.

I když by poptávka po dovednostech jako umělá inteligence (AI), big data a kybernetická bezpečnost zaznamenala rychlý růst, lidské dovednosti, jako je kreativní myšlení, odolnost, flexibilita a agilita, zůstanou kriticky důležité, uvádí zpráva WEF. Očekává se, že nejvyšší růst pracovních míst zaznamenají pozice v první linii a základní odvětví, jako je péče a vzdělávání. Umělá inteligence a obnovitelné zdroje energie přetvářejí trh a zvyšují poptávku po pracovních místech v těchto odvětvích, uvádí zpráva.

"Trendy, jako je generativní umělá inteligence a rychlé technologické změny, převracejí průmyslová odvětví a trhy práce a vytvářejí bezprecedentní příležitosti i hluboká rizika. Nyní je čas, aby podniky a vlády spolupracovaly, investovaly do dovedností a budovaly spravedlivou a odolnou globální pracovní sílu," prohlásil Till Leopold, vedoucí oddělení práce, mezd a tvorby pracovních míst na Světovém ekonomickém fóru.

Trh práce v roce 2030

Očekává se, že do roku 2030 zaznamenají nejvýznamnější nárůst pracovních míst pozice v první linii, včetně zemědělských dělníků, řidičů dodávek a stavebních dělníků. Podobně se předpokládá, že výrazně porostou pečovatelské profese, jako jsou ošetřovatelé, a vzdělávací role, jako jsou učitelé na středních školách. Současně se očekává, že pokroky v oblasti umělé inteligence, robotiky a energetických systémů, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a environmentálního inženýrství, vytvoří více příležitostí pro specialisty v těchto oblastech.

K rolím pokladních a administrativních asistentů, které již nyní patří k nejrychleji klesajícím, nyní přistupují grafičtí designéři, protože generativní umělá inteligence pokračuje v transformaci trhu práce.

Zpráva uvádí, že pokud by globální pracovní sílu představovalo 100 lidí, 59 z nich by do roku 2030 potřebovalo rekvalifikaci nebo zvýšení kvalifikace, ale 11 z nich ji pravděpodobně nedostane. Tato situace vystavuje ve střednědobém horizontu více než 120 milionů pracovníků riziku propuštění.

Zatímco až 77 % zaměstnavatelů plánuje zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, 41 % plánuje snížit počet zaměstnanců.

Geopolitické posuny

Rostoucí životní náklady mají významný dopad na trh práce, přičemž polovina všech zaměstnavatelů očekává transformaci svých obchodních modelů. Ačkoli se globální inflace poněkud zmírnila, očekává se, že pokračující cenové tlaky a pomalejší hospodářský růst povedou do roku 2030 ke ztrátě 6 milionů pracovních míst na celém světě. Tento scénář povede ke zvýšené poptávce po dovednostech v oblasti odolnosti, agility, flexibility a kreativního myšlení.

Trhy práce přetvářejí také demografické změny. V zemích s vyššími příjmy vytváří stárnoucí populace zvýšenou poptávku po zdravotnických pozicích. Naopak v regionech s nižšími příjmy vede rostoucí populace v produktivním věku k růstu u vzdělávacích profesí. Strategie pracovní síly, které se zaměřují na zlepšení dovedností v oblasti řízení talentů, výuky a mentoringu, jsou pro řešení těchto rozdílů zásadní.

Geopolitické napětí je hlavním problémem pro 34 % podniků. Obchodní omezení a změny v průmyslové politice vedou mnoho společností k tomu, aby zvažovaly strategie offshoringu a relokalizace. Tyto tlaky také zvyšují poptávku po dovednostech v oblastech, jako je kybernetická bezpečnost.

